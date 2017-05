Můj výrok má stejně lajků, jako bylo lidí na Václaváku. Kdybych odstoupil, přiznám chybu, říká Babiš

před 1 hodinou

Ani Václavské náměstí plné protestujících lidí nebo poslanci, kteří se ve středu shodli na tom, že opakovaně lhal, nepřimějí místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše k odstoupení. "Nemám k tomu jediný důvod," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Babiš.

Jak budete reagovat na usnesení Sněmovny, že jste prokazatelně lhal, když jste říkal, že neovlivňujete svá média?

Usnesení Sněmovny samozřejmě považují za skandální, nepravdivé a lživé, na základě sestříhaných a nelegálně získaných odposlechů. Celá politická scéna se spojila proti mně: korunové dluhopisy, Čapí hnízdo, už je to klasika. Já to samozřejmě odmítám, já jsem nikdy žádný článek neobjednával, nikdy jsem to nedělal, je to nesmysl.

Přesto proti vám ve středu demonstrovaly desetitisíce lidí, zejména na Václavském náměstí v Praze.

Co se týká demonstrací, to jsou samozřejmě lidi, kteří klasicky demonstrují proti mně. Viděl jsem tam herečku, která je dlouhodobým podporovatelem ODS, a další. Počet lidí odpovídá počtu "lajků" na můj výrok ve sněmovně. Takže asi tak. (Andrej Babiš zveřejnil na Facebooku svůj výrok: "Můžete mě i zabít, ale nebudu rezignovat. Neodejdu z politiky." Obdržel na něj dosud 15 tisíc lajků. Pozn. red.)

Vy myslíte, že těch dvacet tisíc lidí bylo ovlivněno vámi často zmiňovaným spojenectvím Bohuslava Sobotky a Miroslava Kalouska?

Ne, to ne. To jsou lidi, kteří mě nemají rádi z různých důvodů. Já jsem bojoval proti nelegálnímu hazardu, s EET jsem naštval mnoho lidí, vybíral jsem daně a dělal věci ve prospěch státního rozpočtu. Tím, že jsem chtěl udělat pořádek, jsem naštval mnoho lidí. Mně to spíš připadalo, že někdo tady šíří, že máme nějaký mocenský pakt s panem prezidentem, což není pravda. Sám v televizi konkrétně uvedl, kdy rozhodoval úplně v rozporu s mým zájmem, takže nic takového neexistuje.

Jak tedy budete dál postupovat ve vládní krizi?

Nechci být jablkem sváru ani záminkou souboje pana premiéra a pana prezidenta. Myslím, že je to potřeba vyřešit na půdě koalice, proto právě píšu koaličním partnerům dopis a žádám o svolání koalice.

Takže ani středeční hlasování Sněmovny ani demonstrace po celé zemi nic nemění na vašem postoji? Třeba v tom smyslu, že sám neodstoupíte.

Řekněte mi jednu věc, kterou jsem na ministerstvu financí udělal špatně. Já takovou neznám.

Neřeknu vám takovou věc, ale vy byste demisí okamžitě vyřešil vládní krizi.

Ale já ji řeším v rámci koalice. Pan premiér tvrdí, že existuje koalice a že platí, komu patří resort financí. Já tedy z vlády odejdu a chci dát návrh, kdo přijde po mně. A považuji za slušné, když pan premiér v rozporu s koaliční smlouvou navrhl mé odvolání, aby řekl panu prezidentovi, kdo bude můj nástupce. To je standardní a tak se to běžně dělá. Já ve vládě skončím a půjdu se zeptat občanů a lidí, jestli mě chtějí v politice, nebo nechtějí.

Ale návrh na vašeho nástupce by měl vzejít od vás, protože to je součástí koaliční dohody.

Dneska ten návrh odejde.

A kdo to tedy bude? Navrhnete už několikrát zmiňovanou vaši náměstkyni Alenu Schillerovou?

To nemůžu říct. Nechci komunikovat s panem premiérem tak, jak on komunikuje se mnou. Já to pošlu panu premiérovi a předsedovi KDU-ČSL Pavlu Bělobrádkovi, a pokud vám to budou chtít sdělit, tak vám to sdělí.

Tím ale neustále nevysvětlujeme, proč nechcete okamžitě ukončit vládní krizi vlastní demisí, když stejně počítá s vaším odchodem z postu ministra?

Ale tím bych přiznal chybu. A pokud se domluvíme rychle a pan premiér svolá koalici už zítra a odsouhlasí mého nástupce, tak to může poslat na Hrad a koaliční krize skončí.

To asi ne. Pan prezident se nechal slyšet, že i on se obrátí na Ústavní soud stejně jako premiér Sobotka a vše se může táhnout ještě několik týdnů.

Já si to nemyslím. Když se domluvíme na půdě koalice a pan premiér dodrží, co slíbil, že bude nominovat námi navrženého člověka, tak krize skončí. Já pak samozřejmě budu odvolán, jak to požaduje pan premiér. Chci to ale řešit na koaličním půdorysu. Navíc samozřejmě nikde není napsáno, že kdybych odstoupil, a opakuji, že k tomu není důvod, tak že nebude pokračovat kompetenční spor mezi panem premiérem a panem prezidentem.

Ale pan prezident vás odmítá odvolat, takže řešení se skutečně může táhnout dlouho a to nejen na půdě koalice, ale i na Hradě.

Ano, to je možné, ale nechte nás to projednat nejdříve na koalici. Já nerozdávám karty, pan prezident má svoje názory, já mám zase svoje, a chceme je vyřešit.