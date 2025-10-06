Klíčový motorista ladí s Babišem noty už rok. Zdravotnictví nezíská, co je ve hře?

Místo ve vládě už mu jednou uniklo. Psal se červen roku 2010 a Boris Šťastný se jako tehdejší autor zdravotnické části volebního programu ODS chystal usednout do křesla šéfa resortu zdravotnictví.
Jenomže nakonec ho vlastní strana zradila: během jediného dne proměnila vyjednávací tým. Znovu v něm usedl předchozí ministr zdravotnictví Tomáš Julínek, kterého před volbami strana tak trochu "uklidila". Se svou příliš odvážnou reformou jí totiž prohrál předešlé krajské volby. Jakmile byly ale volební lístky sečteny, Julínek se vrátil do hry. Pro Borise Šťastného to bylo nepříjemné prozření.
Dnes už si proto příležitost zasednout ve vládě ujít nenechá. Do sněmovny se letos dostal za Motoristy - politického nováčka s výrazně pravicovým zaměřením. I této straně napsal zdravotnickou část programu. "Ani tentokrát se zřejmě do vedení ministerstva zdravotnictví nedostanu, protože Andrej Babiš chce tento resort pro vlastního kandidáta. Vím to, protože už jsem s Babišem v kontaktu celý rok a mluvili jsme o tom spolu," řekl Aktuálně.cz.
Sáhne ale po jiné příležitosti. "Motoristé dostali důvěru od voličů a naším jednoznačným cílem je aktivní účast ve vládě. Tak to je, jiná varianta nepřipadá v úvahu," řekl Šťastný a připomenul, že je vzhledem ke svému mnohaletému angažmá ve sněmovním zdravotním výboru nejzkušenějším politikem Motoristů. Měl by proto dostat adekvátní umístění. O který resort by se chtěl ucházet, ale neprozradil. "Stále se vedou jednání. Dokud nebudou ukončená, nic od nás neuslyšíte. Dali jsme slovo a dodržíme ho," odmítl sdělit podrobnosti.
Šťastný ministr školství?
V médiích se nicméně objevily spekulace, že by mohl Šťastný usednout v čele resortu školství nebo sociálních věcí. A o školství Šťastný před volbami opravdu hovořil. V rozhovoru pro Aktuálně.cz upozornil na to, že je Motoristům protivný Babišův kandidát Robert Plaga. "Kromě zavřených škol během covidu u něj vidím ještě jeden velký problém - značný ideový rozpor v tom, že my jednoznačně odmítáme inkluzi. To je podle nás absolutní zhouba českého školství," uvedl na adresu Plagy Šťastný.
O účasti v kabinetu otevřeně hovoří i europoslanec a čestný prezident strany Filip Turek. Bez vytáček si řekl o ministerstvo zahraničí. "Jen podpora Babišovy vlády pro nás není zajímavá. Ovlivňovat věci můžete jen jako součást vlády. A já chci změnit Green Deal, chci změnit migrační pakt, Chat Control a podobné věci," uvedl pro Hospodářské noviny.
Dodal také, že pro prosazení svého vlastního programu potřebuje i resorty obrany, průmyslu nebo zahraničních věcí. "To je něco, v čem já se orientuji, čím se zabývám, co mě baví," uvedl Turek.
Ambice si dělá i další motorista Matěj Gregor. "Možných resortů, ve kterých bychom se mohli uplatnit, je víc. Třeba Renata Vesecká by vám řekla ministerstvo spravedlnosti," naznačil. Na ministerstvo kultury by zase mohl zamířit Oto Klempíř, kterého po oznámení kandidatury za Motoristy vyhodili z kapely J.A.R.
Místo tiché podpory křeslo na dopravě
O vládní angažmá si řekla i Svoboda a přímá demokracie (SPD). A to přesto, že se její šéf Tomio Okamura původně do Strakovy akademie vůbec nehrnul - spekulovalo se o tom, že se spokojí jen s postem předsedy sněmovny. "Což by bylo mnohem lepší, protože Motoristé by prodali i vlastní matku. Jestliže se teď spojí s Babišem jako velkopodnikatelem ve zdravotnictví, tak to bude marný boj - všechno budou chtít zprivatizovat," vyjádřil se pro Aktuálně.cz znovuzvolený poslanec za SPD a současně lékař Jan Síla, který kandidoval v Moravskoslezském kraji.
Jenomže další část okamurovců na svého předsedu naopak zaútočila, že je příliš pasivní. "K čemu je taková tichá podpora, kdy nesedíte přímo ve vládě a nemůžete se podílet na jejím programu? Pak ani nejste vidět a jen tiše přikyvujete výměnou za nic. Zároveň ale nejste v opozici, takže musíte jen mlčet a nic nekritizovat," rozhořčila se například šéfka Trikolory Zuzana Majerová, která byla zvolená právě na kandidátce SPD. "Takovou roli my rozhodně odmítáme," dodala.
Které resorty by mohli zástupci SPD ovládnout, ale není zřejmé. Tomio Okamura se sice opatrně vyjádřil směrem k obraně či ministerstvu vnitra, s takovým požadavkem by ale pravděpodobně narazil u prezidenta Petra Pavla. Ten už totiž v červnu avizoval, že do čela silových resortů rozhodně nejmenuje odpůrce EU či NATO, což právě okamurovci jsou. Okamura by to ale mohl vyřešit tím, že pošle do vlády odborníka. Jako o možném kandidátovi SPD na ministra vnitra se hovoří o šéfovi hasičů Vladimíru Vlčkovi. Ten už se v pondělí objevil i na pražském Chodově, kde se kvůli dalšímu postupu sešly špičky ANO.
Projít by mohlo i ministerstvo dopravy "I to je praktický a důležitý resort," konstatoval nakonec Okamura.
Prezident Petr Pavel tak krátce po pondělním setkání se zástupci všech zmíněných stran potvrdil, že v Česku zřejmě vznikne koaliční vláda z členů hnutí ANO, SPD a Motoristů.
Babiš: Zdravotnictví nedám!
Babišův sen o jednobarevném kabinetu se tak zjevně rozplývá. Podle toho, co šéf ANO prozatím avizoval, si chce ale uhájit alespoň takové posty, které považuje za klíčové.
Jde třeba o ministerstvo financí, na které se s největší pravděpodobností vrátí Alena Schillerová. Další místopředseda ANO - Karel Havlíček - zase zřejmě ukořistí některý z ekonomických resortů. Tedy ministerstvo průmyslu, případně jakoukoliv jeho obdobu po možném sloučení více resortů. Babiš totiž před volbami naznačoval, že některé úřady spojí.
Šéf hnutí ANO rovněž počítá s Adamem Vojtěchem. Ten už stál v minulosti v čele resortu zdravotnictví a chystá se do něj vrátit. "Zdravotnictví absolutně nedáme. Jsme v situaci, kdy máme obrovský nárůst rakoviny u mladých. Zdravotnictví má řadu problémů, chybějí léky, pojišťovny je nechtějí proplácet, musí se vyřešit dlouhé čekací doby na vyšetření. Takže zdravotnictví nedáme nikomu, to je pro nás absolutní priorita," zdůraznil Babiš v povolebním rozhovoru pro MF Dnes.
Po zkušenostech s rozpory mezi socialistkou Janou Maláčovou a Alenou Schillerovou se navíc dá předpokládat, že si ANO bude chtít podržet i ministerstvo práce a sociálních věcí.