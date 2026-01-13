Svěšené hlavy expremiéra Fialy a dalších opozičních lídrů. Okamura nad nimi vyhrál

Nejzajímavějším a nejdůležitějším okamžikem úterního jednání sněmovny nebylo hlasování o důvěře vládě Andreje Babiše (ANO) - to přijde nejdříve ve středu -, ale něco jiného. Bylo to hlasování o osudu předsedy sněmovny a hnutí SPD Tomia Okamury, které napovědělo, jak silnou pozici vlastně Okamura má. Výsledek nepotěšil předsedy opozičních stran, včetně expremiéra Petra Fialy (ODS).
Bývalý předseda vlády Petr Fiala, který byl v uplynulých čtyřech letech nejmocnějším politikem v zemi, se tentokrát objevil v roli, které se možná nezbaví do příštích sněmovních voleb. Mezi novináře přišel v úterý jako jeden z opozičních lídrů, kteří se marně pokusili odvolat předsedu SPD Tomio Okamuru z postu předsedy Poslanecké sněmovny.
„Ukazuje se, že jsem měl pravdu, když jsem v minulosti velmi obsáhle varoval před volbou Tomia Okamury do čela Poslanecké sněmovny,“ posteskl si Fiala podobně jako šéfové dalších opozičních stran. Všichni tvrdili, že Okamura nejen svými výroky na Nový rok dělá Česku ostudu a napomáhá pootáčet směřování země na Východ.
Na začátku úterního jednání proto opozice navrhla, aby se do programu schůze sněmovny dodatečně doplnil bod odvolání Okamury. A pokud by neprošel, tak alespoň bod, ve kterém by poslanci hlasovali o odsudku Okamurových výroků. Opozice přitom doufala, že přinejmenším v případě druhého návrhu by ji mohli podpořit někteří vládní poslanci. Výsledek však ukázal něco zcela jiného.
Vládní poslanci drželi při sobě tak pevně, že opozičním politikům neumožnili ani to, aby byly zmiňované body navržené do programu a mohlo se o nich debatovat - natož aby umožnili o Okamurovi vůbec hlasovat. Šéf sněmovny a SPD se tak spokojeně usmíval a byl si jistý, že může ve svém křesle sedět velmi pevně.
Následně už patřila jednací síň sněmovny z velké části členům vlády, počínaje premiérem Andrejem Babišem a dalšími členy jeho kabinetu. Každý z nich velmi podrobně mluvil o tom, co a jak by chtěl dělat ve své funkci, někteří z nich zároveň kritizovali minulou vládu. Jako obvykle byl nejvíce kritický samotný premiér a také ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Opoziční poslanci a poslankyně by se měli dostat ke slovu především ve středu. Až podle množství vystupujících a délky jejich proslovů se ukáže, kdy proběhne hlasování o důvěře. Babiš ale nepochybuje, že jeho vláda důvěru získá.
Loprais vyhrál etapu, Macík zvažoval dakarský konec. Prokopa vytáhl Šoltys s kamionem
Aleš Loprais vyhrál 9. etapu Rallye Dakar a mezi kamiony se posunul na třetí místo průběžného pořadí. Na této pozici vystřídal Martina Macíka. Obhájce titulu má dnes velké problémy a třetí vítězství mu utíká mezi prsty.
ŽIVĚČtyři mrtvé si vyžádal ruský útok na Charkov. Ukrajinci zasáhli továrnu na drony
Nejméně čtyři lidé přišli o život a šest utrpělo zranění při ruském nočním útoku na předměstí Charkova. Terčem útoku se stal také Kyjev. Na hlavní město Rusové vystřelili balistické rakety, uvedl šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko.
Neústupná Ukrajinka pod vlnou nenávisti. Těm, kteří ji napadají, posílá jasný vzkaz
Neomluvím se, neustoupím a budu pokračovat v tom, co považuji za správné. Tak by se dal shrnout postoj Marty Kosťukové. Ukrajinka vstoupila do sezony ve velkém stylu a mluví se o ní nejen v souvislosti s tenisem. Za své chování po finále v Brisbane schytala bouřlivé negativní reakce.
ŽIVĚBabišova vláda si přišla do sněmovny pro důvěru. "Euro nezavedeme, EET ano"
Koaliční kabinet Andreje Babiše (ANO) dnes požádá sněmovnu o důvěru. Trojice vládních stran má v dolní komoře pohodlnou většinu, vláda proto důvěru pravděpodobně získá.
„Potřebujeme silnou Ukrajinu.“ Britové vyvinou novou balistickou raketu proti Rusku
Británie plánuje další pomoc pro Ukrajinu, tentokrát vyhlásila soutěž na vývoj pozemních balistických raket v rámci projektu Nightfall. Sází na rychlost, cílem je rychlé nasazení na bojišti, a nikoliv dlouhý cyklus zadávání veřejných zakázek. Vláda zprávu oznámila v době, kdy Rusko na Ukrajinu údajně zaútočilo jednou ze svých nejmodernějších zbraní - hypersonickou balistickou střelou Orešnik.