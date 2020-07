Nemáme ani jednu roušku, přiznal šéf hmotných rezerv. Podle Hamáčka je pomůcek dost

Správa státních hmotných rezerv dostala v květnu za úkol nakoupit strategickou zásobu ochranných pomůcek, dosud ale nemá nic, upozornil server Neovlivní.cz a deník MF Dnes. Ministři totiž dodali požadavky až v červnu a nyní probíhá výběrové řízení. Podle ministrů Karla Havlíčka a Jana Hamáčka je pomůcek dost ve skladech ministerstva vnitra a na dalších místech.

"V tuto chvíli nemáme žádné ochranné pomůcky. K doplnění slouží právě probíhající výběrová řízení," přiznal deníku předseda správy hmotných rezerv Pavel Švagr.

Podle něj je první část zakázek na dodání pomůcek před podpisem mezi správou rezerv a firmami, které uspěly v tendrech. Konkrétně jde o dodání 2800 filtrů do respirátorů FFP3, zhruba 356 000 návleků na obuv, 200 000 výtěrových setů a část dodávky vyšetřovacích rukavic - asi 2,4 milionu kusů.

Správa rezerv vypsala podle Švagra v polovině června tendry na dodání 11 typů ochranných pomůcek. Celkem šlo o 35 dílčích části, na které přišlo zhruba 190 nabídek. "Až na výjimky jde o firmy se sídlem v Česku. Zájem byl enormní, větší než jsem předpokládal," uvedl Švagr. Tendry správa vypsala mimo jiné na dodávky respirátorů, filtrů, roušek, ochranných brýlí, štítů, návleků na obuv, rukavic nebo čepic.

Část tendrů se podle Švagra ale bude muset opakovat kvůli tomu, že zájemci nesplnili zadávací podmínky, například nesložili jistinu. U roušek pak firma, která u dvou částí zakázky podala nejnižší nabídku a nabídla také jejich plnou obměnu, musela být vyloučena.

"Nedodala totiž při podání nabídky originál bankovní záruky, ale jen její kopii. Přitom podle zákona o veřejných zakázkách nelze tento materiál doložit zpětně. Ukazuje se, že nakoupit ochranné pomůcky v otevřeném výběrovém řízení není vůbec snadné," uvedl Švagr.

Švagr: Nevím, jestli stihneme naplnit sklady před druhou vlnou

Velká část uchazečů z oboru podle něj neměla s tendry pro stát zkušenosti. "Nevím, nakolik by situaci řešila výjimka, aby správa mohla těsně po krizi nebo těsně před krizí rychle doplnit zásoby. Takhle sice všechno provedeme transparentně, ale jestli stihneme naplnit sklady před druhou vlnou pandemie, to vám teď neřeknu. Stačí, aby se někdo odvolal k antimonopolnímu úřadu, a my nebudeme moci ty smlouvy podepsat," řekl.

Kromě správy rezerv vypsalo tendry na nákup ochranných pomůcek do rezerv také ministerstvo vnitra. Také ony jsou nyní ve fázi vyhodnocování. Ve skladech správy jsou pak podle Švagra zásoby z první vlny pandemie, patří ale ministerstvu zdravotnictví, do státních rezerv se tak nepočítají. "Veškeré naše zásoby byly vyčerpány v koronavirové krizi," dodal.

Vláda v polovině května oznámila, že prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv koupí do strategických zásob státu pro další možnou krizi miliony ochranných zdravotnických pomůcek za 3,7 miliardy korun. Zásoby by ministerstvům, jejich podřízeným a organizačním složkám a také krajům měly vydržet na dva měsíce.

Ve skladech vnitra jsou zásoby na šest týdnů

Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) i ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) má Česko nyní dostatek ochranných zdravotnických pomůcek. Ve skladu ministerstva vnitra jsou zásoby na šest týdnů, další jsou v jednotlivých organizacích pod příslušnými ministerstvy.

"Ve skladu v Opočínku máme zásoby ochranných pomůcek na několik týdnů," napsal na svém twitterovém účtu Hamáček po schůzce s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem (ANO). "Není sice žádný krizový stav, samosprávy ale musí vědět, že je ve štychu nenecháme," vzkázal Hamáček s tím, že "připraveni pomoct jsou i krizaři z ministerstva vnitra".

Později Hamáček řekl, že ministerstvo má ve skladech přes 60 milionů roušek, deset milionů respirátorů a 30 000 celoobličejových masek s 300 000 filtry. "Vybavenost je podstatně lepší, než byla na začátku krize na jaře. Nicméně gró ochranných prostředků musí zajistit Státní hmotné rezervy," řekl Hamáček.

"Správa státních hmotných rezerv dokončuje otevřená výběrová řízení. Má na vše nabídky, nyní je vyhodnocuje a během několika dní začíná nakupovat první produkty. V rámci SSHR se šlo maximálně transparentní cestou, předseda Švagr se drží přesně zákona a neztratil ani den," napsal Havlíček. "V pondělí na vládě představíme všechny současné zásoby, rozpracované dodávky a otevřená výběrová řízení," dodal.