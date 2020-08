Desatero pro žáky a jejich rodiče: Jak od září budou fungovat školy?

Žáci budou muset mít roušky na chodbách či v jídelnách. Ve třídě je odloží, nechat by si je ale měli učitelé z rizikových skupin. Podle manuálu vydaného ministerstvem školství a zdravotnictví nebude znamenat jedno nakažené dítě uzavření školy. Jak postupovat, pokud je dítě pozitivní na koronavirus, nemá počítač nebo chce do družiny, najdete v přehledu Aktuálně.cz.

Co dělat, když je žák pozitivní na koronavirus?

Pokud bude žák pozitivní, bude podle nových pravidel izolován na deset dní. V případě, že neměl příznaky, může se do školy vrátit bez dodatečného testu. Jestliže se u něj ale příznaky objevily, smí se do školy vydat minimálně za tři dny po zmizení zdravotních komplikací.

Opatření se však dotknou i dětí, s nimiž nakažený přišel do bližšího kontaktu. Hygienická stanice tyto žáky vytipuje, ti přejdou na výuku z domova a do pěti dnů od posledního kontaktu s nakaženým se musí nechat otestovat. Pokud bude jejich první test negativní, udělá se znovu za pět dní. V případě, že se i pak jeho negativita potvrdí, vrátí se dotyčný do školy.

"Od jednoho nakaženého dítěte mohou být rizikové kontakty třeba tři nebo čtyři žáci, případně jedna třída. Není však nutné zavírat celou školu," uvedla hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Zvýšená opatření je podle hlavní hygieničky potřeba dodržovat i v domácnostech s karanténou. Právě v nich se podle dat hygieniků nakazilo nejvíc Čechů. "Lidé by pak měli nosit roušky i doma, distancovat se či dezinfikovat společnou toaletu. Zároveň by neměli používat například společné nádobí, hrnek či příbor. Především pokud jsou v karanténě i starší lidé či chronicky nemocní," dodala Rážová.

Ve třídě mého dítěte se objevila nákaza. Co se bude dít dál?

Bez ohledu na to, zda se koronavirus do školy dostane přes dítě, učitele, či jiného zaměstnance školy, provede příslušná krajská hygienická stanice epidemiologické šetření o výskytu nákazy.

Posoudí rizika, vytipuje, kdo byl s nakaženým v užším kontaktu, a rozhodne o případné karanténě. Nemusí to však znamenat, že se do izolace musí pokaždé odebrat celá třída či skupina dětí.

"V případě nákazy jedince dostane dotyčný úkoly na doma. Pokud bude situace ve třídě padesát na padesát, pak se přejde do smíšené výuky, tedy kombinace prezenčního a distančního vzdělávání," vysvětlil Plaga.

A dodal, že až pokud půjde do karantény celá třída, musí učitel povinně přejít na distanční výuku. A pouze v nejzazším případě komunitního šíření může pak podle ministra zdravotnictví dojít k omezení činnosti školy.

Jaká všechna hygienická opatření bude muset dítě dodržovat?

Pro vstup do školy není potřeba předkládat potvrzení o bezinfekčnosti. Do školy žáci také nebudou muset vstupovat v organizovaných skupinách - jak tomu během epidemie někde bylo -, ale tak, jak jsou zvyklé. Opatření pro jednotlivé školy se však mohou měnit podle nastalé situace.

Prostory škol by pak podle manuálu měly být vybavené dezinfekcí. Podle ministra školství je také důležité pravidelné větrání v učebnách, na které se často zapomíná. Učitelé budou dohlížet na pravidla osobní hygieny, tedy mytí rukou i například používání pouze jednorázových kapesníků.

Kde se budou muset ve školách nosit roušky?

S rouškami budou muset děti povinně chodit ve společných prostorách, tedy například na chodbách nebo v jídelnách. Při vstupu do třídy tato povinnost padá, protože jsou žáci spolu neustále. Podle ministra školství by totiž nošení roušek mohlo mít negativní dopad na výuku, především pak na prvním stupni.

