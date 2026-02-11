Neoprávněná činnost pro cizí moc zůstane v trestním zákoníku, soud smetl stížnost

Neoprávněná činnost pro cizí moc zůstává součástí trestního zákoníku. Ústavní soud ve středu zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení právní úpravy. Návrh podepsalo 24 senátorů, podle kterých je sporná úprava neurčitá, obecně formulovaná a zneužitelná, a navíc se do trestního zákoníku dostala jako protiústavní přílepek. Podle ústavních soudců však o přílepek nešlo.
Zároveň ústavní soudci zdůraznili principy „bránící se demokracie“. „Jsou-li odpůrci demokracie a hodnot, na kterých demokracie stojí, připraveni na ni útočit, musí být i demokratický režim připraven bránit se těmto atakům. Přezkoumávaná skutková podstata může sloužit i tomuto účelu,“ stojí v nálezu soudkyně zpravodajky Lucie Dolanské Bányaiové. Nejsou k němu žádná odlišná stanoviska.
Soud se konkrétně zabýval dvěma částmi takzvaného lex Ukrajina VII, což je novela upravující některá opatření související s ruskou invazí na Ukrajinu. Na základě pozměňovacího návrhu poslanců, mezi kterými byl i tehdejší ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), se součástí novely staly i změny v trestním zákoníku a trestním řádu, zejména pak zavedení neoprávněné činnosti pro cizí moc jako nového trestného činu.
Podle senátorů šlo o přílepek, který nesouvisel s obsahem a smyslem novely. S tím ale soud nesouhlasil. „Podle Ústavního soudu lze najít vztah účelu pozměňovacího návrhu a účelu původního návrhu zákona právě v potřebě reagovat na bezpečnostní krizi vyvolanou invazí vojsk Ruské federace na území Ukrajiny. Ani skutečnost, že jde o obecnou skutkovou podstatu trestného činu nemířící pouze na Ruskou federaci, tento vztah nevyvrací,“ je uvedeno v nálezu.
Senátoři měli výhrady také k obsahu zákona. „Neoprávněná činnost“ je podle nich neurčitý a zneužitelný právní pojem. „Jaké konkrétní jednání bude už trestné, a které nikoli?“ ptali se v návrhu.
„Ústavní soud připouští, že základní skutková podstata je formulována poměrně široce, nicméně ji lze vyložit ústavně konformním způsobem," reagoval soud v nálezu. Podobně jako u každého trestného činu bude zákon postihovat jen „skutky významné, tj. dosahující určité hranice společenské škodlivosti“. Případné excesy při uplatňování zákona mají korigovat obecné soudy, případně právě Ústavní soud.
Poslanci se dnes začnou zabývat návrhem státního rozpočtu na letošní rok, který vláda Andreje Babiše (ANO) předložila se schodkem 310 miliard korun. Očekává se mnohahodinová debata. Premiér Babiš ale letí do Paříže: při dnešním jednání s francouzským prezidentem Macronem chce hledat podporu pro změnu systému emisních povolenek.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj plánuje 24. února oznámit plán vypsání prezidentských voleb a referenda o mírové dohodě ve válce, kterou toho dne povede Rusko proti Ukrajině přesně čtyři roky. Ve středu to napsal list Financial Times s odvoláním na světové představitele informované o těchto plánech. Ty Zelenskyj činí po tlaku ze strany administrativy amerického protějšku Donalda Trumpa.
Fotbalista West Hamu Tomáš Souček je hrdý, že se stal nejlepším českým střelcem v historii anglické ligy.
Írán minulý týden odhalil svou vizi války se Spojenými státy. V podrobném plánu zveřejněném agenturou Tasním, napojenou na Islámské revoluční gardy, popisuje údery na americké základny, otevření nových front prostřednictvím spojeneckých milic, kybernetickou válku i snahu paralyzovat globální obchod s ropou.
V posledních týdnech Kambodža uzavřela téměř 200 podvodných středisek v rámci razie proti těmto centrům. S odvoláním na vysokého vládního úředníka to ve středu napsala agentura Reuters. V Kambodži působí mnoho online podvodných center. Ty po celém světě páchají podvody po internetu, ať už jde o lákání peněz z obětí pod záminkou milostného vztahu, falešné investiční nabídky či ilegální hazard.