Nová opatření: Vyberte si jedno místo, kde příští tři týdny zůstanete, žádá vláda

Kvůli zhoršující se epidemické situaci a přetížení nemocnic vláda od pondělí na tři týdny zpřísní pravidla pro volný pohyb lidí. Budou muset zůstávat ve svém okresu, platit ale budou výjimky pro cesty do práce, k lékaři nebo na úřad.

Od pondělí se také zavřou školky i zbývající otevřené školy a stejně tak i další obchody, začít má zatím dobrovolné testování na koronavirus ve firmách. Zpřísní se pravidla pro zakrytí nosu a úst. Kabinet zároveň od soboty vyhlásil nový nouzový stav, od října třetí. Má trvat 30 dní, v nouzovém stavu tak ČR bude nepřetržitě téměř půl roku.

Premiér Andrej Babiš (ANO) požádal občany, aby vládě dali ještě jednu šanci, i když v minulosti udělala plno chyb. "Pokud to neuděláme, tak celý svět uvidí Bergamo v Čechách," řekl premiér s odkazem na kritickou situaci v italských nemocnicích v loňské první vlně epidemie.

Cílem opatření je podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) i ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) otočit trend růstu počtu nakažených a hospitalizovaných.

Nouzový stav je podle vládních i většiny opozičních stran nezbytný kvůli nynější eskalaci epidemie. Plošně omezit volný pohyb nebo zakázat prodej určitého zboží bez něj není možné. Vláda ho vyhlásila poté, co Sněmovna odmítla prodloužit nouzový stav platný od poloviny měsíce.

Lidé si podle nařízení musejí vybrat jedno místo, na kterém budou od pondělí v následujících třech týdnech pobývat. To znamená, že pokud by se například vydali nejpozději v den účinnosti opatření na chatu, bude nutné tam následně celou dobu zůstat. Mezi městskými částmi budou moci lidé přejíždět, platí pro ně stejná pravidla jako pro jeden okres.

Potvrzení od zaměstnavatele nebo čestné prohlášení

Pro cesty do práce mimo okres bude potřeba například potvrzení zaměstnavatele, pro cesty k lékaři či na úřady mimo okres pak čestné prohlášení nebo formulář s místem, časem a cílem cesty.

Nákupy budou možné pouze v rámci okresu, a to v nezbytném počtu lidí. Dodržování omezení pohybu bude namátkově kontrolovat policie, a to včetně cest vlaky či autobusy. Nasazeno může být též až 5000 vojáků, řekl Hamáček.

Návštěvy příbuzných v rámci okresu s bydlištěm podle nařízení vlády nebudou povolené, pokud nejde o zajištění nezbytných potřeb či nutné péče. Vycházky a běh přes den budou možné jen na území obce, nikoli celého okresu. Venčení psů v noci bude možné do 500 metrů od bydliště.

Otevřené mohou od pondělí zůstat jen základní školy, školky a dětské skupiny při zdravotnických zařízeních a pro děti členů záchranného integrovaného systému. Uzavřou se tak mateřské školy i zařízení pro menší děti, která se dříve jmenovala jesle. Do základních škol přestanou chodit i žáci prvních a druhých tříd, zavřou se speciální školy pro handicapované.

Výjimky pro obchody vláda zredukovala

Výjimky pro maloobchod a služby vláda podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) zredukovala asi na polovinu. Otevřené zůstanou i od pondělí potraviny, lékárny, drogerie, optiky nebo květinářství. Ze služeb budou moci fungovat čerpací stanice, výdejny zboží z e-shopů, myčky aut bez obsluhy nebo servisy telefonů a počítačů. Vláda nechala výjimku také trafikám, prodejnám krmiv, zahrádkářských a domácích potřeb.

Znovu se naopak zavřou papírnictví a prodejny s dětským textilem a obuví, v provozu nebudou moci být ani galanterie a obchody se zbraněmi a střelivem. U stravovacích provozů se režim nezmění, dál mohou prodávat přes výdejní okna.

Na provozy se zakázaným provozem se budou podle Havlíčka vztahovat náhrady. Fungovat by měly vedle Antiviru na podporu zaměstnanosti a kompenzačního bonusu pro živnostníky také dotace na zaměstnance. Ve čtvrtém programu by měl stát podnikatelům nahradit ztráty. Příprava posledních dvou programů pokračuje, uvedl ministr.

Roušky povinné i v práci

Nošení chirurgických roušek nebo respirátorů bude od 1. března povinné i na pracovištích. Výjimku budou mít lidé, kteří jsou v místnosti sami nebo pracují z domova. Ochranu nosu a úst musí pracovníkům zajistit zaměstnavatel, v prodejnách, provozovnách, ve zdravotnických a sociálních zařízeních a veřejné dopravě to musí být respirátor.

Blatný potvrdil, že od pondělí končí možnost v prodejnách, provozovnách a veřejné dopravě nosit dvě roušky místo respirátoru. V zastavěném území obce bude třeba vždy nosit minimálně chirurgickou roušku, mimo obec to bude povinné jen v blízkosti lidí nežijících ve stejné domácnosti.

Dalším krokem, jak zbrzdit šíření viru, bude pravidelné antigenní testování ve firmách. V některých už funguje nyní, v ostatních má začít v pondělí. Proplácet se budou čtyři testy na pracovníka za měsíc. Po první dobrovolné fázi bude později systém povinný.

Sněmovna odpoledne schválila a prezident Miloš Zeman podepsal pandemický zákon v senátní verzi, podle níž dostanou ministerstvo zdravotnictví a hygienické stanice pravomoci vydávat rozsáhlejší restrikce proti šíření nemoci covid-19. Výslovně budou moci omezovat například obchod, služby, výrobní provozy, veřejné a soukromé akce, a to celostátně nebo regionálně bez nutnosti nouzového stavu. Restrikce budou podle úprav platit jen při pandemické pohotovosti, kterou bude moci dolní komora ukončit nebo obnovit.

Nouzový stav vláda vyhlásila, protože opatření podle pandemického zákona podle ní za nynější kritické situace v zemi nestačí. Blatný uvedl, že počet nakažených koronavirem i po zavedení přísnějších opatření stoupne v příštím týdnu až dvou na zhruba 20 000 denně, poté se sníží zhruba na nynější úroveň, kdy ve všední dny testy odhalí zhruba 10 000 až 15 000 nových případů. Pokud by platil jen pandemický zákon, bylo by to podle ministra přes 20 000 případů denně přinejmenším celý březen.

Motivovat nakažené, aby si nechali nařídit karanténu, měl příspěvek až 370 korun denně, který dnes ale Sněmovna neschválila. Pro jeho prosazení chyběl vládní koalici jeden hlas, zdrželi se tři poslanci ANO. Vládní návrh tak definitivně končí, ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) ho chce předložit znovu. Poslanci dnes také opět nerozhodli o senátním vetu vládní novely, která chce zavést až třímilionovou sankci pro podnikatele a firmy za porušování protikoronavirových restrikcí.

Očkování pokračuje

V sobotu začne přihlašování zaměstnanců škol k očkování proti covidu-19, a to s pomocí speciálního kódu. V pondělí se připojí senioři nad 70 let, zváni na očkování budou od nejstarších po mladší. Ve stejný den mohou pacienty k očkování registrovat do svých ordinací také praktičtí lékaři. Dosud bylo v Česku podáno víc než 624 000 dávek, asi 233 000 lidí do čtvrtečního večera dostalo potřebné dvě dávky vakcíny. Lékaři bojují s covidem i s pomocí několika nových léků. Například bamlanivimab, který má bránit vážnému průběhu nemoci, dostala první pacientka v Česku.

V nemocnicích nyní leží kolem 7200 pacientů s covidem-19. Reálně je ale zátěž nemocnic kvůli koronaviru vyšší, část pacientů tam zůstává i poté, co už nejsou pozitivní na koronavirus. Pacienti na jednotkách intenzivní péče tvoří už 21 procent hospitalizovaných. Ve vážném stavu bylo ve čtvrtek rekordních 1531 nakažených. S covidem v Česku od loňského března prokazatelně zemřelo bezmála 20 000 lidí. Reprodukční číslo ukazující šíření epidemie stouplo k dnešnímu dni zhruba o setinu na 1,19 a podle ministerstva bude v dalších dnech dál růst až k hodnotě 1,4.