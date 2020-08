Obžaloba: Čtvrtmiliardovou zakázku Hradu manipuloval Balák za dohledu advokátů Mynáře

Aktuálně.cz a Respekt nahlédly do obžaloby šéfa Lán Miloše Baláka, kterého do funkce dosadil kancléř Vratislav Mynář. Desítky milionů korun z dle policie zmanipulované zakázky v sídle prezidenta plynuly do firem spřízněných se stíhaným Balákem. Právně tendr zaštítila kancelář, která předtím Mynářovi pomohla s nákupem jeho vily od advokáta Romana Janouška. Přítel Mynáře dělal i stavební dozor.

Zpevnění břehů vodní nádrže Klíčava v Lánech na první pohled vypadalo jako bohulibý počin. Klíčava je zásobárnou vody pro Kladno a za to, že se do ní břehy hroutí, Hrad už v minulosti kárala Česká inspekce životního prostředí. Vynaložit stamiliony korun na nápravu havarijního stavu se tak zdálo logické. Pohled policistů z tehdejšího elitního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) ovšem změnil informátor.

Důvěryhodný tip, že zpevňování břehů se Hrad chystá zmanipulovat, policisté dostali přímo z nitra Lán už před zahájením první stomilionové etapy prací. Ještě v jejím průběhu tak začali detailně monitorovat přípravu etapy druhé. Přísně utajená akce obnášela i nainstalování "štěnic" do kanceláře šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka. Prominentního hradního úředníka, kterého do funkce dosadil přímo kancléř prezidenta Vratislav Mynář.

Z toho, že se na manipulaci podílí, detektivové podezřívali i přímo Mynáře. To, že by ve skutečnosti naplánoval celou akci on, se jim však dosud nepodařilo dokázat. Před soudem ovšem za ovlivňování výběrového řízení skončil Balák, vítězná kladenská firma Energie - stavební a báňská a její manažer Libor Tkadlec.

Prověřování Mynáře zabránila Zemanova ochranka Podle předchozího zjištění Aktuálně.cz a Respektu policisté z tehdejšího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu měli v akci pojmenované Prak původně spadeno právě i na jednoho z nejbližších lidí Miloše Zemana - kancléře Vratislava Mynáře.

Ještě než Hrad získal podezření, že detektivové v Lánech operují, se jim totiž na pár dnů podařilo nainstalovat "štěnici" do Balákovy lánské kanceláře. A dle několika zdrojů redakcí ke svému překvapení nahráli schůzku Baláka s Mynářem. A také to, že kancléř Baláka ohledně zakázky, na kterou měl jeho podřízený vypsat nezávislou veřejnou soutěž, diriguje.

Podezření, že na začátku plánu na vyvedení desítek až stovek milionů nestál jen hradní úředník Balák, ale také jeho nadřízený kancléř, však policisté neprokázali. Přes muže, kteří mají v popisu práce střežit prezidenta, se nedostali a ti tak Mynářovi posloužili jako ochrana před policejními odposlechy.

Obžaloba, do níž redakce Aktuálně.cz a týdeníku Respekt nahlédly, detailně popisuje, jak Tkadlec (dle obžaloby s vědomím Baláka) celý tendr Hradu organizoval tak, aby zvítězil jeho zaměstnavatel. A to s požehnáním vedení firmy, která zároveň sponzorovala Balákův basketbalový klub. Na stavbu, u níž se Tkadlec opakovaně chlubil, že velkou část sice Hrad zaplatí, ale nikdy se nepostaví, dohlížel Mynářův přítel. Právně tendr zaštítila kancelář, která předtím kancléři pomohla s nákupem jeho vily od advokáta lobbisty Romana Janouška.

Zakázka rozporcovaná pro spřízněné firmy

Policisté navíc rozkryli, jak Balák plánoval, že miliony ze zakázky poputují do spřízněných firem. A to navzdory tomu, že původně se scházel s představitelem liberecké stavební firmy Syner. Její akcionář Jiří Urban se s Balákem zná z honů, jejich hostem byl v Lánech opakovaně.

"Já vážně přemýšlím, že je přesvědčím o té Energii," vykládal o Syneru Balák už v říjnu 2015 své pravé ruce Eduardu Gaislerovi. Detektivové to zjistili díky odposlechům, které nainstalovali v lánských kancelářích. Bylo to rok a půl předtím, než jím vypsaný tendr Energie skutečně vyhrála.

Balák se pak v březnu 2016 sešel s Urbanem v mladoboleslavské restauraci La Romantica. K jejich smůle u toho opět byly prostorové odposlechy policie. "Urban uvedl, že se oni (dle kontextu společnost Syner) potřebují dohodnout s 'dědkem' (jde o Osnera - šéfa správní rady Energie, pozn. red.)," zaznamenali policisté. Dále dle přepisu Balák s Urbanem probírali, kolik stavba bude stát a že je třeba mít pod kontrolou projektanty.

Při výslechu sice Urban policistům přiznal, že Baláka zná z honů 15 let, a Zdeňka Osnera dokonce čtvrt století, na schůzku si ale prý nevzpomíná.

Se Synerem založila Energie společné sdružení. Parametry dohody smysl příliš nedávaly. "Celou zakázku měla provádět Energie a Syner neměl dělat nic," řekl policistům dnes obžalovaný Tkadlec. Zisk se přitom měl dělit napůl. Proč bylo důležité, aby se Syner na zakázce podílel, není dodnes jasné.

"I když to vyhrajeme, musíme to vyhrát s nima. To je daný z Hradu. Odlákaj ty ostatní nějakým způsobem. To zařizujou oni. My jim tady dáme 20, 30 milionů, ať tady vůbec neotravujou. Protože tam ty peníze na to jsou schovaný," vyprávěl Tkadlec do odposlechů ve své lánské stavební buňce, že Syner mu má pomoct vyšachovat ostatní zájemce o zakázku.

Firma po policejním zátahu z "etických důvodů" z partnerství odstoupila.

U výslechu šéf lánských lesů policistům přiznal, že s Energií spolupracoval už v minulosti, když pracoval v soukromém sektoru. Policisté navíc sledovali, že stejná firma sponzorovala jeho ženský basketbalový klub, kterému ve Strakonicích šéfoval Balák. Ve vedení byl ještě jeho lánský podřízený Eduard Gaisler a zeť Michal Košatka. V období, kdy se hradní zakázka soutěžila, Energie poslala dle policistů strakonickým sportovcům na darech více než 300 tisíc korun.

Jejím subdodavatelem, který měl na zpevněné svahy opětovně vysázet stromy, se tak například stala firma BFS Invest, která jinak o sobě na internetu píše, že v Hradci Králové provozuje solnou jeskyni. Pro Energii ale měla sázet tisíce stromů. "Jedná se o společnost s úzkými vazbami na obviněného Baláka, respektive společnost Eko-les," píše v obžalobě státní zástupce.

Společnost Eko-les rekultivační je firma, kterou ještě do roku 2014 řídil přímo Balák. Ta naopak právě sázení rostlin inzeruje na webu jako svou hlavní činnost. Jako jediný majitel je v obchodním rejstříku uvedený Balákův podřízený z Lán Eduard Gaisler a jednatelem je jeho zeť Michal Košatka. Společně s ním do předloňska ale jako jednatel působil právě majitel BFS Invest Karel Borůvka. "O tom, že zalesňovat bude BFS Invest, rozhodli u nás na podniku," vypověděl obžalovaný Tkadlec.

Firmu neznám, tvrdí Balák. Podle policie je to jeho známý

Tím to ale nekončilo. Minimálně 12 milionů korun, které Hrad za stavbu z veřejných peněz zaplatil, odteklo do schránkové firmy Piratex Trading - s tehdy neexistujícím majitelem i sídlem.

Energie se o miliony podělila s firmou, která neměla web a veškerá s ní spjatá telefonní čísla byla odpojená. Podle poslední zveřejněné účetní závěrky měla ještě v roce 2015 firma nulový obrat. Stejná firma ovšem do Lán Balákovi dodávala košile. Přesto v minulosti opakovaně tvrdil, že ji nezná a nemá ponětí, co za tolik peněz pro Energii na stavbě dělala.

