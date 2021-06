"Obnova potrvá pět let, ale bude tu ještě krásněji!" Nálada na jihu Moravy stoupá

Čtvrteční přírodní katastrofa na jižní Moravě si vyžádala nejméně šest mrtvých. Zatím poslední obětí je zřejmě dítě, které zemřelo v neděli odpoledne. Hospitalizací či ošetřením si prošlo už více než 250 lidí. Tornádo se přehnalo přes několik obcí. Hejtman Jihomoravského kraje odhadl, že škody přesáhnou 12 miliard korun. Nálada místních však po prvotním šoku z tragédie pomalu stoupá.

"Jsme na tom o sto procent lépe. Udělali jsme spoustu práce, podařilo se nám zakrýt skoro střechy skoro všech domů. Zbývá nám uklidit zhruba třetinu obce. I když je to v podstatě měsíční krajina, vypadá to daleko lépe než v pátek ráno," řekl Aktuálně.cz v neděli v podvečer Igor Antal, místostarosta obce Moravská Nová Ves, která přišla na řadu při běsnění tornáda jako druhá.

Obdobně popisuje atmosféru ve své obci místostarosta Lužic Jakub Buchta. Lužice byly poslední zastávkou, kterou se tornádo prohnalo přímo. "Je to více organizované, je tu více dobrovolníků. Tím, že sutiny ubývají, tak se tu nálada zlepšuje," uvedl pro Aktuálně.cz. Na neděli spal dvě hodiny, v zápřahu byl poslední den minulého týdne už od půl páté ráno.

Enormní nasazení prožívá i místostarosta Antal, od čtvrtečního přívalu extrémně ničivé přírodní síly spí hodinu denně. Ze své perspektivy to však vnímá "s humorem". "Má to i něco do sebe, zhubnul jsem pět kilo," směje se. "Obec budeme dávat do původního stavu pět let, a to jsem optimista," zvážní však posléze Antal.

"Zvládáme to a semkli jsme se"

Nezávisle na sobě však místostarostové sdílejí optimismus, jenž dalece přesahuje každodennost. Hledí do budoucna. "Zvládáme to. Semkli jsme se i jako zastupitelé, táhneme za jeden provaz, aby Lužice byly ještě krásnější," říká druhý muž Lužic Buchta. "Nechceme, aby to tu bylo jen v původním stavu, ale aby to za těch pět let bylo ještě krásnější," podotkl Antal.

Místostarosta Moravské Nové Vsi ale zároveň vypráví, jak na něho v pátek dolehl příchod na úřad. Zamířil tam v pět hodin ráno. Za světla poprvé spatřil rozsah katastrofy. "Pohled na tu spoušť nikdy nezapomenu, nic horšího jsem v životě nezažil," zmínil. Oba místostarostové ve svých obcích prožívají stejný kolotoč: koordinace úklidových prací, snaha o obnovu dodávek energie, komunikace s dobrovolníky a neustálý kontakt s občany v nouzi.

Do obce Hrušky, kterou tornádo začalo ve velkém pustošit jako první, se povedlo znovu přivést pitnou vodu. Elektřina už proudí půlkou vesnice. Podle starostky Jany Filipovičové mají teď občané vše, co potřebují. Materiál, jídlo i podporu. "Ono nám ale něco chybět začne, ta situace bude nelehká a bude trvat dlouho," uvedla v neděli. Další dobrovolníky požádala, aby se ozvali za několik týdnů. Není pro ně práce.

1 200 zasažených domů, 70 jich půjde k zemi

Příběhy nezměrného individuálního neštěstí mají své jasné číselné vyjádření. Katastrofa dosud připravila o život šest lidí, poslední obětí se stalo v neděli odpoledne podle dostupných informací dvouleté dítě. Zraněných je přes 250. Tornádo na své ničivé cestě zasáhlo 1 200 domů. Zatím u sedmi desítek z nich statici rozhodli, že se musí strhnout. Bez proudu se nachází na Hodonínsku a Břeclavsku dva tisíce domácností.

Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL) avizoval, že se region pokusí přihlásit o podporu z Fondu solidarity Evropské unie. Počáteční hranicí pro pomoc krajské samosprávě je škoda dosahující 11,6 miliardy korun. "Potvrzujeme, že tato výše určitě nastane. My těch 12 miliard přeskočíme. Přesné vyčíslení ale ještě nemáme," uvedl v neděli hejtman.

Jen pojišťovna Generali upozornila, že škody jejích klientů přesáhly jednu miliardu korun. Vlivem tornáda na jižní Moravě i dalších prudkých bouřek napříč Českem z minulého týdne očekává 15 tisíc pojistných událostí. Poškozeným klientům zatím vyplatila 18,5 milionu korun. Pojišťovna Kooperativa zatím eviduje škody za 250 milionů korun.

"Lidé se zachraňovali holé životy"

Vedle pojišťoven čelí extrémnímu náporu Nemocnice TGM v Hodoníně, kam směřovala většina zraněných po čtvrtečním tornádu. Dosud ošetřila přes 250 pacientů. "Navážely je sem záchranky, hasiči, ale i příbuzní auty. Bylo to jako apokalypsa. Všude byla krev a bezmocní lidé v slzách. Přišli o střechu nad hlavou a zachraňovali si holé životy," popsal ředitel nemocnice Antonín Tesařík čtvrteční večer.

První telefony se na krajské záchranné službě rozezněly po 19. hodině. Operátoři podle úvodního návalu volajících brzy poznali, že záchranku čeká extrémně náročná směna. "Na linku 155 volaly desítky lidí z obcí, kterými se prohnalo tornádo. Hlášeny byly vážné nehody vozů i autobusů i zavalení lidé v sutinách domů," řekla mluvčí krajské záchranné služby Hedvika Kropáčková.

“Úmrtí dítěte je vždy nesmírně zdrcující tragédií. Vyslovuji hlubokou soustrast mamince a tatínkovi a všem blízkým malého dítěte, oběti přírodní katastrofy na jižní Moravě. Jsem zarmoucen a v srdci s vámi,” uvedl prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman.



V hodonínské nemocnici zůstává po víkendu hospitalizovaných 23 pacientů, nejvíce jich nyní leží na chirurgickém oddělení. K těžším zraněním patří například zlomenina lebeční kosti či proražení hrudníku. Čtyři z hospitalizovaných mají vážná zranění, ale jsou ve stabilizovaném stavu. Další pacienty vedle Hodonína přijaly nemocnice v Kyjově a Břeclavi.

Ředitel nemocnice: Dobrovolníci musí být opatrní

Přes víkend se složení pacientů i typy jejich zranění částečně proměnily. V Hodoníně v sobotu ošetřili 46 lidí, kteří se poranili při odstraňovaní škod. "Máme tu úrazy po hřebíkách, věnujeme se také převazům ran ze čtvrtečního večera a noci. V neděli tu bylo o 30 procent víc lidí než obvykle, v sobotu jsme ošetřili 80 pacientů a dnes zhruba 60," řekl Aktuálně.cz v neděli po 17. hodině lékař Jan Menoušek

Přibývá také dobrovolníků, kteří se do práce vrhli bez větší opatrnosti a nesou následky. Kvůli horku jsou dehydrovaní, hlášeny jsou i první úpaly či spáleniny od slunce. "Chápu, že vyráží s velkou ochotou, ale musejí se chránit. To se týká i pitného režimu. Měli jsme tu vyčerpané a dehydrované dobrovolníky," upozornil ředitel nemocnice Tesařík.

"Je třeba pít, dělat při práci přestávky a chránit si pokrývkou hlavu. Moc prosím, aby lidé při pohybu v těžkém terénu mezi sutinami dbali zvýšené opatrnosti a měli pevnou obuv, ne tenisky," apeloval na dobrovolníky Tesařík. Vůle pomáhat přímo na místě je enormní. Hejtman Grolich proto v neděli požádal, aby další dobrovolníci do regionu už nejezdili.

