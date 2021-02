Německo nabízí, že zaplatí péči o české koronapacienty. Babiš jednal i v Sasku

Berlín nabízí, že zaplatí péči o covidové pacienty, kteří budou převezeni ve vážném stavu z Česka do Německa. Serveru Aktuálně.cz to potvrdil mluvčí vlády spolkové republiky. Nabídka se vztahuje na všechny pacienty, jejichž léčba začne do konce března, pokud o to Česko požádá. To kromě Německa vyjednává také s Polskem.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by se v případě Německa mělo jednat o pomoc v podobě až stovky lůžek pro pacienty vyžadující intenzivní péči. "Chceme v co nejvyšší možné míře podpořit naši sousední zemi, Českou republiku, která nyní obzvláště trpí pandemií, a projevit solidaritu s ohledem na obrovskou zátěž na český zdravotnický systém," zní zase z Berlína. Napjatá situace je v řadě nemocnic právě v Karlovarském nebo Ústeckém kraji, které sousedí s Německem. Ministr Blatný navíc očekává, že pandemie bude v Česku ještě zrychlovat. Na tiskové konferenci ve čtvrtek předpověděl, že přibývat může i 20 tisíc nově nakažených lidí denně. Praha i Berlín zdůrazňují, že vyjednávání stále probíhají. Než vyjedou první pacienti, bude to ještě nějakou dobu trvat. "Ministerstvo zdravotnictví momentálně sbírá a vyhodnocuje požadavky krajských koordinátorů intenzivní péče a diskutuje se zahraničními nemocnicemi o detailech možných transportů pacientů," uvedla na dotaz mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Jedná se na několika úrovních - zapojili se německý velvyslanec v Praze Christoph Israng, náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý i zemské úřady v Sasku, Bavorsku a dalších spolkových zemích. Byl to právě náměstek Černý, kdo už dříve avizoval, že se Česko obrátí na zahraničí, pokud se nemocnice naplní z 90 procent. Tato hranice ještě překonána nebyla. V úterý si ale kvůli možnosti lékařské pomoci volal premiér Andrej Babiš (ANO) s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. A telefonátů s Německem proběhlo víc. Další směřoval do Saska, které s Českem bezprostředně sousedí. "Saský premiér (Michael) Kretschmer si ohledně toho volal s premiérem Babišem. Důležitou otázkou bylo překonání jazykové bariéry mezi pacienty a lékaři," vysvětluje Ralph Schreiber, mluvčí saské vlády. Podle jeho slov Sasko oslovilo konkrétní nemocnice například v Žitavě nebo Podkrušnohoří. "Ujistili nás, že v každé směně budou česky mluvící lékaři a pečovatelé," dodává Schreiber. Související Britská mutace mění pravidla hry. V Česku je úplně jiná epidemie než dřív Podle Peterové německá strana aktuálně nabízí lůžkovou péči 19 pacientům z Česka, vláda v Berlíně konkrétní číslo s odkazem na stále probíhající debaty uvést nechce. Například Sasko uvádí, že nabídne veškerou pomoc, která bude dostupná v okamžiku, kdy o ni Česko definitivně požádá. Že k tomu oficiálně stále nedošlo, potvrdil v pátek odpoledne také mluvčí vlády v Bavorsku. Kdo bude zodpovídat za organizaci přepravy pacientů, zatím není jasné, jednání v tomto případě stále probíhají i mezi centrální německou vládou a jednotlivými spolkovými zeměmi. Kromě Saska a Bavorska Česku nabídly svá lůžka i Sasko-Anhaltsko a západoněmecká spolková země Severní Porýní-Vestfálsko. Blatný ve čtvrtek večer oznámil, že ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s resortem vnitra "požádá Evropskou komisi o proplacení nákladů na přepravu pacientů do určených zemí, respektive přepravu zpět do ČR". Video: Prožili jsme si peklo, bojujeme i o padesátníky, říká primář Straka 30:45 Před měsícem jsem začal vídat snímky, na kterých nebyly plíce. Tam nebylo čím dýchat, líčí primář interního oddělení Nemocnice Sokolov Martin Straka. | Video: Martin Veselovský