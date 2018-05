Noční vlci jsou nástroj dezinformační kampaně, s pietou to nemá nic společného, říká generál Pavel

před 46 minutami

Nejvyšší vojenský představitel NATO generál Petr Pavel kritizoval pro Aktuálně.cz ruské motorkáře Noční vlky, kteří se opět chystají do Česka s vysvětlením, že chtějí uctít padlé sovětské vojáky. "Noční vlci nezapadají do žádného scénáře důstojné piety. Okázalý patriotismus nemůže zakrýt kriminální podstatu této organizace, prokazatelně dokumentovanou i ruskými zdroji," vysvětluje generál.

Praha - V sobotu do Česka dorazí malá skupinka motorkářů z ruského klubu Noční vlci, kteří jsou známí nacionalismem a podporou politiky prezidenta Vladimira Putina. Motorkáři projíždí každoročně z Moskvy do Berlína a po cestě navštěvují hroby padlých sovětských vojáků.

Zároveň se na ně každoročně snáší kritika kvůli propagaci ruského nacionalismu a současného režimu.

Nyní se proti motorářům ostře vymezil i nejvyšší vojenský představitel NATO generál Petr Pavel, podle kterého Noční vlci uctění památky padlých sovětských vojáků používají jen jako zástěrku.

"Z pohledu NATO Noční vlci nepředstavují bezpečnostní hrozbu. Ale působí jako součást ruské hybridní strategie, jako nástroj dezinformační kampaně, jako symbol překroucených hodnot," řekl pro Aktuálně.cz generál.

Upozorňuje, že Noční vlci jsou přímo napojení na ruského prezidenta. "Proto je pro NATO přínosné sledovat jejich aktivity, argumenty a zejména způsoby, kterými se snaží ovlivňovat veřejné míněni v některých členských zemích," dodal.

Noční vlci brázdí východní a střední Evropu k výročí konce 2. světové války. Z fotografií se může zdát, že jich každoročně z Moskvy vyráží desítky až stovky. Ve skutečnosti však členů Nočních vlků na amerických strojích jede pouze několik a zbytek je doprovod, který tvoří spřátelení motorkáři z různých zemí.

Pavel oceňuje, že se každý rok v Česku připomíná konec války, hrdinství padlých vojáků a jejich podstatný podíl na osvobození země. "Noční vlci však nezapadají do žádného scénáře důstojné piety. Okázalý patriotismus nemůže zakrýt kriminální podstatu této organizace, prokazatelně dokumentovanou i ruskými zdroji," vysvětluje generál a poukazuje na to, že Noční vlci jsou známí prodejem drog a násilím.

"Tito 'patrioti' nemají respekt k zákonům vlastní země a naopak vyznávají kult, který má svůj původ v zemi, kterou považují za nepřítele matičky Rusi. Je zřejmě, ze motorkářské gangy nevznikly v širých ruských pláních a stroje Harley Davidson také nepatří k typické ruské produkci," poukazuje na původ motorek Nočních vlků generál Pavel, který je také zapálený motorkář.

"Je to podobné jako představa příslušníků gangu Outlaws nebo Bandidos (americké motorkářské gangy, pozn. red.) brázdicích na strojích Dněpr či Ural západní Evropu od jednoho spojeneckého hřbitova ke druhému. Na první pohled je to absurdní představa a nikoho soudného by ani nenapadlo považovat je za vlastence," zakončil Pavel.

Nedávno se ke kritice příjezdu ruských motorkářů přidala i ministerstva zahraničí a vnitra. Oba resorty se spolu s policií minulý týden radily, jak proti Nočním vlkům zasahovat.

"Nedomníváme se, že členové této skupiny jakkoliv reprezentují padlé a jejich rodiny," tlumočila Aktuálně.cz postoj ministerstva zahraničí mluvčí Irena Valentová.

"Tato skupina je spíše známá svými skandály a kriminálním pozadím než úctou k památce obětí druhé světové války," dodala.

Na bezpečnost a pořádek bude po dobu průjezdu Nočních vlků Českem dohlížet policie, která bude motorkáře při porušení zákonů vykazovat ze země.