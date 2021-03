Předbíhání u očkování je nemorální, ale ne trestné, říká o případu šéfa VZP žalobce

Když někdo předbíhal u očkování, nespáchal trestný čin. Plyne to ze stanoviska státní zástupkyně, jež Aktuálně.cz získalo. Žalobkyně přezkoumala jednání šéfa Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka, který se nechal přednostně naočkovat v lednu. Učinil tak o týden dřív, než ministerstvo zdravotnictví schválilo očkovací strategii. Ředitel VZP nebyl v prioritní skupině.

Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek byl jedním z několika představitelů veřejné správy, manažerů ve zdravotnictví či úředníků, kteří podstoupili vakcinaci mimo pořadník. Očkovací dávku si nechal aplikovat 5. ledna. Šest dní poté schválilo ministerstvo zdravotnictví očkovací strategii, kdy prioritní skupinou byly senioři starší 80 let a zdravotníci v přímém kontaktu s "covidovými" pacienty.

"Skutečnost, že si Ing. Kabátek nechal přednostně aplikovat očkovací vakcínu, nelze hodnotit jako postup protiprávní a nelze ji podřadit pod skutkovou podstatu některého z trestných činů uvedených ve zvláštní části trestního zákoníku," uvedla žalobkyně Kateřina Juřičová z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3, která trestní oznámení na Kabátka vyřizovala.

Podání učinil spolek Moravský ombudsman. Podle něj se může na předbíhání v očkování nahlížet jako na zneužití pravomoci úřední osoby, poškozování cizích práv či obecné ohrožení. Spolek má zato, že přednostní přístup k vakcinaci může narušit důvěru občanů ve stát a jeho úřednický aparát. Ostrá fáze očkování začala v půli ledna. Registr pro podávání žádostí o vakcinaci se otevřel 1. února.

Neexistuje restriktivní předpis

"Vládní snahy prosadit plošnou vakcinaci jsou kontraproduktivní, pokud se veřejnost dozvídá, že nedostatkové vakcíny jsou přednostně poskytovány úřednickým špičkám před potřebnými starobními důchodci či jinými potřebnými skupinami," uvedl spolek v podnětu. "Jako alarmující působí skutečnost, že k takové neoprávněné prioritizaci dochází ze strany představitelů institucí, kteří si musí být těchto rizik vědomi," dodává spolek.

Pro státní zástupkyni bylo při vyhodnocení podání zásadní, že neexistoval závazný předpis, jenž by přednostní vakcinaci zapovídal a jehož porušení by se dalo vykládat jako delikt. Očkovací strategie je podle ní dokument "jen" nastavující očkovací procesy. Není možné k němu přistupovat coby k zákonu, nařízení či vyhlášce.

"Proto pokud se svým jednáním odchýlil od doporučení zde uvedených, nelze konstatovat, že by jednal protiprávně. Tím spíše za situace, kdy ještě nebyl registr funkční a strategie publikována čerstvě a prováděna spíše nekoncepčně," vysvětluje žalobkyně Juřičová.

Trestní orgány nejsou příslušné

Státní zástupkyně připustila možnost, podle níž bylo jednání Kabátka nevhodné. Ale to už podle ní není věcí trestních orgánů. "Nelze opomíjet jeho případnou politickou, personální či správněprávní odpovědnost, když by některými úhly pohledu šlo vnímat jeho jednání jako nemorální. K tomu pak ale nejsou povolány orgány činné v trestním řízení, leč instituce jiné," podotkla.

V tomto případě se Kabátkovým jednáním zabývala správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny. Dospěla k závěru, že není na místě ani zvažovat jeho odvolání z funkce. "Správní rada VZP ČR bere na vědomí informaci ředitele VZP ČR Ing. Zdeňka Kabátka o jeho očkování proti covid-19 dne 5. ledna 2021. Správní rada VZP ČR neshledala porušení účinných právních předpisů," uzavřela rada.

Podle tvrzení ředitele VZP ho k očkování motivovaly povinnosti vyplývající z jeho profese. Upozornil, že je v pravidelném kontaktu s lékařským personálem. "To byla moje reakce na to, že jsem chtěl chránit svoje okolí. Normálně jsem přišel do očkovacího centra a nechal jsem se naočkovat, to je celé," řekl Kabátek Českému rozhlasu, jenž na jeho jednání upozornil.

Přednostní očkování miliardáře

Ačkoliv není vyloučený při posuzování dalších případů předbíhání jinými žalobci odlišný pohled, závěry státní zástupkyně Juřičové mohou sloužit jako určité vodítko. Posledním zveřejněným případem přednostní vakcinace je předbíhání podnikatele a pražského komunálního politika Pavla Sehnala (ODA), na který minulý týden upozornily Seznam Zprávy.

Miliardář podle očkovací strategie vzhledem ke svému věku a povolání není v přednostní skupině. Sehnal provozuje dvě zdravotnická zařízení - rehabilitaci a dentální kliniku. Sehnal tvrdil, že ho zaměstnanci požádali, aby se nechal co nejdříve očkovat. Podnikatel si proto sehnal osvědčení, že patří mezi zdravotníky, kteří v tomto období mají na vakcinaci nárok.

Za lékaře jsem se nevydával, pravdivě jsem uvedl, že jsem majitel dvou zdravotnických zařízení i důvody, proč mám být očkován. Do ČR byl dovezen 1 mil vakcín, aplikováno 700.000 dávek, 300.000 jich leží ve skladech! Nikdy bych vakcínu nepřijal, pokud bych tím měl někoho ohrozit. pic.twitter.com/1NySiSpIID — Pavel Sehnal (@PavelSehnal64) March 4, 2021

"Hlavním důvodem mého postupu byl zodpovědný přístup k mým kolegům pracujícím v našich zdravotnických zařízeních a našim pacientům. S ohledem na skutečnost, že se skutečně podílím na chodu těchto zdravotnických zařízení, se domnívám, že jsem se žádného nemorálního postupu nedopustil," vysvětlil Sehnal své pohnutky ve veřejném prohlášení.

O jeho případ už se zajímá policie. "Vyhodnocujeme informace k věci, úkony trestního řízení zahájeny nebyly," řekla Aktuálně.cz mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. V tuto chvíli není šestapadesátiletý Sehnal podezřelý z žádného trestného činu.