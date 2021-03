Vše, co vás zajímá o očkování. Dvacet nejčastějších otázek a odpovědí

Ministr zdravotnictví Jan Blatný na konci minulého týdne oznámil, že další skupina zájemců o očkování by se mohla registrovat přibližně od druhého týdne v dubnu. Neřekl však, o jakou skupinu půjde. Nyní se mohou registrovat lidé nad 70 let. "Postupně, předpokládáme v dubnu, budou dále snižovány věkové kategorie a lidé kolem 60, 65 let, budou určitě tou následnou věkovou skupinou. Předpokládáme, že to bude od začátku dubna," řekl ministr.

Také premiér Andrej Babiš v úterý před odletem do Rakouska sdělil, že o věkovém limitu další skupiny zatím rozhodnuto není. "Jsou úvahy o dalším snížení věkové kategorie. Jestli to bude 65, nebo 60 let, uvidíme. Důležité je, aby očkovací centra očkovala rychle a nenechávala si rezervy pro druhou dávku," uvedl premiér.

Je však nutné upozornit, že by to pro šedesátileté ještě neznamenalo, že se budou očkovat už od začátku dubna. Lidí, kteří mají právo být naočkováni dříve, je totiž ještě mnoho. Kdy se dostane s registracemi a vakcínou na další věkové skupiny, zatím není vůbec jasné. Podle současného tempa očkování by to mohlo být v červnu, záležet ale bude jak na rychlosti očkování, tak i dodávkách vakcín.