Obchvat Olbramovic přišel o stavební povolení, na hluk si stěžovalo i Čapí hnízdo

Stavba obchvatu Olbramovic na Benešovsku, který měl obyvatelům ulevit od hustého provozu, se znovu odkládá. Ministerstvo dopravy totiž zrušilo stavební povolení, protože jej středočeský krajský úřad vydal v rozporu se zákonem. Informovala o tom Česká televize. Mezi stěžovateli byla mimo jiné i firma Imoba, která vlastní Farmu Čapí hnízdo a patří do holdingu Agrofert. Od státu přitom za prodané pozemky už dříve inkasovala 3,7 milionu korun.

"Na základě uvedených skutečností dospělo ministerstvo k závěru, že stavební povolení vydal krajský úřad v rozporu se zákonem, a proto bylo v odvolacím řízení zrušeno a věc vrácena k novému projednání, v němž je krajský úřad povinen se řídit právním názorem ministerstva," uvedlo ministerstvo v rozhodnutí, na které upozornila Česká televize.

Obyvatelé středočeských Olbramovic čekají na obchvat už desítky let. Přes obec v současné době vede silnice I/3, hlavní tah z Prahy do jižních Čech a Rakouska. Stavba obchvatu za téměř půl miliardy se ale kvůli zrušení stavebního povolení dál odkládá.

Obavy Imoby z hluku

Jedním ze stěžovatelů byla firma Imoba, která vlastní Farmu Čapí hnízdo. Obchvat by měl vést kolem jejího areálu. Podle předsedy představenstva Václava Knotka panovala obava, že hluk ze silnice by mohl rušit hotelové hosty. "Na straně společnosti Imoba může dojít ke vzniku újmy, kdy nebude bez vlastní viny schopna dostát svým závazkům poskytovat vysoký standard svých služeb včetně zajištění očekávaného komfortu a nerušeného klidu a odpočinku," uvedl Knotek v odvolání proti stavbě.

Mluvčí holdingu Agrofert, do kterého Imoba patří, už dříve odmítl, že by chtěli stavbu zdržovat. "Jediné, o co Imoba žádá, je to, aby po dokončení stavby bylo provedeno měření hluku. A pokud bude hluk překračovat hygienické normy, aby byly provedeny nezbytné stavební úpravy tak, aby hladina hluku odpovídala hygienickým předpisům," řekl České televizi mluvčí Karel Hanzelka.

Podle Imoby znalo Ředitelství silnic a dálnic jejich požadavek už od roku 2013, ale v návrhu stavby ho prý nezohlednilo. Podle ředitelství ke změně nebyl důvod a opíralo se při tom o stanovisko krajské hygienické stanice.

Podle informací Reportérů ČT to byla právě společnost Imoba, která státu prodala pozemky pro obchvat Olbramovic. Firma získala od Ředitelství silnic a dálnic 3,7 milionu korun. Cena už přitom byla vypočtena podle nových pravidel, která umožňují navýšit cenu stanovenou znalcem ve výjimečných případech až na šestnáctinásobek. Imoba přitom dostala osminásobek, připomíná Česká televize.