Nezájem běžců o pražský maraton obere neziskovky o desetitisíce. Nakoupily čísla a neprodají je

před 1 hodinou

Dostat se na startovní listinu pražského maratonu nebývalo v minulosti snadné. Registrace bývaly vyprodány již několik měsíců před konáním závodu, třebaže do ulic každý rok v květnu zamířily tisíce běžců. Jedinou možností, jak si zajistit místo na startu na poslední chvíli, bylo nakoupit si startovní číslo přes neziskovou organizaci. Tato čísla byla dražší a rozdíl v ceně pak sloužil charitám na jejich dobročinné účely. Letos však zájem běžců o závod i kvůli dlouhé zimě výrazně poklesl a neziskovky mají problém své registrace prodat. Některé se dokonce kvůli tomu dostanou do záporných čísel.

Praha - Jeden z nejvýznamnějších světových maratonských závodů - Volkswagen Maraton Praha - nabízí nejen nevšední zážitek amatérským běžcům, kteří mohou závodit po boku nejlepších vytrvalců, je ale také příležitostí pro charitativní organizace, jak prodejem startovních čísel získat peníze na své aktivity. Nebo alespoň do loňské sezony tomu tak bylo. Letos některé naopak na akci zřejmě prodělají. Zájem běžců o velké městské běhy totiž výrazně poklesl, zřejmě i kvůli dlouhé zimě.

"Je to souběh nějakých okolností, o kterých se můžeme jenom dohadovat. Byla také tuhá zima, lidi moc neběhali. Tím pádem se necítili na velké závody a nepřihlašovali se na ně. A na maraton musíte mít natrénováno. To není tak, že si dneska zaplatím a v neděli běžím. Na maratonu jsme navíc letos poprvé zrušili štafety, to znamená, že maratonců letos razantně přibude. I ostatní organizátoři závodů nemají své závody vyprodané," vysvětluje zástupce RunCzech, který pražský maraton pořádá, Tadeáš Mahel.

Ačkoli pražský maraton může běžet až 10 600 lidí a letošní půlmaraton běželo dokonce 11 500 účastníků, startovní čísla v minulých letech zmizela už několik měsíců před jejich konáním. Jediná šance pro opozdilce bylo obrátit se na některou z partnerských neziskových organizací a koupit si startovní číslo u ní. Avšak s tím, že taková registrace stála o něco více a neziskovky rozdíl v ceně pak mohly použít na své charitativní účely. Někteří běžci pak dokonce pro "svou" organizaci vybírali pomocí crowdfundingu další finanční prostředky. V běžném prodeji registrace na pražský maraton stojí od 2 200 korun, neziskovky je prodávají nejméně za 2 900.

A jelikož i neziskovky obvykle všechna svá startovní čísla vyprodaly, vedení RunCzech se domnívalo, že je vše na dobré cestě ke svému vzoru - maratonu v Londýně, kde drtivá většina běžců kupuje registraci přes charitativní organizaci. Pro letošní sezonu tak organizátoři ještě navýšili počet čísel, která se distribuují výhradně přes ně.

Letos však zájem ochabl. Zatímco v minulých ročnících měly i neziskovky více než měsíc před závody vyprodaná svá čísla, letos se obávaly, že velké množství z nich neprodají. A místo, aby získaly na své projekty důležité peníze, hrozilo, že naopak budou závod ze svých peněz dotovat.

Kolik stojí startovné na pražský maraton Na startovném lze výrazně ušetřit, když běžec vstoupí do Českého maratonského klubu, přičemž členství je bezplatné. Zatímco členové dají za maraton 2 200 korun, ostatní musí zaplatit ještě o 700 korun více. Právě za 2 200 korun neziskovky startovní čísla nakupují a běžcům je pak přeprodávají v závislosti na své strategii a dohodě s dárci, ovšem nejméně za 2 900 korun

"Jde o smluvní spolupráci mezi RunCzech a charitami. Mohli jsme se k tomu postavit klasicky byznysově. Říct neziskovkám: Vy jste si to od nás koupili s nějakým byznysovým plánem a že vám ty prodeje nejdou, nás mrzí. Ale to jsme nechtěli. Naším cílem je, abychom my i charitativní organizace byli se spoluprací spokojeni. Právě proto jsme všem našich charitativním partnerům nabídli, že od nich velkou většinu neprodaných čísel odkoupíme zpět," říká Mahel z RunCzech. Organizátoři nakonec svým partnerům nabídli, že od nich až 75 procent neprodaných registrací odkoupí za původní cenu.

