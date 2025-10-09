"Politická mrtvola" ožívá. Do čela spravedlnosti má nakročeno pučista z Lán

Podle čtvrtečního vyjádření Andreje Babiše, lídra vítěze voleb - hnutí ANO - jde vyjednávání o možné koalici relativně dobře a platí záměr, aby v pátek bylo jasno o rozdělení resortů. Jména adeptů do nově se rodící vlády však tají, odmítá o nich spekulovat a nabádá potenciální koaliční partnery z hnutí SPD a Motoristů sobě, aby se řídili jeho příkladem.
Tejc patří do množiny jmen, která se v souvislosti s novým kabinetem vynořují.
Jméno Jeronýma Tejce je nejvíce spojeno s ČSSD (dnes SOCDEM). A to z dobrých důvodů. Do strany vstoupil jen rok po maturitě. V roce 2002 byl zvolen do brněnského zastupitelstva. Působil i jako předseda brněnských sociálních demokratů. Za stranu se pak dostal i do sněmovny. Jeho oborem ve straně jakožto advokáta byla především bezpečnost a oblast spravedlnosti.
Tejcovo jméno je však s ČSSD spojeno hlavně kvůli takzvané lánské schůzce. Sociální demokraté v roce 2013 zvítězili ve volbách. Úspěch to však nebyl drtivý a nenaplnil očekávání strany. Získali jen 20 procent hlasů. Předsedou strany byl tehdy Bohuslav Sobotka. Právě jeho se pak několik pučistů pokusilo svrhnout.
Vše se odehrálo tak, že několik poslanců se vydalo na zámek v Lánech jednat s tehdejším prezidentem Milošem Zemanem, který Sobotkovi nebyl dlouhodobě nakloněn. Mezi pučisty byl i Jeroným Tejc. Kromě něj šlo ještě o Michala Haška, Milana Chovance či Zdeňka Škromacha. Schůzku však zaznamenali novináři. Přesto její účastníci zprvu vše popírali.
Druhý den vyzvala část poslanců ČSSD - a mezi nimi i účastníci schůzky v Lánech se Zemanem - Sobotku k rezignaci. Ten to odmítl. Strana se tehdy rozštěpila - na jedné straně vznikl tým, který vyjednával o koalici, na druhá pak o o ní vyjednával i samotný Sobotka.
Pravda ale nakonec vyšla najevo. Michal Hašek, který schůzku v Lánech vytrvale popíral, byl v rozhovoru pro DVTV usvědčen ze lži. Postupně se přiznali i zbylí "pučisté" - a v reakci na to začali odstupovat ze svých funkcí.
Tejc pak po několika neúspěšných kandidaturách na posty ve straně z politiky v roce 2017 odešel. A ve stejném roce odešel i ze strany. Jeho kariéra v politice tak skončila, ač dále působil jako náměstek ministra spravedlnosti. Na resortu pracoval například v éře Marie Benešové. Tehdy se měl také podle zdrojů Deníku N blíže seznámit s Andrejem Babišem, šéfem hnutí ANO, které nyní suverénně vyhrálo sněmovní volby.
"Už tehdy se s Babišem začali bavit nejen o právních otázkách, ale také o tom, co se děje na ministerstvu," uvedl pro Deníku N zdroj z justice. Zdroje listu pak mluví o tom, že zájem o post v nově se rodící vládě Andreje Babiše má i samotný Tejc; s Babišem už údajně aktivně jednal.
Tejc v současnosti působí jako náměstek ředitele Vězeňské služby. Na dotaz deníku Aktuálně.cz, zda může spekulace ohledně obsazení křesla ministra spravedlnosti v Babišově vládě potvrdit, nereagoval.
První spekulace, že by se Tejc mohl stát ministrem spravedlnosti se přitom objevily už počátkem letošního roku. Hnutí ANO je ale oficiálně nepotvrdilo.
"Já jsem ho znala jako předsedu ústavně-právního výboru, vystupoval jako velmi dobrý, zkušený manažer, správně organizoval schůze, byl velmi pracovitý. A lidé se spíš mění k lepšímu než k horšímu," uvedla tehdy na dotaz Novinek bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková. Sám Tejc tehdy spekulace nepotvrdil ani nevyvrátil.