Nemocní s koronavirem budou na Homolce a U svaté Anny. Chystají lůžka s ventilátory

Pro pacienty s koronavirem budou připraveny do zhruba týdne až dvou pražská Nemocnice na Homolce a brněnská Fakultní nemocnice u svaté Anny. Chystají tam lůžka s ventilátory.

Podle premiéra Andreje Babiše chce vláda zabránit tomu, aby se nákaza rozšířila do nemocnic, jako se to stalo v Itálii. Jedná také s výrobci plicních ventilátorů o dodávce 150 nových, jak se na zakázce vláda dohodla minulý týden. Vojenská nemocnice v Těchoníně se stovkou dalších lůžek může být spuštěna do dvanácti hodin, dodal.

Dosud se o nemocné starají pražská Nemocnice na Bulovce a vybrané krajské nemocnice. Ty se stát snaží přednostně vybavit ochrannými pomůckami.

Ve speciálně připravených nemocnicích by podle premiéra mělo být tři sta lůžek. "Tyhle dvě nemocnice by mohly mít kapacitu až 300 lůžek," uvedl. K přípravě dvou speciálních nemocnic se v úterý uskuteční jednání na ministerstvu zdravotnictví. Ministr zdravotnictví dnes také vydal výzvu k poskytovatelům péče, aby odložili neakutní péči. Ředitel FN Brno Jaroslav Štěrba novinářům odpoledne řekl, se nyní nemocnice musejí domluvit na postupné organizaci kroků, které k tomu povedou. Od sv. Anny budou jiné typy pacientů přemístěny.

Homolku a svatou Annu lékaři vybrali kvůli jejich blízkosti s dalšími zařízeními, kam mohou být jejich pacienti převezeni. Z Homolky budou přemístěni do nemocnice v Motole, v Brně se pacienti z celé svaté Anny přestěhují do FN Brno. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula novinářům řekl, že proces změny je záležitostí jednoho až dvou týdnů. Je třeba například připravit přívod kyslíku s specializovaným lůžkům, připravit organizaci provozu.

Vojenská nemocnice v Těchoníně může být uvedena do chodu během dvanácti hodin. "Zakativovta Těchonín je jednoduché, je to otázka personálu, který tam musí najet," uvedl Prymula.

