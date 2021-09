Okamura je ulhaný člověk, nejsem jako on, tvrdí Šlachta a ostřeji vystupuje proti EU

Předseda a lídr hnutí Přísaha Robert Šlachta v rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětluje, proč těsně před volbami stále ostřeji zmiňuje témata, která jsou blízká i šéfovi SPD Tomiu Okamurovi. Ať jde o kritiku EU, neziskové organizace nebo třeba migraci. "Tato témata jsou blízká voličům. Jsem zcela jiný než Okamura," tvrdí Šlachta, který podle odborníků bojuje právě o voliče SPD.

Než začal rozhovor s předsedou Přísahy Robertem Šlachtou v sídle strany daleko od centra Prahy ve Stodůlkách, měl zrovna poradu s Tomášem Sochrem. Bývalým kolegou od policie a místopředsedou hnutí, který není zdaleka tolik vidět jako Šlachta a je označovaný za jeho pravou ruku.

"Nebráním se nijak publicitě, chodím často i mezi voliče, ale hodně se věnuji také programu a dalším věcem," tvrdil Sochr, který má v nevelké centrále hnutí na Slunečném náměstí stůl těsně vedle Šlachty. Než začal první muž Přísahy odpovídat, několikrát upozorňoval, že velmi spěchá za voliči do Liberce. Preference Přísahy se v době rozhovoru pohybovaly na hranici zvolení a nezvolení do sněmovny, Šlachtovi šlo o každého voliče.

V jaké jste náladě těsně před volbami, když vám některé průzkumy prorokují, že by se vaše Přísaha nemusela vůbec dostat do sněmovny?

Jsou to pouhé průzkumy a nezapomeňte na to, že některé průzkumy naopak říkají, že se do sněmovny dostaneme. Lidé jim přikládají mnohem větší důležitost, než si zaslouží. Já jedu nadále naplno od ráno do večera už od letošního ledna a snažím se mluvit s co největším počtem lidí.

Když jsem sledoval vaše živé přenosy na Facebooku, viděl jsem, že jste se hodně rozčílil nad průzkumem STEM, podle kterého máte 2,2 procenta hlasů.

Ale divíte se mi? Jen jsem poukázal na to, že tento průzkum na mě působí podivně, protože nám dává hodně málo procent hlasů. Nikdo jiný nám tak málo nedává, naopak jsou průzkumy, podle kterých se do sněmovny dostaneme.

Zaujalo mě, že jste za tímto průzkumem hned viděl něco nekalého, na pokles preferencí přitom ukázaly i další agentury. Hned jste se díval na smlouvy STEM a mluvil o tom, jak agentura dostala zakázky od ministerstva financí a ministerstva zdravotnictví.

Ano, řekl jsem, že se chci na ty smlouvy podívat, a už jsem o ně také požádal na základě zákona o poskytnutí informací.

Není vaše reakce až přehnaná, proč hned naznačujete něco nekalého? S průzkumy různých agentur nejsou spokojeny různé strany, občas někdo vysloví podezření, jestli si je někdo nezaplatil, ale vy jste reagoval ještě o něco naštvaněji.

Ale lidé průzkumy velmi vnímají a prožívají, po průzkumu STEM jsem byl zavalený dotazy, maily od lidí, SMS zprávami. Lidé přitom nevnímají, o jaké jde agentury, jak probíhá průzkum, na jakém vzorku lidí a další informace.

Ovšem, vy jste působil tak, že máte hned jasno. Není to tím, že máte v sobě stále povolání policisty, kterým jste byl řadu let, a hned za vším vidíte nějaké spiknutí?

Když jsem šel do politiky, tak mě různí lidé upozorňovali, ať si dám pozor na průzkumy, protože se s nimi hrají šílené hry. Pro mě je hrozně nevysvětlitelné, že najednou jsme měli tak málo procent.

Redakce Aktuálně.cz se obrátila na ředitele STEM Martina Buchtíka, který podobné obviňování odmítl. Mimo jiné řekl, že všechny smlouvy STEM se státními institucemi jsou veřejné a práce pro ně neměly žádný vliv na výsledky průzkumu. Průzkum STEM přitom není jediný, který přisoudil Přísaze Roberta Šlachty nižší preference. Některé jiné agentury poukázaly na to, že obliba Přísahy u voličů klesá, byť ne o tolik, jak ukazuje STEM.

Každopádně, volby asi dopadnou dost těsně, a pokud byste se dostal do sněmovny, můžete hrát klíčovou roli v tom, zda zůstane u moci Andrej Babiš a jeho hnutí ANO. Zatím mi přijde, že se proti němu moc nevymezujete.

My se nevymezujeme proti nikomu.

