Ministři komplikují Zemanovi jeho odlet do Číny. Zůstaňte v Česku, vyzývají ho lidovci

před 1 hodinou

Prezident Miloš Zeman nemá stále jistotu, že se může balit na velkou cestu do Číny za tamním prezidentem. Řadě politiků se nelíbí to, že Zeman odmítá odvolat ministra financí Andreje Babiše na návrh premiéra Bohuslava Sobotky. Někteří senátoři prezidenta proto vyzvali, aby neodlétal, dokud Babiše neodvolá. Dva lidovečtí ministři už uvedli, že na středečním jednání vlády pro schválení peněz na Zemanovu cestu ruku nezvednou.

Praha - Členové vlády právě rozhodují o tom, jestli schválí prezidentu Miloši Zemanovi 5,6 milionu korun na jeho pracovní návštěvu Číny. Pokud by financování cesty neodsouhlasili, mohli by prezidentovi jeho cestu poměrně zkomplikovat. Dva ministři už navíc dali najevo, že ruku nezvednou, a to lidovečtí členové kabinetu, ministr kultury Daniel Herman a ministr zemědělství Marian Jurečka. V částce není zahrnuta doprava armádními letouny ani ochrana ústavních činitelů.

KDU-ČSL už v úterý vyzvala prezidenta, aby cestu do Číny odložil a do vyřešení vládní krize Česko neopouštěl. Stejně jako většina ústavních právníků tvrdí, že prezident si nemá klást podmínky a musí respektovat ústavu. "Ústava i ústavní tradice podle šéfa lidovců Pavla Bělobrádka hovoří jasně. "Prezident republiky odvolává člena vlády na návrh předsedy vlády. Tečka. To znamená, pokud takto konat nebude, nejedná v souladu s ústavou," zdůraznil předseda KDU-ČSL.

Není to jediná komplikace ohledně cesty. Už v úterý odmítli místo v letadle tři ministři za ČSSD, kteří původně letět měli - ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, ministr vnitra Milan Chovanec a ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Všichni oznámili, že v době vládní krize raději zůstanou doma.

Pokud jde o odvolání Babiše, prezident Zeman avizoval, že tuto záležitost bude řešit až po návratu z cesty, tedy ve druhé polovině příštího týdne. Není ale jisté, že Babiše odvolá, protože považuje za nutné, aby byla vypovězena koaliční smlouva. Mnozí politici i právníci ale upozorňují, že něco takového není třeba, protože ústava je nadřazena koaliční smlouvě, a prezident tak musí ministry na návrh premiéra odvolat.

Zeman měl problémy už s cestou na Rhodos

Podobné dilema měli ministři už vloni v říjnu. Prezident Zeman tehdy cestoval na středomořský ostrov Rhodos, kde se konala ekonomická konference. Některým ministrům při schvalování cesty vadilo, že ji pořádá ruský podnikatel a člověk blízký prezidentu Vladimiru Putinovi Vladimir Jakunin.

Proti cestě se postavili ministři ze všech tří koaličních stran a při prvním rozhodování Zemanovi cesta přes vládu neprošla. "Považuji za velmi sporné, aby vláda schválila cestu prezidenta na konferenci organizovanou člověkem, který je zařazen na sankčním seznamu kvůli ruské agresi vůči Ukrajině a okupaci Krymu. Relativizuje to podle mne zahraničněpolitické postoje nejen České republiky, ale i Evropské unie," uvedl tehdy pro Aktuálně.cz tehdejší ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD).

Cestu nakonec Zemanovi vláda schválila devíti hlasy až na druhý pokus. Část ministrů ze všech tří koaličních stran ale ruku opět nezvedla a byla stále proti. "Cesta byla schválena. Já jsem si nicméně podržel své negativní stanovisko," řekl Aktuálně.cz ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL).