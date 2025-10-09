Domácí

Chystají diskreditační kampaň proti mému člověku, řekl Fiala. A reagoval okamžitě

ČTK ČTK
Aktualizováno před 2 hodinami
Premiér Petr Fiala (ODS) svolal výbor pro zpravodajskou činnost kvůli informacím o připravované diskreditační kampani proti jednomu ze svých nejbližších spolupracovníků. Tvrzení se mají týkat údajného podezření ze spolupráce se zahraniční zpravodajskou službou, sdělil ve čtvrtek Fiala.
Premiér Petr Fiala
Foto: Matej Slávik

Šéfové českých tajných služeb podle Fialy označili šířené informace za nepravdivé, pocházejí z prostředí organizované skupiny dlouhodobě působící proti zájmům českého státu.

"V minulých dnech jsem obdržel informaci o připravované diskreditační kampani proti jednomu z mých nejbližších spolupracovníků. Vzhledem k tomu, že obsahem je tvrzení o údajném podezření ze spolupráce se zahraniční zpravodajskou službou, svolal jsem neprodleně výbor pro zpravodajskou činnost," sdělil Fiala.

Výbor pro zpravodajskou činnost je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu (BRS) pro koordinaci činnosti zpravodajských služeb ČR. "Přítomni byli ministři vnitra, obrany a zahraničí a všichni tři ředitelé zpravodajských služeb. Ti mě informovali, že jsou šířené informace nepravdivé, a že pocházejí z prostředí organizované skupiny dlouhodobě působící proti zájmům českého státu," uvedl Fiala.

O celé záležitosti dostávají průběžně informace také prezident Petr Pavel a relevantní zahraniční partneři, doplnil předseda vlády.

Rakušan: Informace považuji za vážné

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) považuje informace o připravované diskreditační kampani proti spolupracovníkovi premiéra Petra Fialy (ODS) za vážné, plně se ztotožňuje s prohlášením předsedy vlády. Řekl to ve čtvrtek na tiskové konferenci ve sněmovně.

Rakušan potvrdil, že se schůzky výboru pro zpravodajskou činnost zúčastnil. "Dostali jsme informace, že skutečně skupina, která dlouhodobě vystupuje proti zájmům Česka, má zájem o jakousi diskreditační kampaň," uvedl. Doplnil, že podle informací českých tajných služeb se jedná o diskreditaci a lež. "Já věřím více informacím našich služeb, které byly jasné, než případné diskreditační kampani, která ještě ani není na světě," řekl.

 
Soud požádal sněmovnu o vydání Babiše

Nejvyšší soud přerušil Kratochvílové výkon trestu za zmanipulování dotací

Poslankyně Balaštíková potrestána nebude, kauza pes je promlčená

Řehka ani Černochová se s ním nemazlili. Teď se může na obranu vrátit jako ministr
Aktualizováno před 4 minutami
Aktualizováno před 46 minutami
před 56 minutami
před 1 hodinou
před 1 hodinou
před 1 hodinou
před 1 hodinou