Žák je v karanténě. Co když ale nemá přístup k počítači pro výuku "na dálku"?

Vláda schválila peněžní injekci školám ve výši 1,3 miliardy korun. Kromě pomoci učitelům by ji měli ředitelé věnovat také fondům na zakoupení počítačů, které by v případě potřeby svým žákům v karanténě půjčovali.

"Přesný výpočet finanční pomoci oznámíme v nejbližších dnech. Kalkuluje se ale s počtem učitelů, který se vynásobí 20 tisíci korunami," popsal ministr školství s tím, že část peněz by dle něj v případě potřeby měla být směrována i žákům.

Rodič má pocit, že kvůli jarní distanční výuce je jeho dítě pozadu. Jak na to bude škola reagovat?

Školy budou na začátku školního roku podle manuálu ministerstva mapovat, co děti umějí a co ne. Zásadní podle ministra Plagy není dohánět, co mělo být odučeno, ale soustředit se na základní předměty.

Jakým způsobem budou fungovat skupinové akce jako sportovní závody či setkání v aule?

Vydaný manuál vybízí ředitele škol k tomu, aby počet osob na hromadných akcích pokud možno omezili. "Je jasné, že čím více dětí pohromadě, tím větší promíchávání a šance, že se vir bude šířit," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že více dětí na jednom místě pak případně znamená i hromadnější karanténu.

Varuje proto, aby případné akce organizovaly školy v co nejhomogennějších skupinách. "Určitě to ale nebude tak, že by kvůli jednomu nakaženému šly do karantény všechny děti," vysvětlil Vojtěch s tím, že počet izolovaných dětí v případě výskytu nákazy bude záviset na rozhodnutí hygieniků podle dané situace.

Vhodné je dle Plagy pak například u zřizování družin co nejvíce snížit šanci promíchání dětí. De facto ale dle něj fungují bez omezení. Dostatek prostoru a zaměstnanců pro případné rozdělení dětí totiž nemusí mít každá škola.

Dítě jde na test. Nebudou se mu ostatní děti smát?

Prvních čtrnáct dnů školní výuky by se měli učitelé dle připraveného návodného manuálu věnovat takzvané destigmatizaci koronaviru. Podle ministra školství Plagy je potřeba, aby si žáci uvědomili, že nakažení za své onemocnění nemohou.

"Stigmatizace lidí, kteří následně pociťují vinu, je obrovská. Jeden z hlavních dopadů koronaviru je proto také vliv na duševní zdraví," vysvětlil také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Dodal, že psychické následky souvisí jak s karanténou, tak pocitem nakažení.

To, že dítě navštívilo lékaře kvůli testu, ale podle hlavní hygieničky hned neznamená, že o tom musí celá třída vědět. Situace je dle ní podobná jako při testování na žloutenku či jiná onemocnění.

Třídu mého dítěte vede starší či chronicky nemocný učitel z rizikové skupiny. Co může dělat, aby nákaze ve skupině žáků předešel?

V prezenční výuce by učitelé, kteří se budou bát o své zdraví, měli používat ochranné prostředky, jako je rouška či respirátor. "Časté je také vytvoření větší sociální distance mezi jím a třídou," přiblížil ministr školství.

Je ale důležité si uvědomit, že se od jara změnila definice rizikové skupiny. "Určitě neplatí, že tam patří všichni senioři nad pětašedesát let. Jedná se také o lidi s chronickým, pneumonickým, onkologickým či dalším onemocněním," vyjmenoval Vojtěch s tím, že více opatrní by měli být i lidé s obezitou či cukrovkou.

Na jaře žák nemohl jet na školu v přírodě. Přijde o ni znovu?

Za současné situace předpokládá ministerstvo zdravotnictví i školství, že plošný zákaz škol v přírodě nebo výletů či exkurzí nebude nutný. Podle Plagy ale záleží na vývoji nákazy v následujících několika měsících a aktuální epidemiologické situaci.