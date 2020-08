Výuka na dálku bude povinná, schválila vláda. Školy dostanou miliardu na počítače

Novela školského zákona, kterou nyní posoudí sněmovna, zavádí pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Formu výuky na dálku nestanoví, škola ji má přizpůsobit podmínkám žáka. Základní školy dostanou do poloviny října celkem 1,2 miliardy na nákup počítačů a licencí pro výuku na dálku.

Povinná výuka na dálku se má týkat krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice. Školy si musí podle zákona zakotvit podmínky distanční výuky do školních řádů. Upravit v nich mají podle ministerstva i způsoby hodnocení nebo omlouvání z výuky, pokud se jí žák například z důvodu nemoci nemůže zúčastnit.

"Děti, žáci a studenti jsou povinni vzdělávat se distančním způsobem s výjimkou dětí v mateřské škole, pro které není předškolní vzdělávání povinné," píše se v materiálu pro jednání vlády. Povinně chodí jeden rok do mateřských škol předškoláci. Na dálku se nemusí vzdělávat také v jazykových a základních uměleckých školách. "Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání," uvádí návrh.

U dětí, které nemají počítač, tak musí škola podle důvodové zprávy například umožnit, aby si žák učivo a úkoly vyzvedl ve škole nebo je předat telefonicky. Ministerstvo může podle návrhu také určit jiný způsob přijímacích zkoušek nebo ukončování vzdělání.

Výuky se neúčastnily tisíce dětí, školy dostanou miliardy na pomůcky

Vláda v pondělí schválila také požadavek ministra školství Roberta Plagy (ANO), podle kterého dostanou základní školy do poloviny října celkem 1,2 miliardy na nákup počítačů a licencí pro výuku na dálku. Podle návrhu by každá základní škola měla dostat 20 000 korun na jednoho učitele. Celkem 300 milionů korun už na posílení výuky na dálku schválila sněmovna, další téměř miliardu má uvolnit ministerstvo financí. Počítače budou muset školy nakoupit do konce prosince.

Ministerstvo bude při výpočtu částek pro jednotlivé školy vycházet z počtu učitelů vykázaného k loňskému 30. září. Cílem je podle Plagy zajistit digitální učební pomůcky nejen pro učitele, ale zejména i pro sociálně znevýhodněné žáky a žáky z vícečetných rodin, jimž by měla být škola schopna v případě potřeby potřebné vybavení půjčit. Distanční výuku vláda do školského zákona vtělila v pondělí, normu musí ještě posoudit parlament.

Peníze mají podle návrhu dostat kraje, které je přerozdělí. Nejpozději během září by se každá škola měla dozvědět, kolik peněz dostane, na začátku října by mělo ministerstvo peníze do regionů poslat. Tak by mělo být podle ministerstva zajištěno, že každá základní škola bude mít k dispozici finanční prostředky na pořízení přenosných zařízení, včetně licencí. Částka 20 000 korun má podle ministerstva stačit na notebook umožňující využívání software pro distanční způsob vzdělávání (pořizovací cena od zhruba 15 000 korun), příslušenství a nutné softwarové vybavení.

Pandemie koronaviru výrazně zasáhla do druhého pololetí uplynulého školního roku. Od 11. března byly školy plošně zavřené, otvírat se začaly postupně a částečně až po dvou měsících. Do konce školního roku byla docházka dobrovolná a děti se mohly učit i z domova. Do základních škol chodilo v minulém školním roce zhruba 953 000 dětí a do středních škol 424 000.

Výuky na dálku se neúčastnilo podle odhadů odborníků asi 10 000 dětí. Plaga v červenci deklaroval, že školy se v září otevřou v běžném režimu, jen s přísnějšími hygienickými opatřeními. Nošení roušek ve školách bude záležet na rozhodnutí hygieniků v konkrétním kraji. V pondělí se nicméně vláda usnesla, že na školních chodbách jako ve veřejném prostoru budou roušky od 1. září povinné. S výukou na dálku ministerstvo počítá pro nový školní rok pouze lokálně v případě většího rozšíření nemoci, a to po dobu nejvýš dvou týdnů.