Čili se nevymezíte proti Andreji Babišovi ani jediným slovem, žádnou případnou výtkou?

Ne. Ale já ji neřeknu ani proti nikomu jinému. Ale já přece kritizuji vládu. A to je také Andrej Babiš. Když se podívám na protikorupční politiku, na řešení covidu, na zakázky, to všechno jde přece za sociální demokracií a za hnutím ANO. Jen neútočím na lidi v osobní rovině, zařekl jsem se, že to nebudu dělat. Jestli je ale někdo kritikem vlády Andreje Babiše, tak jsem to já.

Ale občas kritizujete některé strany. Například Piráty, ODS, SPD.

Pokud něco kritizuji, tak jsou to konkrétní věci, které například neudělaly tyto strany v Poslanecké sněmovně. A pokud jde o ODS, tak ji zmiňuji proto, že někteří její členové na mě útočí kvůli kauze jejich bývalého předsedy a premiéra Petra Nečase. Přitom, jestli jste si všiml, tak Městský soud v Praze vrátil celý případ k dalšímu projednání.

V době, kdy byl Robert Šlachta ředitelem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, provedla policie zátah na Úřadu vlády v době, kdy byl premiérem tehdejší předseda ODS Petr Nečas. Vznikla z toho velká kauza, která se táhne dodnes. Mnozí členové ODS jsou přesvědčeni, že Šlachtův zásah byl neoprávněný a v důsledku přivedl k moci Andreje Babiše.

Ano, o tom, že soud zrušil osvobození expremiéra Petra Nečase, Aktuálně.cz čtenáře informovalo. Když jste se o rozhodnutí soudu nedávno zmiňoval před svými příznivci, působil jste velmi šťastně.

Nemůžete se mi divit. Neustále do mě kvůli tomu někdo kope. Přitom já jsem nedělal nic jiného, než jsem bránil spravedlnost.

Například koalice Spolu nebo Piráti se STAN kritizují vládu mnohem více.

Já ale poukazuji na konkrétní věc. Podívejte se, kde máme zákon o lobbingu, kde máme trestní řád a další věci.

Přesto je faktem, že dopředu nevylučujete svou podporu jakékoliv straně, pokud byste se dostali do Poslanecké sněmovny. Nemyslíte si, že jsou lidé, kteří si říkají: Já bych možná dal Přísaze hlas, ale musím vědět, že se po volbách nespojí třeba právě s Andrejem Babišem?

Já nevím, jestli tomu tak je. To bych asi musel nějak měřit, kolik našich voličů co přesně chce a jestli chtějí, abychom se proti někomu vymezili.

Zelené šílenství, diktát EU

Když jsem si poslouchal vaše názory v posledních týdnech, zaujalo mě, jak ostře vystupuje proti Evropské unii, nebo třeba neziskovým organizacím. Mimochodem, podobné téma je blízké i předsedovi SPD Tomiu Okamurovi.

Ale já přece na rozdíl od něj od začátku účinkování v politice říkám, že jsem proti vystoupení z EU.

To skutečně říkáte, ale zároveň prohlašujete, že z Evropské unie za poslední léta nepřišlo nic dobrého a zelenou dohodu označujete za šílenost. Takže nezačínáte být vůči EU stále více kritický?

Přece je to tak, že ve velkých věcech, kdy měla Evropská unie zafungovat, tak nezafungovala. Naposledy Evropa zklamala při nákupu vakcín proti covidu. Kdyby si každý stát nakupoval vakcíny sám, tak jsme někde jinde. Proto vzniká taková frustrace lidí vůči EU, když s nimi mluvíte, tak říkají, že nám unie různé věci diktuje, ale když se má o nás postarat, tak se jí to nedaří.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová například v rozhovoru pro Radiožurnál a další evropská média uznala některá pochybení, zároveň ale prohlásila, že společný postup států EU byl mnohem lepší, a tvrdí to i čeští experti.

Ale vezměte si pro srovnání Izrael, který postupoval samostatně a byl na tom podstatně lépe.

Ovšem zemím EU se mnohé také podařilo, nejste vůči EU skutečně až příliš kritický?

Já jen hodnotím EU celkově podle toho, jestli dostatečně pomáhá a neřeší nějaké blbosti. Takový je můj názor.

Hodně ostře reagujete i na zelenou dohodou EU, která mimo jiné počítá s nástupem elektromobility.

Vidím v ní diktát EU. Unie neřeší věci, které by měla. My jsme jednoznačně pro ochranu přírody, ale musí být vyvážená s ochranou ekonomiky.

Někteří příznivci zelené dohody namítají, že naopak je pro EU i Českou republiku velkou příležitostí na modernizaci, jinak se může stát, že budeme ještě více zaostávat.

