Hladík zpražil šéfy národního parku. Dali zelenou novým apartmánům v srdci Krkonoš

Ministerstvo životního prostředí vedené Petrem Hladíkem zrušilo několik závazných stanovisek, kterými Správa KRNAP dala zelenou výstavbě mohutného apartmánového komplexu Jelení potok v Peci pod Sněžkou. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, i proto už královéhradecké hejtmanství před několika dny zahájilo přezkumné řízení, na jehož konci může být i odebrání územního rozhodnutí kritizované stavbě.

Výstavba boudy Jelení potok je ve východních Krkonoších velkým tématem. Řada místních upozorňuje, že v tak vzácné oblasti nemá podobný objekt co dělat. | Foto: Ondřej Stratilík

Nebývá vůbec obvyklé, aby lidé hlasitě protestovali proti správcům národních parků. Tedy - pokud nejde o věčné téma kůrovce a suchých stromů na Šumavě. Na konci letošního března se ale překvapivě demonstrovalo i ve Vrchlabí před Správou Krkonošského národního parku (KRNAP).

Vygradovala tak dlouhodobá nelibost řady obyvatel východní části našeho nejvyššího pohoří s tím, co se děje v Peci pod Sněžkou. Pražská developerská společnost Bergalm tam chce na vzácné enklávě Jelení louky jen pár metrů od nejcennějších partií národního parku vybudovat boudu s kapacitou 42 lůžek.

K úspěchu kontroverzního záměru přispěla i závazná stanoviska Správy KRNAP, kvůli čemuž se právě v březnu před jejím sídlem protestovalo.

"Intenzivně jsme se tím zabývali dva a půl roku. Nenapadá mě, co víc by správa parku mohla v zákonných mantinelech, které má, podniknout," citovala tehdy regionální média proslov Robina Böhnische, dlouholetého politika sociální demokracie, který až do roku 2017 působil jako poslanec ve sněmovně, než se po neúspěchu ve volbách stal v roce 2018 ředitelem národního parku.

Nicméně jak nyní zjistil deník Aktuálně.cz, ministerstvo životního prostředí vedené Petrem Hladíkem (KDU-ČSL) dalo kritikům stavby zčásti za pravdu. Resort už na začátku června zrušil některá stanoviska Böhnischovy správy, jež se později stala podkladem pro vydání územního rozhodnutí.

Ministerstvo své rozhodnutí nechce zveřejnit. Jeho mluvčí Veronika Krejčí alespoň reportérovi deníku Aktuálně.cz sdělila, že důvodem zrušení "je zejména nedostatečné odůvodnění a nutnost posouzení předmětného záměru komplexně včetně dopravní dostupnosti".

Podezření, že došlo k porušení právních předpisů

Poslední kroky Hladíkova resortu navíc vedly k tomu, že na apartmány se znovu zaměřili úředníci. Jak vyplývá z usnesení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, jehož kopii má redakce deníku Aktuálně.cz k dispozici, v pondělí 16. června začalo přezkumné řízení.

Jeho smyslem je znovu posoudit územní rozhodnutí vydané loni v srpnu trutnovským městským úřadem, "neboť lze mít důvodně za to, že toto rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy".

A usnesení krajského úřadu dále uvádí: "Obecně lze k institutu přezkumného řízení uvést, že bývá tradičně zařazováno mezi mimořádné opravné prostředky a je aplikováno za účelem nápravy nezákonných rozhodnutí."

Pokud s posledními kroky hejtmanství někdo nesouhlasí, může se proti nim odvolat. Ovšem podle slov Martiny Svatoňové, mluvčí krajského úřadu, zatím nikdo protest nepodal. "Nicméně stále běží lhůta pro jeho podání," dodává s tím, že nejzazší termín je 4. červenec.

KRNAP: Je to odvážný holistický pohled

Reportér deníku Aktuálně.cz požádal o vyjádření Jakuba Loveckého. Člen správní rady Bergalmu je v obchodním rejstříku uveden jako jediná kontaktní osoba developerské firmy. Telefon nezvedl, odpověděl jen na textovou zprávu.

"Zahájení přezkumného řízení považuji za neopodstatněné a nezákonné, podáme odvolání," sdělil Lovecký. A přidává, že se mu nelíbí ani kroky ministerstva životního prostředí, podle něj postrádají konkrétní odůvodnění a vykazují prý vnitřní rozpory. "Zvažujeme další právní kroky na ochranu našich práv a legitimních zájmů," tvrdí Lovecký.

Podle Radka Drahného, mluvčího Správy KRNAP, zrušilo Hladíkovo ministerstvo některá stanoviska "částečně z formálních a částečně z věcných důvodů." A doplňuje: "Považujeme tento holistický pohled za velkorysý až odvážný, v každém případě je pro nás závazný."

A vyjádření přidal i sám Robin Böhnisch, ředitel národního parku: "Rozhodnutí státní správy nejsou o tom, zda něco podporují nebo nepodporují. Emoce do správního rozhodování nepatří. (…) Zrušení a vrácení k novému projednání čtyř z deseti rozhodnutí nebo závazných stanovisek komplexnost správního rozhodování dobře ilustruje."

Kritici: Chceme zmenšení stavby. Minimálně na třetinu

Jak vyplývá z dokumentu, hlavním hybatelem celého procesu je Hradní společnost Aichelburg. Spolek už dříve upozornil na údajnou přemrštěnost celého projektu nové boudy Jelení potok. Zatímco původní stavba, která stála na vzácném místě do roku 2014, měla prý maximální objem 3200 metrů krychlových, projekt Bergalmu má zabírat 9572 metrů.

"Jsme rádi, že se ta věc otevřela a že protistrana ví, že to neusnulo," reaguje krajinný ekolog Pavel Klimeš, člen správní rady spolku. "To minimální, čeho bychom nyní chtěli dosáhnout, je zmenšení stavby na třetinu," popisuje, co očekává od přezkumného řízení.

Jak dlouho bude proces vedený hejtmanstvím v Hradci Králové trvat, zatím není zřejmé. Nyní čeká na vyjádření všech dotčených stran. Až poté začnou úředníci sestavovat finální rozhodnutí.

A byť může být jeho výsledkem v krajním případě i odebrání územního rozhodnutí, úřad zatím nechce nic takového naznačovat.

"Pojme-li nyní krajský úřad pochybnost o zákonnosti přezkoumávaného rozhodnutí, neznamená to nutně, že přezkoumávané rozhodnutí bude změněno či zrušeno," píše se v červnovém usnesení.

