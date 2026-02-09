Přeskočit na obsah
Benative
9. 2. Apolena
Národní rozpočtová rada je zbytečná, řekl Babiš. Řídit se jí nechce, zrušit ji nemůže

ČTK

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) nepřipravuje zrušení Národní rozpočtové rady (NRR). Na tiskové konferenci po jednání vlády v pondělí upozornila, že rada je zřízena zákonem. Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu označil NRR za zbytečnou, o jejím zrušení mluvil náměstek Schillerové Petr Mach (SDP).

Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, zasedání, Alena Schillerová Členka Poslanecké sněmovny České republiky
Alena Schillerová Foto: Libor Fojtik
Schillerová připustila, že se s radou vždy na všem neshodne. "Zrušení Národní rozpočtové rady nepřipravuji," zdůraznila však.

Ministerstvo financí se dostalo do sporu s NRR v souvislosti s návrhem státního rozpočtu na letošní rok. Podle NRR vláda rozpočet se schodkem 310 miliard korun předložila v rozporu se zákone o rozpočtové odpovědnosti, protože deficit překročil výdajové rámce. Ministerstvo opakovaně vyjádřilo přesvědčení, že se omezení schodku na rozpočet nevztahuje, protože se jím vláda zabývala po vrácení Sněmovnou, nikoli v řádném termínu v září.

Babiš v sobotním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct řekl, že se stanoviskem NRR k rozpočtu nesouhlasí. Instituci označil za zbytečnou. Mach o den později v Otázkách Václava Moravce v České televizi řekl, že by NRR zrušil, což by státu ušetřilo desítky milionů korun.

Národní rozpočtová rada je nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem. Rada je ze zákona tříčlenná. Předsedu volí sněmovna na návrh vlády. Současným předsedou je Mojmír Hampl.