My ale nemůžeme kvůli zelenému šílenství zlikvidovat ekonomiku. Není možné, aby ji někdo zlikvidoval jen tak od stolu v EU. Měli bychom naši ekonomiku a naše lidi bránit. Já to prostě vnímám jako diktát EU, nic jiného.

Jaký je tedy vlastně váš vztah k EU? Jak moc podporujete další členství v ní?

Rozhodně nejsem jako Okamura, který říká, že máme vystoupit.

Neříkám, že jste Okamura, ale některá témata lidem tlumočíte podobně. Však také některé průzkumy i experti poukazují na to, že část vašich voličů přešla od SPD a o další usilujete.

Jsem však zcela odlišný. Podívejte se na naše vystoupení, jak se lišíme. Jsem naprosto jiný. Pan Okamura je ve sněmovně osm let, tak by mohl ukázat, co vlastně za ty roky dokázal. Já se kromě jiného snažím konkrétně odpovídat na jakékoliv otázky, což on nedělá. Pro mě je Okamura ulhaný člověk, například teď dal do svých novin, že Přísaha není proti migraci. Takže když jsem s ním byl u Soukupa, tak jsem Okamurovi řekl: "Vy lžete!" Ten rozdíl mezi námi je jasný.

V něčem je jasný, v něčem se shodujete. On velmi často kritizuje mnohé neziskovky a tvrdí, jak by stát ušetřil, kdyby jim vzal peníze a dal je lidem v Česku. Vás jsem teď slyšel mluvit podobně.

Nezpochybňuji neziskovky, vím, že část odvádí velmi důležitou práci. Například nedávno při tornádu na jihu Moravy neziskovky s lidmi hodně spolupracovaly. Já proti neziskovkám nic nemám.

Nicméně jste říkal, že se chcete podívat na financování neziskovek, že by stát mohl na nich ušetřit a peníze by měl dát českým lidem. Konkrétně jste řekl, že je šílené, když nějaká neziskovka dává 18 milionů na rozvoj včelařství v Gruzii.

Kritizoval jsem to, protože nevím, proč podporovat včelařství v Gruzii, když místní na včelařství vydělávají. Gruzie si s tím musí poradit sama. Nebo se podívejte na neziskovku předsedy ODS Petra Fialy. Tam jde o 48 milionů, přitom část peněz jde na rovnost mužů a žen v Barmě. Když na to máme, tak sakra pomáhejme, nemám s tím problém. Ale když máme deficit 390 miliard, tak musíme vybírat projekty, které budou opravdu důležité.

Jak vás napadlo přijít v kampani s tématem neziskovek? A opravdu si myslíte, že peníze na ně tvoří výraznou část státního rozpočtu?

Dostali jsme se k tomu tak, že když jsme mluvili o výdajích státu, tak jsme se dívali, kde by byl schopen získat peníze na výdajové stránce. A to zejména nyní, kdy kvůli velkému schodku ve státním rozpočtu bude nutné brát peníze našim lidem. Proto je pro mě důležité hledat peníze v položkách, kde bychom mohli něco odříznout.

S programem pomoci včelařství přišla respektovaná organizace Člověk v tísni, která na svém webu sdělila, že se snaží pomoci v Gruzii, protože právě ta má nejdelší tradici chovu včel na světě. Konkrétně tradici 5500 let. Organizace pomáhá podle svých slov například proto, že místní chovatelé nemají dostatečné odborné znalosti, nesdílí mezi sebou zkušenosti a mají zastaralé vybavení. Cílem také je, aby byli soběstační.

Nevytáhli jste toto téma proto, že na voliče zabírá, jak ukazuje zrovna příklad Okamury?

Ne, to ne.

Česko ale potřebuje uspořit miliardy. Opravdu myslíte, že k tomu pomůže škrtání peněz neziskovkám, navíc za situace, kdy mnohé jsou užitečné?

Ale u neziskovek nejde o malé peníze, jde o stovky milionů. A my se díváme i na další věci, třeba na neobsazená tabulková místa na ministerstvech. A tak bych mohl pokračovat.

Určitě neskončíme, budeme existovat i za rok

Vy jste začátek své politické kariéry postavil na petici, v níž lidé žádají, prošetření státních nákupů ochranných pomůcek v době covidu. Které zakázky byly předražené?

Abych vám na to mohl odpovědět, tak se k informacím o těchto zakázkách musím nejdříve dostat. Proto požadujeme vznik poslanecké vyšetřovací komise. Já jsem obyčejný občan, proto chci, aby ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo vnitra předložilo komisi veškeré smlouvy a informace k tomu, jak pomůcky nakupovala.

Že byly některé zakázky podezřelé, upozorňovala už média a také opoziční poslanci už před vznikem vaší Přísahy. Vy ale lidem tvrdíte, že až s Přísahou přichází spravedlnost.

