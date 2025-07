ANO odhalilo poslední lídryni, vybral ji Babiš. "Známe se dlouho," říká sedmá žena

Šéf ANO Andrej Babiš si dal letos zvlášť záležet na tom, aby ženy měly výrazné zastoupení na kandidátkách hnutí do sněmovních voleb. Jak už dříve Aktuálně.cz jako první informovalo, rozhodl, že ženy povedou kandidátky v polovině krajů. O šesti jménech bylo téměř jasno, ale sedmé vedení drželo v tajnosti. Kandidaturu Zuzany Schwarz Bařtipánové oznámilo ho až v pondělí, společně se všemi 14 lídry.

Starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová měla velkou radost, ale až takové překvapení to pro ni nebylo. Tušila totiž, že by vedení ANO mohlo v pondělí pozdě večer vybrat právě ji jako jedničku kandidátky hnutí ANO v Ústeckém kraji pro sněmovní volby. Definitivně jasno měla až právě po pondělním jednání vedení strany, které kromě ní schválilo dalších 13 lídrů krajských kandidátek.

Pro širokou veřejnost a patrně i pro mnohé členy ANO ovšem její jméno překvapením bylo. Zatímco ostatní jména možných lídrů zaznívala neoficiálně v médiích i jinde už několik týdnů, případ bílinské starostky se skutečně vymykal. O tom, že by vedla kandidátku, se dříve nikde nepsalo ani nemluvilo. Když například Aktuálně.cz nedávno přineslo jako první slova šéfa ANO Andreje Babiše, že z poloviny povedou kandidátky ženy, dalo dohromady jména šesti kandidátek - byť Babiš nechtěl potvrdit ani jediné.

Důvěryhodné zdroje z ANO šestici ženských kandidátek potvrzovaly, ale jméno té sedmé nevěděly. A Babiš společně s prvním místopředsedou Karlem Havlíčkem ho nechtěli prozradit. "Bude to bomba, vydržte, velké překvapení," usmíval se Havlíček.

Nicméně to, že jedničkou na jižní Moravě je Alena Schillerová, bylo jednoznačné. Stejně jako to, že na Vysočině bude lídryní Monika Oborná. Ostatně, obě už po boku Babiše dělají kampaň. Shodou okolností v Blovicích stála vedle Babiše další lídryně, Ivana Mádlová z Plzně. Téměř jistá byla i stínová ministryně školství Jana Berkovcová v čele kandidátky Královéhradeckého kraje. A do šestice ještě patřila Renata Oulehlová v Karlovarském kraji a Jitka Volfová v Libereckém kraji. Ale kdo na Ústecko?

Jak sdělila Aktuálně.cz v úterý dopoledne Zuzana Schwarz Bařtipánová, prý již předem tušila, že to možná bude právě ona. "Je to pár týdnů, co jsem se potkala s panem předsedou Babišem a zeptal se mě, jestli bych do toho šla, stát se lídrem, kdyby se náš hejtman Richard Brabec rozhodl nekumulovat funkce a odmítl by vedení kandidátky v Ústeckém kraji," uvedla v souvislosti s Brabcem, který měl kandidátku původně vést.

Hromadění funkcí se však Babišovi a Havlíčkovi v případě Brabce a dalších tří hejtmanů za ANO nelíbí, takže je dali až na samý konec kandidátek. Je tedy zřejmé, že Babiš už předem hledal řešení. Pomohlo to, že má se Zuzanou Schwarz Bařtipánovou velmi dobré vztahy a pracovně s ní opakovaně jednal.

"Jeho nabídka ale pro mě byla velkým překvapením, řekla jsem mu, že bych nabídku přijala a brala to jako výzvu. My jsme v kontaktu už velmi dlouho, v době, když byl premiér, jsem se na něj jako starostka obracela s různými pracovními věcmi a on se mi vždy snažil vyjít maximálně vstříc. Několikrát u nás v Bílině byl osobně, a to jako premiér i jako opoziční politik. Myslím, že máme výborný vztah," popsala Aktuálně.cz.

Starostce Bíliny patrně pomohlo i to, že má výborné vztahy také s Brabcem, o kterém mluví jen a jen kladně. "Pro mě byl samozřejmě jasným lídrem hejtman Richard Brabec, kterého si velmi vážím a je pro mě velkou osobností. Když vedení rozhodlo, že hejtmani budou na konci kandidátek, tak jsem nabídku přijala a jsem moc ráda, že mám právě i podporu od pana hejtmana. Pojedeme v tom vlaku spolu, nepochybuji, že získá řadu preferenčních hlasů, protože pozici hejtmana dělá podle mě na výbornou," uvedla čerstvá jednička ústecké kandidátky.

"To mi nepřísluší komentovat"

Na dotaz, proč se rozhodla v roce 2015 vstoupit do ANO, Schwarz Bařtipánová odpověděla, že chtěla zúročit své dosavadní znalosti a zkušenosti a věnovat se veřejné práci pro občany města, ve kterém od narození žila.

"Pokud se mě někdo ptá, proč jsem chtěla pracovat pro Bílinu a Ústecký kraj zrovna za hnutí ANO, tak je to jednak díky tomu, že se ztotožňuji s politickými cíli hnutí - pracovat pro blaho občanů bez ohledu na to, zda jsem pravice, nebo levice. A také vždy odpovídám: Ukažte stranu nebo hnutí s celostátním dosahem, která nemá za sebou žádné aféry, kde neselhali jednotlivci. Myslím, že hnutí ANO je na tom ve srovnání s ostatními ještě dobře," tvrdí Schwarz Bařtipánová.

Po dotazu Aktuálně.cz ohledně jejího názoru na Babišovy četné kauzy se odvolává na pracovní zkušenosti s ním. "Něco takového mi nepřísluší komentovat, mám jen informace z médií, takže těžko to mohu komentovat. Kdykoliv jsem se ale na něj při pracovních záležitostech mohla spolehnout, vždycky se nám snažil pomoct maximálně, jak mohl. Takže s ním v Bílině máme jen ty nejlepší zkušenosti," tvrdí.

I když zatím Schwarz Bařtipánová nepůsobila ve vysoké politice, s pražským prostředím a děním v nejvyšších politických kruzích přece jen určité zkušenosti má. Šest let totiž pracovala na ministerstvu pro místní rozvoj. Konkrétně to bylo v letech 2000 až 2006 na odboru územního plánování.

"Jako vystudovaná geografka jsem se naučila řídit aktivity v oblasti rozvoje měst i regionů, sbírat a zpracovávat statistická data, zhodnotit příčiny a dopady v řadě lidských činností i přírodních aktivit," popisuje svou tehdejší práci. Na starosti měla propojení územního plánování a udržitelného rozvoje, sběr a vyhodnocováni statistických dat nebo řízení dotačního programu na pořizování územních plánů obcí po povodních v roce 2002.

Jak sama upozorňuje, tato zkušenost pro ni byla obrovsky důležitá. Vyznala se v oblasti dotací a grantů, takže si řekla, že se vrátí domů do Bíliny a bude se věnovat mezinárodním projektům v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti. Od roku 2014 se stala zastupitelkou a od roku 2018 starostkou Bíliny. Mimochodem, pokud by se dostala do sněmovny, mohla by si rozumět i s politiky z jiných stran. V Bílině má totiž jako svou první zástupkyni političku ODS.