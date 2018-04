Stropnický skončil v nemocnici, Beranovy ostatky místo něj z Vatikánu doprovodí Šmíd

před 1 hodinou

Vojenský speciál s delegací odlétá do Vatikánu ve čtvrtek. V pátek 20. dubna, přiveze z Itálie rakev s ostatky kardinála Berana.

Praha - Ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO) kvůli zdravotním problémům nepovede českou delegaci, která z Vatikánu přiveze ostatky kardinála Josefa Berana. Oznámilo to ministerstvo zahraničí. V čele delegace bude místo šéfa diplomacie ministr kultury Ilja Šmíd (za ANO).

"Z důvodu doléčení potíží s krční páteří rozhodl ošetřující lékař ministra Martina Stropnického vyměnit ambulantní péči za několikadenní hospitalizaci. Jeho léčba v klidovém režimu a rehabilitace tak budou podstatně účinnější," uvedl Černínský palác. "Na základě rozhodnutí premiéra povede delegaci do Vatikánu ministr kultury Ilja Šmíd," doplnila diplomacie.

Vojenský speciál s delegací odlétá do Vatikánu ve čtvrtek. V pátek 20. dubna, přiveze z Itálie rakev s ostatky kardinála Berana. Po různých ceremoniích bude v pondělí 23. dubna uložena v katedrále svatého Víta. Repatriací se plní poslední vůle kardinála Berana, který zemřel v Itálii ve vyhnanství.

Josef Beran žil v Římě od svého jmenování kardinálem v roce 1965 do své smrti v roce 1969. Komunistický režim neumožnil jeho návrat do vlasti ani po smrti, ač si ve své poslední vůli přál být pohřben v hrobce pražských arcibiskupů, anebo v hrobu svých rodičů v Plzni. Z rozhodnutí papeže Pavla VI. proto bylo tělo kardinála uloženo do podzemí baziliky svatého Petra ve Vatikánu.

Repatriaci ostatků kardinála počátkem roku schválil papež František.