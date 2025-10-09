Chystají diskreditační kampaň proti mému člověku, řekl Fiala. A reagoval okamžitě

Šéfové českých tajných služeb podle Fialy označili šířené informace za nepravdivé, pocházejí z prostředí organizované skupiny dlouhodobě působící proti zájmům českého státu.
"V minulých dnech jsem obdržel informaci o připravované diskreditační kampani proti jednomu z mých nejbližších spolupracovníků. Vzhledem k tomu, že obsahem je tvrzení o údajném podezření ze spolupráce se zahraniční zpravodajskou službou, svolal jsem neprodleně výbor pro zpravodajskou činnost," sdělil Fiala.
Výbor pro zpravodajskou činnost je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu (BRS) pro koordinaci činnosti zpravodajských služeb ČR. "Přítomni byli ministři vnitra, obrany a zahraničí a všichni tři ředitelé zpravodajských služeb. Ti mě informovali, že jsou šířené informace nepravdivé, a že pocházejí z prostředí organizované skupiny dlouhodobě působící proti zájmům českého státu," uvedl Fiala.
O celé záležitosti dostávají průběžně informace také prezident Petr Pavel a relevantní zahraniční partneři, doplnil předseda vlády.
Rakušan: Informace považuji za vážné
Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) považuje informace o připravované diskreditační kampani proti spolupracovníkovi premiéra Petra Fialy (ODS) za vážné, plně se ztotožňuje s prohlášením předsedy vlády. Řekl to ve čtvrtek na tiskové konferenci ve sněmovně.
Rakušan potvrdil, že se schůzky výboru pro zpravodajskou činnost zúčastnil. "Dostali jsme informace, že skutečně skupina, která dlouhodobě vystupuje proti zájmům Česka, má zájem o jakousi diskreditační kampaň," uvedl. Doplnil, že podle informací českých tajných služeb se jedná o diskreditaci a lež. "Já věřím více informacím našich služeb, které byly jasné, než případné diskreditační kampani, která ještě ani není na světě," řekl.