Přehledně: Politici se dohodli. K volební urně mohou Češi v karanténě autem

Voliči v karanténě - kterou mají nařízenou lékařem či hygienou - budou mít možnost odvolit z auta do okénka pomocí takzvaného drive-in hlasování. Nebo je v jejich domácnosti může navštívit speciální výjezdní tým v ochranných oblecích. V uzavřených sociálních zařízeních či domovech důchodců pak budou zřízené zvláštní volební okrsky. Stejná praxe bude platit i v případě místních referend.

Drive-in okénka budou otevřená pouze ve středu od devíti do tří hodin, tedy dva dny před běžným volebním termínem. Při prodloužení fronty aut volební komise daný čas upraví a dovolí odvolit všem přítomným.

Přesné umístění okének zatím není známé, otevřených jich ale bude dle předpokladů 78, tedy zhruba jedno na území někdejších okresů. Najít by je voliči mohli například u nemocnic.

S sebou musí mít volič občanský průkaz, rozhodnutí hygieny o karanténě či e-neschopenku. Pokud nařízení nemá, protože se jedná třeba o osobu samostatně výdělečně činnou, měl by mu ho vydat praktický lékař.

Zájemci o přenosnou urnu musí nejpozději do čtvrteční osmé hodiny večerní zavolat a oznámit žádost na příslušný krajský úřad.

Tradičním způsobem odvolí turisté, kteří se vrátili z rizikových států a musí strávit dva týdny v domácí karanténě. Ti do své obvyklé volební místnosti vstoupit mohou, proto alternativní způsoby hlasování využít nesmí.

Volit budou Češi do zastupitelstev 13 krajů a do Senátu 2. a 3. října. Druhé kolo voleb do Senátu proběhne o týden později 9. a 10. října.