Tak to ale je. Žádná vyšetřovací komise k tomuto dosud nevznikla. A lidé považují toto téma za velmi důležité. Kdyby tomu tak nebylo, tak nemáme dvacet tisíc podpisů pod peticí. Lidé jsou dnes naštvaní, jsou přesvědčeni, že ať udělají cokoliv, tak to k ničemu nebude. Mně jde hlavně o to, aby se vše vysvětlilo a v lidech nezůstal pocit, že se zase nic nezjistilo a vše se zametlo pod koberec. Navíc Nejvyšší kontrolní úřad ukázal, že došlo k pochybení za 8,5 miliardy korun.

Jak vás vlastně napadlo začít politickou kariéru na těchto zakázkách? Myslíte, že když budete s peticí požadovat vyšetřovací komisi a tvrdit, že jedině Přísaha zajistí spravedlnost, tak nalákáte voliče?

Tak to nebylo, řeknu vám přesně, jak to bylo. Sbírali jsme podpisy na založení hnutí a o žádné petici jsme neuvažovali. V té době ale neprošlo ve sněmovně zveřejňování smluv v době nouzového stavu a my jsme si řekli, že už toho máme dost. A že se zeptáme lidí, jestli je to zajímá, nebo nezajímá. Tak vznikla petice, vyjeli jsme mezi lidi a viděli, že je to opravdu zajímá.

Myslíte, že jste připraveni rozhodovat o zásadních věcech v této zemi? Nejste skutečně hnutím jednoho muže? Například ve vašich předvolebních novinách jsem teď napočítal 70 fotek s vaší tváří, jiní kandidáti tam jsou jen zmíněni.

Nejsme hnutím jednoho muže. Bylo postaveno na mně, protože nemáme 300 nebo 500 milionů korun na to, abychom mohli představit více tváří. Vidíte, že už probíhají v České televizi debaty s krajskými lídry a je vidět, že naši lídři jsou plnohodnotní kandidáti.

Ale na vašem Facebooku jsem viděl, že i sami vaši příznivci kritizovali vystoupení vašich lídrů, počínaje tím prvním z Karlovarska Miroslavem Haindlem.

My přivádíme do politiky lidi, kteří v politice vůbec nebyli, ale mají za sebou životní zkušenosti. Sám vím, že na televizní debaty si musí člověk zvyknout a musí se učit. Například náš člověk z Karlovarska byl nabušený, perfektně znal program, ale prostě kvůli extrémní trémě úplně vypnul. Když si s ním sednete tady u stolu, tak bude znát program od á do zet. Někteří naši kandidáti ale byli naprosto úžasní. Nemáme se za co stydět.

Do voleb zbývá posledních několik dnů a vy potřebujete každý hlas, protože se podle většiny průzkumů pohybujete na hraně či pod hranou zvolení. Co teď především chcete dělat?

Pro mě je teď nejdůležitější motivovat všechny naše lidi, aby jeli naplno do posledního dne. To je hrozně důležité.

Jak je motivujete?

Mimo jiné se obden večer propojujeme přes internet a mluvíme spolu třeba o tom, co při volební kampani během dne zažili nebo jaké byly reakce lidí. Vyměňujeme si nápady, bavíme se například o tom, kam všude ještě dojedu já sám. Ale samozřejmě cítím, že nám chybí peníze, abychom udělali nějaký poslední zásah voličů, který určitě udělají jiné strany. Vezměte si Okamuru s jeho jarmarky, on na ně prostě lidi dotáhne. Nevím, jestli to jsou jeho voliči. Ale dotáhne je na jedno místo. To my nemáme.

Vytáhnete těsně před volbami ještě nějaké téma?

Stále jedeme téma spravedlnosti. A věnujeme se i covidu, protože se začíná vracet. Neslyšel jsme, že jsme dostatečně připraveni. Budu se na to ptát Babiše i na debatách, jestli jsme připraveni tak, aby už nedošlo k lockdownu. Chci vědět, jak to bude ve školách, v restauracích, ve firmách.

Co když se nakonec do sněmovny nedostanete, nezabalíte to s celou Přísahou? Ostatně pokud se dostanete nad tři procenta, budete mít slušné peníze od státu za získané hlasy.

Ať to dopadne, jak to dopadne, příští rok jsou komunální volby a ty lidi, co jsou na našich kandidátkách, tak budeme stavět do komunálních voleb.

Nejste tedy projekt na jedny parlamentní volby?

Ne. To bych byl magor, kdybych to takto udělal. Pokud ty peníze budou, tak je využijeme i pro budování krajských organizací.

Takže budete existovat i příští rok?

Budeme existovat i za rok.