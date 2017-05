Nejsem převlékač kabátů, ohrazuje se bývalý novinář Komárek, když hájí "přešlapy" svého šéfa Babiše

před 1 hodinou

Martin Komárek, poslanec za hnutí ANO, nesouhlasí s výzvami, aby Andrej Babiš rezignoval, podle něj je to morální kýč. "Já jsem byl vždycky proti vyzývání politiků k rezignaci. Pokud se někdo staví do pozice strážce mravnosti, tak je to jen hysterie," řekl. Nesouhlasí také s tím, že by předseda hnutí politicky zneužíval svá média. "S politiky jsem se bavil stokrát a oni se mě snažili též ovlivnit, a neříkejte, že vás ne. To přece k jejich práci patří," prohlásil jako bývalý novinář. Ještě před časem přitom ve svých článcích v MF Dnes adoroval Petra Nečase.

Praha - Poslanec za hnutí ANO Martin Komárek nesouhlasí s tím, že by měl být šéf jeho politické formace Andrej Babiš vyzýván k rezignaci. "Je to morální kýč. Já jsem byl vždycky proti vyzývání politiků k rezignaci. Pokud se někdo staví do pozice strážce mravnosti, tak je to jen hysterie," uvedl pro Aktuálně.cz v souvislosti s debatou o tajně pořízených nahrávkách, kde Babiš s novinářem Markem Přibilem z deníku MF Dnes konzultuje publikaci kauz namířených proti konkurenční ČSSD. Komárek se neztotožňuje s většinovým názorem sněmovny, která se ve středu usnesla, že Babiš lhal, když tvrdil, že svá média (kam patří i MF Dnes) neovlivňuje. "Žádný zásah, pokud vím, tam nebyl, protože nic z těch článků nakonec nevyšlo. Já jsem se s politiky bavil stokrát a oni se mě snažili též ovlivnit, a neříkejte, že vás ne. To přece k jejich práci patří. Andrej Babiš udělal pouze tu chybu, že se s tím Přibilem, který jej proaktivně oslovil, vůbec bavil," vidí jediný přešlap Komárek, přičemž soudí, že za tuto svou chybu jeho šéf dostatečně zaplatil zmíněným usnesením sněmovny a politickou "kanonádou", které byl vystaven. Jako v civilizovaných zemích Redakce však Komárka konfrontovala s jeho vlastním článkem, který napsal v červenci 2012, kdy byl ještě komentátorem MF Dnes. Tehdy totiž vysoce vyzdvihoval Petra Nečase, že výrazně zlepšil "odvolávací a rezignační politiku". "Nečas zavádí civilizované postupy i v případě ministrů podezřelých z korupčního a či nečestného jednání. I tady jedná jako v civilizovaných zemích: v nejvyšší politice na sobě nesmíte nést ani stín. Platí předpoklad viny. Pokud nedokážete vznesená obvinění přesvědčivě vyvrátit, nemáte právo řídit zemi. Premiér jednal velmi rychle a nemilosrdně v případech Víta Bárty, Pavla Drobila, Martina Kocourka či Jiřího Bessera. Opět to kontrastuje se spíše východní praxí zavedenou ve zdejší politice," chválil žurnalista Komárek tehdejší poměry. Nečase, vůči jehož politice se ANO dodnes tvrdě vymezuje, dokonce tehdy označil za prvního porevolučního premiéra, ne jehož personální politiku lze brát západní měřítka. Byla to jen past Nynější politik ANO, který má problémy, aby se znovu dostal na kandidátku hnutí pro podzimní volby, odmítá, že by konjunkturálně převlékl kabát. "Prezident Zeman říká správně, že názory nemění jen blbec. Já ale názor v tomto směru nezměnil, pro mě to není jednání, za které by ministr Babiš musel odstupovat," stojí si na svém. Babiš „na zdraví vlastních dětí“ tvrdil, že nezasahuje do svých novin. Lhal a lhal číst článek "Není tady přece žádné policejní obvinění, žádné stíhání, je to jenom politická hra," říká. Komárek zároveň odmítá, že by se Babiš dopustil i čehokoliv nečestného a přišel tím definitivně o důvěryhodnost. "Důvěryhodnost člověka se nedá měřit politicky využitou pastí," argumentuje. Je ale otázka, zda nynějšímu poslanci za ANO (a předrevolučnímu členu KSČ) nynější volnější výklad politické morálky vydrží i v dalších letech. Komárek totiž nevylučuje, že se do médií vrátí. "Na post aktivního novináře se už nevrátím, chtěl by ale v budoucnu opět pracovat v něčem, co se médií týká. To je oblast, které rozumím," vidí sám sebe Komárek.

