Benative
13. 1. Edita
Svěšené hlavy expremiéra Fialy a dalších opozičních lídrů. Okamura nad nimi vyhrál

Radek Bartoníček
Nejzajímavějším a nejdůležitějším okamžikem úterního jednání sněmovny nebylo hlasování o důvěře vládě Andreje Babiše (ANO) - to přijde nejdříve ve středu -, ale něco jiného. Bylo to hlasování o osudu předsedy sněmovny a hnutí SPD Tomia Okamury, které napovědělo, jak silnou pozici vlastně Okamura má. Výsledek nepotěšil předsedy opozičních stran, včetně expremiéra Petra Fialy (ODS).

Expremiér Petr Fiala s dalšími opozičními lídry, kteří neuspěli ve snaze odvolat šéfa sněmovny Tomio Okamuru
Foto: Radek Bartoníček
Bývalý předseda vlády Petr Fiala, který byl v uplynulých čtyřech letech nejmocnějším politikem v zemi, se tentokrát objevil v roli, které se možná nezbaví do příštích sněmovních voleb. Mezi novináře přišel v úterý jako jeden z opozičních lídrů, kteří se marně pokusili odvolat předsedu SPD Tomio Okamuru z postu předsedy Poslanecké sněmovny.

„Ukazuje se, že jsem měl pravdu, když jsem v minulosti velmi obsáhle varoval před volbou Tomia Okamury do čela Poslanecké sněmovny,“ posteskl si Fiala podobně jako šéfové dalších opozičních stran. Všichni tvrdili, že Okamura nejen svými výroky na Nový rok dělá Česku ostudu a napomáhá pootáčet směřování země na Východ.

Související

Na začátku úterního jednání proto opozice navrhla, aby se do programu schůze sněmovny dodatečně doplnil bod odvolání Okamury. A pokud by neprošel, tak alespoň bod, ve kterém by poslanci hlasovali o odsudku Okamurových výroků. Opozice přitom doufala, že přinejmenším v případě druhého návrhu by ji mohli podpořit někteří vládní poslanci. Výsledek však ukázal něco zcela jiného.

Vládní poslanci drželi při sobě tak pevně, že opozičním politikům neumožnili ani to, aby byly zmiňované body navržené do programu a mohlo se o nich debatovat - natož aby umožnili o Okamurovi vůbec hlasovat. Šéf sněmovny a SPD se tak spokojeně usmíval a byl si jistý, že může ve svém křesle sedět velmi pevně.

Následně už patřila jednací síň sněmovny z velké části členům vlády, počínaje premiérem Andrejem Babišem a dalšími členy jeho kabinetu. Každý z nich velmi podrobně mluvil o tom, co a jak by chtěl dělat ve své funkci, někteří z nich zároveň kritizovali minulou vládu. Jako obvykle byl nejvíce kritický samotný premiér a také ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Související

Opoziční poslanci a poslankyně by se měli dostat ke slovu především ve středu. Až podle množství vystupujících a délky jejich proslovů se ukáže, kdy proběhne hlasování o důvěře. Babiš ale nepochybuje, že jeho vláda důvěru získá.