Ukazuje se ale, že za společností stojí podnikatel Michal Krejčík, kterého Balák angažoval na trhací práce při první etapě stavby. "Jde o známého obviněného Baláka," zjistili policisté. A zároveň zachytili, že Krejčík byl v čilém kontaktu s druhým obviněným Tkadlecem. Ten mu dle odposlechů reportoval detaily toho, jak manipuluje zakázku. Telefonovali si v prosinci 2015 - dlouho předtím, než zakázku Balák vůbec vypsal.

"Obviněný Tkadlec v rámci tohoto hovoru Michala Krejčíka informoval o tom, že dostal za úkol do Vánoc udělat polohopis, musí určit cenu na druhou etapu plus minus 10 milionů a způsob, jakým se to bude dělat. Obviněný Tkadlec také uvedl, že to má již vymyšlené, včera to řekl Milošovi (podle kontextu zjevně Balákovi), aby to takhle předhodil generálovi (Osnerovi), a dále popisoval technologii stavby, jak by si ji představoval," interpretovali konverzaci policisté. Tedy stříkaný beton, kari sítě, kaskády a kámen, které s Michalem Krejčíkem v hovoru rozebírali.

Kámen chtěl dle policistů Tkadlec použít proto, aby vyřadil další zájemce o zakázku. A pod stříkaným betonem chtěl schovat to, co vyfakturoval, ale neprostavěl.

"Projekt je třeba přifouknout"

Zatímco kancléř Vratislav Mynář u poslanců úspěšně lobboval, aby kvůli rozsáhlé stavbě Hradu poslali co nejvíce peněz, v Lánech přemýšleli, jak práce co nejvíce prodražit. A to navzdory projektantům, kteří k tomu neviděli žádný rozumný důvod. Rozpočet Lesní správy Lány, který Mynář sestavuje, i kvůli tomu narostl za Zemanovy éry čtyřikrát.

Aby mohla podobu stavby ovlivnit, potřebovala Energie mít pod kontrolou projektanta. A to se dle detektivů povedlo. Už v listopadu 2015 policisté zachytili, jak na "napíchlý" telefon Balákovi volá předseda správní rady Energie Zdeněk Osner. "Sdělil obviněnému Balákovi, že za ním jede na zjevně již domluvené setkání 'spolu s tím panem ředitelem toho VRV'," interpretovali odposlech. Společnost VRV přitom zakázku na projekt druhé etapy zpevňování břehů vyhrála až o čtvrt roku později. Hrad cenu stanovil těsně pod dva miliony, takže ji nemusel soutěžit podle zákona.

VRV následně obratem kompletní projektování svěřila subdodavateli - firmě Valbek. Výpovědí jejího projektanta policisté ilustrují, že podobu monstrózní stavby nedirigoval Hrad, ale manažer stavební firmy Energie. Dlouho před vyhlášením výsledků tendru, v němž zpevňování břehů kladenská firma vyhrála, se tím, že řídí projektanty placené Hradem, chlubil i Tkadlec, dokládají policejní odposlechy.

Tkadlec přitom projektantovi, který měl pracovat nezávisle, zajistil i zaměření svahů. A ten mu přikázal, aby výsledné dílo neposílal ke schválení jen Balákovi, ale také Tkadlecovi. Manažer Energie s projektem v původní podobě nebyl spokojený. Chtěl, aby se zakázka co nejvíce přiblížila čtvrt miliardě, což byla hranice pro podlimitní veřejnou zakázku. Policisté zjistili, že zatímco původně projektant navrhl práce za v součtu 170 milionů, nakonec Tkadlec dosáhl toho, že odměna za zakázku, kterou později jeho firma vyhrála, se vyšplhala až na 198 milionů. Mynář po zájmu policie část prací zastavil a celá zakázka nakonec stála zhruba 191 milionů s DPH, původně měla vyjít s daní na více než 230 milionů.

"Jestli tohle nevyjde, tak pak už jsou u nás debilové, protože víc už to připravit nemůžu (…). Zadání, to jsem kompletně vymyslel, aby se odbouraly ty menší firmy (…). A hlavně to mám udělaný tak, že polovina se toho dělat nebude, a může se vyfakturovat," zachytili třeba policisté, jak se manažer Energie Libor Tkadlec po telefonu chlubí jednomu ze svých spolupracovníků, že v sídle prezidenta manipuluje zakázku za čtvrt miliardy korun.

