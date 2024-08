Seniorka zaskočila lékaře. Do nemocnice si v igelitových sáčcích vzala milion korun

Neobvyklým přáním postarší movité pacientky se nedávno zabýval personál nemocnice v Uherském Hradišti. Seniorka svěřila do úschovy po dobu své hospitalizace téměř jeden milion korun v hotovosti v igelitových sáčcích. Původně myslela, že v nich je asi 50 tisíc. Podle zdravotníků pacienti s sebou nosí větší hotovost do nemocnic poměrně často.

"Po přepočítání jsme zjistili, že se jedná o částku blížící se jednomu milionu korun," uvedl ekonom Nemocnice Uherské Hradiště Jaroslav Zemánek pro CNN Prima News. Žena obnos přinesla v několika igelitových sáčcích. Podle překvapených zaměstnanců nemocnice neměla tušení, o jakou částku se celkově jedná. Dokonce tvrdila, že se jedná tak o 50 až 60 tisíc korun. Peníze putovaly na náklady nemocnice do banky. "Máme nastavený nějaký limit na uschování hotovosti v nemocnici. Pokud ten limit překročíme, musíme peníze odvézt do banky," dodal Zemánek.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že se jedná o kuriózní případ, podobné situace podle lidí z nemocničního prostředí nejsou ojedinělé. "My se s tím setkáváme poměrně často. Dokonce z nedávné doby znám případ, kdy to bylo 200 tisíc korun," uvedla mluvčí Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Dana Lipovská.

Nemocnice bývají na podobné situace připraveny, přestože to po nich žádný zákon vysloveně nepožaduje. "Nemocnice nemají ze zákona povinnost peníze uschovávat, ale přesto to běžně dělají," upřesnil mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. "Vždy je důležité to zaevidovat. Pokud jsou finance zaevidované, pak za ně nesou nemocnice i odpovědnost," upozornil Jakob.

Hotovost a cennosti pacientů končí po dobu hospitalizace v trezorech, pokladnách a podobných místech. Nemocnice se řídí jasně danými vnitřními pokyny. "Většinou to zjistí sestřičky na oddělení. Vrchní sestra přebere peníze od pacienta. Lidé na ekonomickém oddělení je musí přepočítat, pečlivě všechno zaznamenat a uložit do trezoru," nastínila postup Lipovská.

I když by peníze pacientů měly být v nemocnicích v bezpečí, zdravotníci vyzývají veřejnost, aby si na hospitalizaci s sebou brali jen to nejnutnější a uložení finanční hotovosti si vyřešili zvlášť.

