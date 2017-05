Online: Musí Zeman odvolat Babiše a hrozí mu žaloba senátorů? Ptejte se ústavního právníka

před 34 minutami

Na dotazy čtenářů Aktuálně.cz bude od 14 hodin odpovídat ústavní právník Marek Antoš. Tématem je výklad Ústavy ČR a vládní krize, ale i výklad základního zákona, který zastává prezident Miloš Zeman. Tvrdí totiž, že demise vlády může být chápana i jen jako demise premiéra a že ministra financí Andreje Babiše nemůže odvolat, protože to nedovoluje koaliční smlouva.

"Každý si myslí, že když podá demisi premiér, padá celá vláda. Platí však něco jiného," řekl na debatě v Libereckém kraji prezident. Dodal, že vláda padá pouze v případě, když si to po demisi premiéra sama odhlasuje.

Řada ústavních právníků i politiků s ním ale nesouhlasí a říká, že ústava tento výklad neumožňuje.

Zeman však trvá na své verzi. "Je potřeba vědět, že vláda Bohuslava Sobotky o své demisi nehlasovala, proto nemůže platit," uvedl prezident.

Spory se vedou také také o to, zda musí prezident odvolat ministra, jakmile to navrhne předseda vlády. Zeman namítá, že je to v rozporu s koaliční dohodou. "Premiér se zavázal částečně zbavit svého práva odvolávat ministry podpisem této smlouvy. Proto je třeba ji nejdříve vypovědět," míní Zeman.