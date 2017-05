Online: Babiš chce záruku, že Sobotka akceptuje nového ministra financí, kterého navrhne ANO

Jako o možné nástupkyni Andreje Babiše na postu ministra financí se mluví o jeho dosavadní náměstkyni Aleně Schillerové. Ta potvrdila, že už podobné názory v médiích zaznamenala, odmítla však potvrdit, že by se chystala přebírat ministerskou agendu. "Sledují to v médiích, ale stav je setrvalý. Akorát se o tom mluví, ale já pokračuji dál ve své agendě," uvedla pro Aktuálně.cz Alena Schillerová. Náměstkyně pro daně a cla přitom není na ministerstvu dlouho. Do Babišova resortu nastoupila vloni v lednu z Generálního finančního ředitelství. Hned po nástupu se stala výraznou a viditelnou postavou ministerstva, zejména kvůli zavádění nových zákonů o kontrolních hlášeních a o elektronické evidenci tržeb.