Odkoupení velké části neprodaných registrací neziskovky oslovené redakcí Aktuálně.cz přivítaly. "Bohužel z toho nebyl očekávaný profit. Musím říct, že toho ale nelitujeme. Nevyšlo to, ale nemyslím si, že to je úplně chyba na jedné nebo na druhé straně," říká Tomáš Drábek, který je ředitelem Klubu vozíčkářů Petýrkova. Jeho organizace nakoupila 25 startovních čísel a nakonec zůstala na nule.

Podobně je na tom i Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. I jejich registrace se prodávaly pomalu, odkoupení jejich drtivé části od organizátorů závodu jim však výrazně pomohlo. "Zbývající registrace jsme udali, prodali našim běžcům. U nás všechno proběhlo v pořádku," říká ředitelka Monika Granja.

Proděláme, udělali jsme chybu

Některé z toho ale vycházejí podstatně hůře. I po pomoci od organizátorů zůstávají v minusu a prodat zbývající se jim nedaří. Zejména proto, že RunCzech před časem znovu otevřel volný prodej startovních čísel - tedy těch, které od neziskovek odkoupil - a prodává je za standardní cenu, která je nižší než u registrací neziskovek.

To se nelíbí organizaci Ergoaktiv, která pomáhá osobám s poškozením mozku. Do závodů investovala celkem 500 tisíc korun. Na pražském půlmaratonu, který se konal o minulém víkendu a byl prvním závodem série, prodělala nižší řády desítek tisíc korun. Ztrátu padesát tisíc očekává i po pražském maratonu, na který jí zbývá ještě 20 registrací.

"Nemůžeme to prodávat se ziskem, protože RunCzech to prodává za cenu, za kterou nám to prodal. My se teď urputně snažíme prodat svých 20 registrací, abychom dostali alespoň peníze zpátky. Určitě na tom proděláme. Nevidím reálný způsob, jak prodat 20 registrací se ziskem," říká ředitel Ergoaktivu Jan König.

Po minulých ročnících měl pocit, že zapojením do podobného projektu nemůže být ztrátové a že přinejhorším skončí na nule. "Udělali jsme blbost, že jsme jim věřili. Jsme blbí, jsme neziskovka, nejsme obchodní firma. Udělali jsme chybu," otevřeně přiznává. "Jsme malinká neziskovka, pro nás je 50 tisíc volných finančních prostředků hodně peněz," říká s tím, že pokud se jeho organizaci nepodaří prodat už žádné číslo, zůstanou ve ztrátě 150 tisíc korun.

RunCzech se však brání, že registrace ve volném prodeji nemohou prodávat dráž, než za cenu, za kterou je od neziskovek nakoupil. Musí se držet oficiálního ceníku.

Stejné nepříjemnosti řeší i mnohem větší Armáda spásy. "V loňském roce se prodeji startovních čísel na jednotlivé běhy velice dařilo, a proto jsme v dobré víře nakoupili startovní čísla rovněž na letošní rok. Z různých důvodů - zdražení startovného, dlouhá zima, vyšší počet čísel, se nám nedařilo stejně jako loni a i po odprodeji 75 procent neprodaných startovních čísel se sotva dostáváme na hranici pokrytí nákladů. Stále máme startovní čísla na další běhy, a proto maximálně usilujeme o jejich prodej, aby případný zisk mohl jít na účel, kterým je další rozvoj sociálních služeb Armády spásy," řekla její mluvčí Pavla Vopeláková.

Ztráta neziskovek trápí i organizátory závodu. "To, že prodej startovních čísel přes charity letos nejde jako minulý rok, nás v RunCzechu extrémně mrzí. Co jsme v tuto chvíli mohli udělat, bylo to, že jsme od charit koupili velkou část registrací nazpátek, čímž jsme chtěli naše charitativní partnery podpořit alespoň takto. My samozřejmě budeme vymýšlet, jak celý projekt do dalšího roku vylepšit a najít nějakou cestu, abychom nejasnostem pro příště zamezili. Letošní situace je pro nás každopádně poučením do budoucna a věříme, že naše spolupráce s charitami bude pokračovat dál," říká Mahel.

autor: Radek Dragoun

Související články