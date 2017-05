Sobotka svolal jednání expertů, chce mít přichystaný spor se Zemanem u Ústavního soudu

před 15 minutami

Premiér Bohuslav Sobotka řeší vládní krizi i na své cestě v Lucembursku. Na tamní české ambasádě prohlásil, že na začátek příštího týdne svolal schůzku ústavních expertů, aby připravili podklady pro případný spor u Ústavního soudu o to, zda je správná Sobotkova či Zemanova interpretace ústavy. "Doufám ale, že to nebude potřeba. Teď je na tahu prezident," řekl s tím, že pořád doufá, že se prezident zachová podle dosavadních ústavních zvyklostí a ministra financí Andreje Babiše odvolá.

Praha - Premiéra Bohuslava Sobotku dohnala česká politická krize i při jednání s lucemburskými politiky. "Oni se o tu situaci poměrně intenzivně zajímají," prohlásil předseda vlády po schůzkách s místním předsedou sněmovny i premiérem. "Ocenili ale, že jsem i přesto přijel," dodal Sobotka, kterého místní média před návštěvou titulovala jako anti-populistu.

Vládní krize ovšem zaměstnávala i samotného Sobotku. Po recepci na české ambasádě v Lucemburku prohlásil, že už na začátek příštího týdne svolal schůzku s ústavními experty, aby společně začali řešit přípravy kompetenčního sporu - ten by teoreticky měl řešit Ústavní soud a rozhodnout, čí interpretace Ústavy je správná, zda ta Sobotkova, nebo ta prezidentova. Jde o to, že premiér žádá odvolání ministra financí Andreje Babiše, ale Miloš Zeman se to zatím zdráhá udělat a navíc odjíždí na návštěvu Číny.

"Doufám ale, že to nebude potřeba. Teď je na tahu prezident," dodal Sobotka s tím, že stále věří tomu, že Zeman se zachová podle dosavadních ústavních zvyklostí a jeho návrhu na odvolání Babiše vyjde vstříc.

Miloš Zeman i jeho spojenec Babiš mezitím, částečně i pod tlakem demonstrací v českých městech, jichž se zúčastnily desítky tisíc lidí, začínají couvat. Zeman prohlásil, že by podle něj měl odejít Babiš, ale s ním i Sobotka a že oba politici jsou hašteřiví kohouti. Což je sice varianta, kterou ještě před týdnem Sobotka nabízel, ale Zeman ji odmítl s tím, že má odejít jen premiér.

"Prezident má konat, ne vymýšlet nové scénáře," odsoudil nový Zemanův pokus na řešení politické krize Sobotka. A vyhýbavě se postavil k tomu, že o svém odchodu začíná mluvit i Babiš. Ten si ovšem klade podmínku, že půjde jen tehdy, když sociální demokraté s lidovci automaticky akceptují kandidátku ANO na post ministryně financí - Babišovu náměstkyni Alenu Schillerovou.

"Já se k tomu zatím nebudu vyjadřovat, nic jsem ještě nedostal písemně," nechtěl Sobotka říct, zda je pro něj Schillerová schůdná jako nová ministryně. K Babišově podmínce přidal, že vůdce hnutí ANO nemá požadovat, že má kvůli svým skandálům rezignovat.