Šéfa Lovochemie česká příroda přežila, teď ji přejedou Motoristé s boudařkou

Je jednou z nejviditelnějších kritiček současného vedení Správy Krkonošského národního parku. Po několika letech strávených v Občanské demokratické straně letos přišla změna a přidala se k Motoristům - v Královéhradeckém kraji kandidovala hned z druhého místa.
Do sněmovny se sice nedostala, ale přesto je zřejmé, že hlas Kláry Sovové, která provozuje monstrózní Luční a Labskou boudu, bude v celostátní politice slyšet. Hlavně díky tomu, že šéf Motoristů Petr Macinka je nyní hlavním adeptem na ministra životního prostředí v chystané vládě Andreje Babiše (ANO).
"Motoristé vznikli jako boj proti byrokracii a fanatickému prosazování nařízení typu Green Deal a dalších hloupostí! Nepotřebují na každém kroku dozor a razítka. Jsou pro svobodu a práva zaručené ústavou," vysvětlila Sovová na svých sociálních sítích dvacet dnů před volbami, proč se rozhodla kandidovat za Macinkovu partaj.
"Akcentuju stejné vidění světa jako Motoristé"
A díky dosavadnímu vývoji politické situace je zřejmé, že hlas Sovové by v souvislosti s Krkonošským národním parkem - jehož je ministerstvo životního prostředí zřizovatelem - mohl rezonovat. Ostatně sám Petr Macinka deníku Aktuálně.cz potvrdil, že Kláru Sovovou a její názory dlouhodobě zná.
O tom, jestli a jak konkrétně s ní bude spolupracovat, ale mluvit zatím nechtěl. Nicméně potvrdil, že mu stejně jako Sovové nejsou některá rozhodnutí současného vedení Správy Krkonošského národního parku po chuti. Macinka tvrdí, že v řadě rozhodnutí správců vidí spíš ideologický základ než racionálno.
A právě to je důvod, proč by se nástup Petra Macinky do čela ministerstva mohl velmi rychle propsat i do krkonošské reality. "Akcentuju vidění světa, které mají Motoristé - není to jen o ochraně přírody, ale o uplatnění ochrany přírody s určitým ekonomickým aspektem," uvedla Sovová pro Aktuálně.
I když se prý necítí být poradkyní budoucího ministra životního prostředí, tvrdí, že současné vedení Krkonošského národního parku (KRNAP) v ochraně přírody nepostupuje v souladu s polskou stranou a také prý rozhazuje peníze "plnými hrstmi". To dokládá i tím, že KRNAP vydává tištěný měsíčník Krkonoše - Jizerské hory.
"Vůbec jsem s panem Macinkou nemluvila, je to předčasné. On moje názory zná jako kdokoliv jiný v republice. Ale i komukoliv dalšímu se pokusím malinko představit můj pohled na věc, abychom uhasili spory mezi boudaři a správou," přibližuje Sovová svou vizi toho, co by se po novém obsazení ministerstva mělo dít.
"Není s nikým v kontaktu"
Kromě Krkonoš se změna přístupu ministerstva životního prostředí po pravděpodobném nástupu Motoristů zřejmě projeví i na jižní Moravě. Tedy především v nejmladší české chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok. Petr Macinka už několikrát prohlásil, že by ochranu území na styku řek Moravy a Dyje zrušil.
V tom se shoduje nejen s hnutím ANO, ale i valtickým miliardářem Františkem Fabičovicem. Tomu vadí, že do CHKO byly mimo jiné zařazeny i jeho pozemky s ornou půdou. U justice Fabičovic zatím neuspěl, i když je prý odhodlaný táhnout spor až k Ústavnímu soudu.
V Macinkovi má nicméně jistého souputníka, a to i díky milionovému sponzorskému daru, který miliardář Motoristům věnoval. "Pan Fabičovic je na dlouho plánované operaci, takže nyní není s nikým v kontaktu," odmítal ve středu podnikatelův advokát Michal Staněk, že by už jeho klient ladil další postup s Macinkou.
"Tato oblast patří mezi místa s nejvyšší biodiverzitou v České republice a současně jde o největší komplex lužních lesů ve střední Evropě. Díky současné úrovni ochrany je možné napravit škody na krajině z minulosti a přispět k větší stabilitě ekosystému, což se pozitivně projeví na celé fauně i flóře," bojuje za CHKO Soutok třeba Marek Pytlík z českého Greenpeace.
Poteče zelená krev
I to jsou důvody, proč s Macinkovým nástupem mají problém ekologové. Šéf Motoristů je ostatně popudil, když už dříve prohlásil, že po nástupu strany do vlády "poteče zelená krev". A že fosilní zdroje energie považuje za nenahraditelné.
V pátek se proto aktivisté sešli s Andrejem Babišem. Z několik desítek minut trvající schůzky ovšem nic nevzešlo. Petra Kolínská (SZ), šéfka organizace Zelený kruh, schůzku odmítla komentovat. Babiš pak prohlásil, že na jeho plánu svěřit životní prostředí Motoristům se nic nemění.
"Naznačování, že bychom chtěli dopustit nějaké bezuzdné ničení přírody, to je alarmismus, který se nezakládá na jakékoli realitě," brání se Petr Macinka nyní.
Ekology tím ovšem neuklidnil a v neděli 19. října chystají protest na pražském Hradčanském náměstí. Macinka to označil za snahu přepsat výsledky voleb, kde jeho strana získala ovšem pouze 6,7 procenta hlasů.
Ekologové přitom nekritizují nastupujícího ministra životního prostředí poprvé. V roce 2014 se řada z nich vyhranila proti Richardu Brabcovi (ANO), který do čela resortu přišel z pozice ředitele Babišovy lovosické chemičky. Do jeho éry navíc spadá i obří ekologická tragédie na řece Bečvě, jejíž vyšetřování dodnes provázejí nejasnosti.
O tři roky dříve se zase s velkou nevolí setkal Tomáš Chalupa (ODS). Hlavně kvůli svému rozhodnutí jmenovat šéfem šumavského národního parku Jana Stráského. Jeho nástup tam při boji s kůrovcem umožnil výrazné kácení stromů.
Co s resortem nakonec bude, záleží i na tom, jaké náměstky si Macinka přivede a co bude s dosavadními vrchními řediteli. Ministerstvo si chce navíc nejspíš "hlídat" i sám Andrej Babiš. Z Brabce, ústeckého hejtmana a nositele anticeny Ropák roku 2021, bude mít poradce pro životní prostředí.