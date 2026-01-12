I když jsou v posledních měsících nejhlasitějšími odpůrci Správy Krkonošského národního parku majitelé Luční a Labské boudy, mnohem delší spor s ochranáři vede František Zálešák. Zemědělec hospodařící na desítkách hektarů horských luk v nejcennějších místech pohoří a provozovatel Klínové boudy v pondělí dorazil k trutnovskému soudu. Vygradoval tak konflikt o dlužné pachtovné.
„Neustále gradující sousedské spory na enklávě Klínových bud, napadání, výhrůžky fyzickým napadením a psychickým nátlakem vedou Správu Krkonošského národního parku (KRNAP) k rozhodnutí ukončit spolupráci s hospodářem z Klínových bud.“
Tak Radek Drahný, mluvčí KRNAP, v červnu 2021 zhodnotil „spolupráci“ s Františkem Zálešákem. Ten v roce 2017 začal hospodařit na luční enklávě Klínové boudy, k čemuž využíval i pronajaté pozemky národního parku, a postupně převzal i provoz bývalé chaty Tesla nazvané dnes Bouda Klínovka.
„Pozvolný tlak na moji osobu a hospodaření se zvyšoval. Správa KRNAP vydala třetím osobám nad rámec uzavřené pachtovní smlouvy protiprávní povolení ke vstupu na mnou propachtované pozemky a následně mi začala vyhrožovat,“ bránil se Zálešák ve svém vyjádření z července 2021.
Loni v srpnu pak začali ochranáři po hospodáři, který v Krkonoších chová i několik desítek krav plemene higland cattle, vymáhat dlužné pachtovné. Zálešák se zaplacením téměř 133 200 korun nesouhlasil. Tak se věc dostala až k Okresnímu soudu v Trutnově. Právě tam jej zažalovala Správa KRNAP.
Jak upřesnila soudkyně Pavla Novotná, suma, již ochranáři po Zálešákovi chtějí zaplatit, vznikla podle jejich vysvětlení vypovězením čtyř pachtovních smluv a nezaplacením dlužného pachtovného. „Nedošlo k žádným platbám ani jednání,“ shrnul situaci na začátku pondělního řízení Martin Holman, šéf právního oddělení Správy KRNAP.
„Můj klient žádal (vedení Správy KRNAP) o schůzku za účelem mimosoudního vyrovnání, ale protistrana to neakceptovala,“ popíchl ochranáře Milan Zápotočný, právní zástupce Františka Zálešáka.
Načež si vzal slovo sám zemědělec z Klínových bud. „Byl jsem připraven (s KRNAP) jednat i o této věci, schůzka nám byla odepřena,“ tvrdil Zálešák v soudní síni. „Hospodařím na území národního parku, ochrana přírody byla vždy mou prioritou. Z tohoto důvodu jsem několikrát osobně i přes pana Holmana žádal o schůzku s vedením národního parku, kde bychom ty vztahy narovnali,“ pokračoval ve své řeči.
„Nejprve bude splácena jistina“
Martin Holman pak oznámil, že pokud bude chtít Zálešák s ochranáři uzavřít smír, nebude se tomu prý vrchlabská Správa KRNAP bránit. Během několikaminutové přestávky se pak obě strany v chladné chodbě trutnovského soudu domluvily na podobě splátkového kalendáře. I když chtěli Zápotočný se Zálešákem původně platit méně, jako kompromisní měsíční splátka dlužného pachtovného se nakonec domluvila suma patnáct tisíc korun.
Soudkyně Pavla Novotná pak tuto dohodu z chodby odkývala: „Nejprve bude splácena jistina, potom úroky z prodlení a nakonec náklady řízení.“ Doplnila ještě, že pondělní rozhodnutí je pravomocným rozsudkem, a proto proti němu není přípustné odvolání. Zálešáka potom upozornila, že pokud nebude zaplacena jediná splátka, splatným se stane celý dluh.
Když po skončení pondělního jednání oslovil reportér deníku Aktuálně.cz Martina Holmana, nechtěl se k výsledku soudu vyjadřovat. A Zálešák pouze prohlásil, že mu spor bral energii a potřeboval jej ukončit.
Tím se završila další soudní kauza, kterou vzpurný zemědělec, jenž se v nejvyšším českém pohoří usadil na konci roku 2016, se Správou KRNAP vede. Když mu totiž ochranáři vypověděli smlouvy, na pozemcích pachtoval dál. Nechtěl je opustit a na ochranáře podal žalobu. Neuspěl ale ani u odvolacího soudu, kam věc dospěla na začátku léta 2023.
Národní park vedený Robinem Böhnischem, bývalým politikem sociální demokracie, který nyní usiluje o místo ředitele pražské zoologické zahrady, má podobně vyhrocené spory i s Klárou Sovovou, spolumajitelkou obří Luční a Labské boudy.
Hoteliérka, jež loni v říjnu neúspěšně kandidovala do sněmovny na kandidátce Motoristů, se vzepřela pokutám. Ty správci národního parku za nepovolený vjezd na Luční vyměřují prý i opravářům zajišťujícím fungování boudy.
Sovová se ochráncům postavila i tím, že loni hotel s restaurací a toaletami, stojící ve výšce 1410 metrů na vytížené hřebenovce, na několik měsíců uzavřela pro všechny kolemjdoucí.
Luční bouda není jen slavný hřebenový hotel, ale i jeden z nejvýše postavených minipivovarů
"Všechno šlo mým směrem." Takhle vypadal životní večer Hertla, hvězdy týdne
Český hokejový útočník Tomáš Hertl dvěma góly a třemi asistencemi řídil vysokou výhru Vegas 7:2 nad svým bývalým týmem ze San Jose. Český útočník si pěti body vylepšil osobní rekord v NHL a s bilancí 18+21 je třetím nejproduktivnějším Čechem v lize. Byl také vyhlášen největší hvězdou týdne.
ŽIVĚ"V žádném případě to nemůžeme akceptovat," odmítla Trumpovy snahy grónská vláda
Grónsko zintenzivní své úsilí, aby zajistilo obranu ostrova v rámci Severoatlantické aliance, uvedla v pondělí grónská vláda. Současně znovu odmítla opakované výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se ostrov, který je autonomním územím Dánského království, členské země NATO, stal součástí Spojených států. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP.
ŽIVĚTurek se stal zmocněncem pro Green Deal. Zdědí kancelář po exministru Hladíkovi
Ve sporu o jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí s prezidentem Petrem Pavlem podniknou Motoristé další kroky, řekl v neděli v pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News ministr zahraničí a předseda strany Petr Macinka. Turek se dnes mezitím stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku.
Drsný trest. Američan obětuje až 85 milionů dolarů, aby mohl zase hrát mezi elitou
Bývalý první hráč světového žebříčku Brooks Koepka se pět týdnů po odchodu z kontroverzní série LIV Golf vrací do PGA Tour.
Viry nabírají grády. S těžkou chřipkou útočí i hodně nakažlivý covid Cikáda
Viry útočí, nasaďte si respirátory, nabádá hlavní hygienička Barbora Macková. Chřipky totiž podle ní přibývá a letos tento virus ve velkém i zabíjí. „Celkem 49 lidí už následkům této infekce podlehlo,“ vypočítává Macková. Kromě toho se podle ní probudil i covid – šíří se jeho nová varianta s přezdívkou Cikáda. Podle epidemiologů je i ona výrazně nakažlivější.