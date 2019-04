Policie navrhla obžalovat Babiše a spol. v kauze Čapí hnízdo, vyšetřování ukončila

Policie ukončila vyšetřování kauzy kolem padesátimilionové dotace na stavbu Farmy Čapí hnízdo a předala spis státnímu zástupci. Ten nyní materiál prostuduje, pak rozhodne, zda podá obžalobu, či rozhodne o vyřízení věci jinak. Premiér Andrej Babiš (ANO) aktuální krok policie komentoval slovy, že to jen potvrzuje, že je Čapí hnízdo politická kauza.

"Nechápu, jak je možné, že v rámci živé kauzy mají novináři dřív informace než lidi, kterých se to týká. Je to zpolitizované a od samého začátku to beru jako organizovaný komplot," uvedl předseda vlády, kterého novináři zastihli na česko-vietnamském fóru v Praze. "Je to spis, který se vysílá on-line," podotkl. Dodal, že nevidí důvod, aby o záležitosti jednala koalice.

Návrh policie se týká nejen premiéra Babiše, ale i dalších obviněných. Nezahrnuje pouze premiérova syna, který je stíhán samostatně.

"Spisový materiál byl společně s konečným návrhem předložen státnímu zástupci. Po nastudování kompletního spisového materiálu rozhodne státní zástupce o podání obžaloby nebo vyřízení věci jinak. Obsah konečného návrhu policejního orgánu nebudeme v současné době blíže specifikovat," uvedl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Později upřesnil, že policie navrhla obviněné obžalovat.

"Já takovou informaci nemám, takže platí, že se k tomu nebudu vyjadřovat," řekla Katarína Janisková, obhájkyně Babišova švagra Martina Herodese, který je mezi obviněnými.

Přes tři roky vyšetřování

Policie řeší údajný podvod s padesátimilionovou dotací EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo déle než tři roky. Babiš, který je od října 2017 obviněný z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Hrozí mu až deset let vězení.

Stíhání čelí kromě Babiše i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková a švagr Martin Herodes. Obviněni jsou také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Stíhání Babiše juniora vyloučila policie k vlastnímu řízení, informovala o tom koncem března, kdy bylo skončeno vyšetřování.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert.

Babiš vlastnil Agrofert do předloňského února, následně jej vložil do svěřenských fondů. V roce 2016 řekl ve sněmovně, že Čapí hnízdo vlastnily v době získání evropské dotace jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky. Farmu nyní vlastní společnost Imoba, která loni spornou dotaci státu vrátila.

V kauze byl původně stíhán i první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a tři další lidé. Státní zástupce ale loni v květnu vyhověl jejich stížnosti a obvinění zrušil.