Na stavební dozor, který kontroloval právě to, aby Hrad zaplatil jen to, co se skutečně postaví, Lány bez tendru najaly brněnskou společnost Geotest. Jejího spolumajitele Martina Teyschla zná dobře kancléř Mynář. Sedí v jeho nadaci, prostřednictvím které podporují školu nedaleko Osvětiman.

Jak zjistit fiktivní práce?

Policisté sice věděli, že se část prací vůbec nemá dělat, druhá věc ale byla to dokázat. Vymýšleli tak, jak v areálu, který hlídá Hradní stráž, monitorovat, jaké práce stavební firma skutečně provedla a jaké ne.

Uvažovali i o tom, že nainstalují skryté kamery, které průběh prací zaznamenají on-line. Z toho ale sešlo. Kvůli slabému signálu v oboře nebylo jak data z nich přenášet a pravidelný vstup do areálu nechtěli muži zákona riskovat. Škoda, kterou tak dnes policisté Balákovi s Tkadlecem přičítají, vychází jen ze znaleckých odhadů.

Škodu téměř devět milionů korun experti odvodili ze zisku, kterého Energie nelegálním přisvojením si tendru v Lánech dosáhla. S tím, že některé práce vůbec nemusela udělat, odborníci nekalkulovali. Na průběh stavby přitom měla vliv i razie, kterou v Lánech vyšetřovatelé udělali v červnu 2017, a následný začátek stíhání Baláka. Hrad pak dle policistů mnohé své plány omezil.

Hokejové dresy a kalendář s Jágrem pro šéfku komise veřejné zakázky

Obžaloba ovšem stojí na detailním popisu manipulace samotného výběrového řízení. Vypsání zakázky přitom Balák "outsourcoval". Samotný tendr po právní stránce organizovala někdejší místopředsedkyně antimonopolního úřadu Jindřiška Koblihová.

Koblihová policistům popsala, že výběrové řízení jí nesvěřil přímo Hrad, ale brněnská advokátní kancelář Richarda Tománka a Jiřího Jestřába, kterou si Hrad předtím najal, aby mu radila s právními věcmi. Za roky 2015 a 2016 se svým advokátům lesní správa zavázala vyplatit dvakrát až 1 999 999 korun. Limit pro to, aby musel Balák právní služby soutěžit, je dva miliony.

Jestřába s Tománkem velmi dobře zná kancléř Vratislav Mynář. V roce 2014 mu zprostředkovali neobvykle levný nákup strašnické vily od advokáta Romana Janouška. Oba právníci také poslali celkem 1,7 milionu korun na předloňskou prezidentskou kampaň Miloše Zemana. Na dotazy Aktuálně.cz a Respektu neodpověděli.

Administraci klíčové zakázky Tománek a Jestřáb svěřili Koblihové, která zase dobře znala Baláka. "Vypověděla, že se s Balákem znala z dřívější doby, kdy pracovala jako místopředsedkyně ÚOHS, on vlastnil lesnickou firmu a účastnil se zadávacích řízení Lesů ČR," uvádějí policisté.

Koblihová jako státní úřednice antimonopolního úřadu měla kdysi v popisu práce dohlížet na veřejné zakázky. V Lánech ovšem podle policistů veřejný zájem příliš nehájila.

I když jako předsedkyně hodnoticí komise, která stanovovala pravidla tendru či otevírala obálky s nabídkami, ze zákona musí být nezávislá, policisté na odposleších sledovali, že se s Tkadlecem, manažerem stavební Energie, kterou spoluvlastní otec Jaromíra Jágra, rychle sblížila. V prvním policisty odposlechnutém hovoru si vykali, ve všech následujících už tykali. Tkadlec jí pak nosil hokejové dresy či Jágrův kalendář. "Koblihová byla s obviněným Tkadlecem v častém a přátelském kontaktu," popsali policisté.

