ODS jim dala peníze a nevěděla na co, míní Klempíř a odhaluje, jak to bude s ČT a ČRo

Ministr kultury Oto Klempíř z hnutí Motoristé říká, že ještě předtím, než vláda Andreje Babiše řekne, s jakými příjmy mohou ČT a ČRo do budoucna počítat, je třeba určit, co mají média veřejné služby pro náš stát plnit. „Zastávám názor, že rozsah veřejnoprávních médií by se oproti dnešku neměl příliš modifikovat,“ zdůrazňuje.
Od kdy by měly být koncesionářské poplatky za ČT a ČRo zrušeny, lze to skutečně stihnout do začátku roku 2027?
Ano, rok 2027 je reálný. Panuje na tom shoda v koalici a na ministerstvu se rozběhly práce na přípravě nové legislativy.
Co to bude znamenat pro ČT a ČRo, pokud jde o jejich rozpočty na příští rok?
Odmítám hrát tuto hru. Nejdříve si musíme říct, co mají média veřejné služby pro náš stát plnit, jaké mají úkoly, pak teprve řešme rozpočet. A přestaňme, prosím, už s tou zbytečnou hysterií.
Náplň podobných médií se mění všude ve světě a není to nic dramatického. To, že ODS někomu dala peníze našich daňových poplatníků a nezajímalo je, za co budou tyto peníze utracené, je jejich problém. Já ale nejsem ODS.
Může například ČT počítat s tím, že bude mít příští rok obdobné příjmy jako letos? Tedy okolo 8,5 miliard korun?
Tak si to řekněme znovu. U vás v rodině to snad přece také nefunguje tak, že nejdříve někomu dáte peníze a pak teprve zkoumáte, co za to asi přinese. Opět říkám: nejdříve definujme, co od médií veřejné služby očekáváme a pak k tomu přiřaďme rozpočet.
Pokud se společnost shodne na tom, že úkolem těchto médií je natočit jednou za rok státní vánoční pohádku, tak klidně. Z mého pohledu by to však bylo málo. Proto zastávám názor, že rozsah veřejnoprávních médií by se, proti dnešku, neměl příliš modifikovat.
Jakou roli by tedy měla podle vás tato média plnit?
Veřejnoprávní média poskytují služby, na kterých panuje shoda ve společnosti, že je mají dělat. Určitě je to zpravodajství, vzdělávání, zábava, kultura nebo sport…
To je ale konzervativní pohled. Pak tu máme třeba BBC či severské země, kde podobné stanice mají za úkol navíc například podporovat kreativní průmysl a další média. To jsou věci, o kterých mluvme.
Pokud ale vláda počítá s tím, že budou příjmy ČT a ČRo nižší, zajímá mne, o kolik? S čím v tomto ohledu počítáte? A s jakými příjmy může příští rok počítat například ČT?
Jak říkám, nebudu hrát tuto hru. Opravdu ne. Některé reakce na možnou změnu financování mi přijdou zbytečně emotivní a teatrální. Osmnáct států v EU financuje média jinak než my a jak jim to jde.
Trvat na poplatcích jen z nějakého českého principu mravního je podle mého překonané. Rozhodující je, aby financování bylo nastavené správně a udržitelně. A pokud si toho někdo nevšiml, tak zde máme platné nařízení EMFA, které jasně říká, že finance médií veřejné služby musí být předvídatelné a nastavené tak, aby umožnily jejich rozvoj.
Nižší příjmy by ale logicky musely provázet úspory – kde by podle vás měla ČT optimálně v takovém případě šetřit?
Jsem přesvědčen, že oba ředitelé výše zmíněných médií i ČTK jsou velmi schopní manažeři.
A pokud jde tedy o rozsah veřejné služby, jak by podle vás měla vypadat? Počítáte například s rušením některých kanálů České televize?
Všechno závisí na definici médií veřejných služeb, kterou musíme upravit, abychom se z 90 let 20. století posunuli minimálně do 21. století. Povedeme tuto debatu, těším se na ni.
