Co říkáte vašemu volebnímu výsledku?
V Karlovarském kraji to dopadlo perfektně.
Čemu se další čtyři roky plánujete v Poslanecké sněmovně věnovat?
Rád bych to trochu opravil se sportem, aby se do něj vrátily peníze, co předešlá vláda vzala.
A jak se díváte zpětně na rok, který jste ve sněmovně strávil?
Hrozně.
Proč?
Protože to také hrozné bylo. Pořád poslouchat nějaké lži, nějaké bitcoiny a já nevím co… Když jsme chtěli prosadit nějaký zákon, tak se pan ministr financí nedal odlovit. Bylo to takové všechno divné.
V rozhovoru pro Karlovarský deník jste říkal, že "pro mnoho lidí to navíc bylo tlachání o ničem".
Co mám na to jiného říct? Ono to tak bylo.
A co říkáte na kritiku, že v Poslanecké sněmovně příliš nemluvíte? Za rok jste zde pronesl celkem 117 slov.
Já jsem byl začínající poslanec. A když jsem se vyjádřil kvůli důchodům, jako že si myslím, že není správné, že mají jít lidé do důchodu v 67, tak jsem tam vystoupil s tím, že neznám koňaře v 60, který by byl schopen ještě sedm let pracovat. Tak ze mě udělali všichni blba. Takže jsem si dával pozor na slovo.
Věřím tomu, že když mě teď zvolili lidi, tak se do toho budu moct pustit s větší vervou.
Co konkrétně chcete změnit v Karlovarském kraji?
To s tím sportem… To už děláme. Dali jsme třeba 15 milionů navíc pro mládež oproti tomu, co tam dala ta předešlá vláda. A takhle bych to chtěl nejen v Karlových Varech, ale v celé republice. V našem oboru je problémek, že všude na světě živí dostihový provoz sázky. Ale u nás je bohužel víc než 20 let zákon, který zakazuje přijímat sázky na závody živých zvířat. Takže bych v tom chtěl udělat pořádek.
Dříve jste říkal, že si po Velké pardubické dáte od sportu pauzu, abyste se mohl více věnovat práci poslance…
To jsem říkal, protože to vypadá, že bychom to pomalu po Velké pardubické rozpustili, abych se svému novému řemeslu mohl věnovat na sto procent.
A jak jste to zvládal doteď? Stíhal jste to?
Tak já mám paní Váňovou, která je za tři. Účetnictví a vše další bylo na ní. A už toho má holka plné zuby, takže se jí ulevilo. A snad bych se s ní mohl zajet někam podívat, protože ještě za celé roky, co spolu jsme, jsme skoro nikde nebyli. Když jeden jede pryč, tak druhý musí zůstat doma, protože bohužel v dnešní době víte, jak to je s přístupem k práci s mladýma…
Těšíte se teď na Velkou pardubickou?
Tak mám tam favorita. Ale v podstatě se těším na každé závody, nemusí to být Velká pardubická. Teď jsme před 14 dny byli v Meranu, kde se běhá největší dostih v Itálii, a dařilo se nám, tedy synovi. Takže jsem na to zvyklý - jednou hop a podruhé trop. To je normální stav.
Natrénovaný můžete být, jak chcete, ale když nemáte to pověstné štěstí, tak před vámi někdo spadne nebo uklouzne kůň. Příkladem je kůň Aeneas, který šel tři kvalifikačky a v každé měl nějaký karambol, a ne vlastní vinou.