"Připravit si to pro sebe"

Manažer stavební firmy se pak na odposleších v rozhovorech se svými spolupracovníky opakovaně chlubil, jak nastavuje podmínky výběrového řízení dozorovaného Koblihovou. V oficiálních parametrech výběrového řízení se pak skutečně objevily.

"To připravíš pro sebe, na sebe, že jo, jak ti vyhovuje, si ji připravíš. Máš kámen. Ty ostatní ho nemají. Ty ho musej koupit. Teď ještě bude vyjádření, že to musí být kámen jakoby místního původu," chlubil se Tkadlec v jednom z rozhovorů.

Balák se přitom v té době pokoušel v Lánech otevřít kamenolom a ve hře bylo, že ho bude provozovat právě Energie. Úřady nicméně v chráněné oblasti masivní odstřelování kamene nepovolily. Balák je nyní přesto za prodej kamene z Lán Energii v separátní policejní kauze stíhaný. Podle něj vznikl nikoliv v kamenolomu, ale při odstřelování břehů. Prodal ho ovšem dle detektivů výrazně více, než vykázal. Plány na otevření kamenolomu v sídle prezidenta nedávno obnovil.

Ve druhém případě zase Tkadlec hovořil o tom, že konkurenci vyšachuje podmínkou doložit, že v minulosti zpevňovala svahy v ochranném pásmu vodního zdroje prvního stupně. Podmínka se po vyhlášení tendru dva měsíce potom objevila v požadavcích na účastníky. Nakonec ji Hrad musel změkčit, když se konkurence Energie ohradila, že při výběrovém řízení na první etapu stavby Lány nic takového nepožadovaly.

Detailní přehled o konkurenci

Tkadlec přitom na odposleších vyjmenovává konkurenty Energie i konkurenty jejich nabídek. V dvoukolovém tendru měl přesný přehled o postupu konkurence. "Tkadlec měl bezprostředně po otevření obálek se žádostmi o účast v předmětném zadávacím řízení disponovat tehdy neveřejnými údaji o jménech přihlášených zájemců, včetně informací z obsahu jejich žádostí," zapsali policisté. Obálky otevírala komise v čele s Koblihovou.

"Tkadlec uvedl, že těm čtyřem se dává dohromady 20 milionů," říkal Tkadlec s tím, že konkurenti budou motivovaní odstoupit. Zmiňované firmy později u výslechů takovou nabídku popřely.

Policisté navíc v počítači jiné zaměstnankyně Energie našli naskenované interní dokumenty z celého procesu.

Koblihová Hradu s veřejnými zakázkami, a tím pádem i směrováním dalších desítek milionů radí dodnes. Bez toho, že by prostředníkem byli Mynářovi advokáti. Naposledy s ní Balák v dubnu uzavřel rámcovou smlouvu až do konce roku 2021. A to za dva miliony korun bez daně. Podobnou dohodu Koblihová s Balákem podepsala už před dvěma lety. Opět za dva miliony. Kdyby očekávaná hodnota smlouvy byla jen o korunu vyšší, musel by Hrad už vypsat soutěž.

Balák i stavební firma vinu odmítají

A i přes rozsáhlá podezření a obžalobu zůstává ve funkci také Balák. Mynář ho odmítá odvolat s dovětkem, že ctí presumpci neviny. Stíhaný Balák tak rozděluje další zakázky za desítky milionů.

Dle kancléře byly rozsáhlé stavební práce, které policie považuje za od začátku zmanipulované, naprosto nezbytné. Mynář se navíc vyšetřování pokoušel torpédovat. Tlačil kvůli tomu na někdejšího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána i soudce.

Balák opakovaně tvrdí, že nic neprovedl. "Je to lež. Pouze nepravdivá konstrukce policie," řekl už dříve. Balák vloni dokonce natočil video na svou obhajobu. Na svém kanálu na YouTube ho následně zveřejnil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Sám Miloš Zeman se o novináři, který kauzu popisoval, vyjádřil v pořadu Jaromíra Soukupa jako o "bulvární drbně".

Odsouzení by ovšem mohlo být problém pro firmu Energie jako právnickou osobu. V takovém případě by se totiž dle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob nemohla o další veřejné zakázky ucházet. Energie přitom pro stát či města pracuje ve velkém. Například opravuje pražské metro.