"Někteří jsou si rovnější." Opozice kritizuje, že Babiš nenastoupí do karantény

Část sněmovní opozice kritizuje, že premiér Andrej Babiš (ANO) nenastoupí do karantény poté, co se zúčastnil jednání s nakaženou hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou. Babiš se odvolává na rozhodnutí pražské hygieny, podle opozičních politiků by měl ale premiér ukázat zodpovědnost, kterou v časech koronavirové krize žádá po občanech. Je to papaláš nejhlubšího zrna, napsal poslanec STAN Petr Gazdík.

"Pan premiér nemusí jít do karantény. I když seděl s hlavní hygieničkou v jedné místnosti. Všichni lidé jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější," vypůjčili si ve svém příspěvku na Twitteru slavný citát z knihy spisovatele George Orwella Farma zvířat občanští demokraté. Pan premiér nemusí jít do karantény. I když seděl s hlavní hygieničkou v jedné místnosti.



Všichni lidé jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější... — ODS (@ODScz) September 2, 2020 Podle poslance Pirátů Františka Kopřivy by měl Babiš v nadcházejících dnech přinejmenším omezit svou roli v rámci kampaně ANO k podzimním krajským volbám. Tu plánuje hnutí oficiálně zahájit ve čtvrtek. "Pro mě za mě, ať si premiér dál úřaduje ve své kanceláři. Mohl by však mít rozum a na pár dní vynechat setkávání se svými příznivci v rámci kampaně," uvedl Kopřiva. Pro mě za mě, ať si premiér dál úřaduje ve své kanceláři. Mohl by však mít rozum a na pár dní vynechat setkávání se svými příznivci v rámci kampaně. — František Kopřiva (@FrantisekKopiva) September 2, 2020 Citát o rovných a rovnějších ve svém vyjádření použila také předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Podle ní by se členové vlády měli chovat stejně jako občané, kteří jsou podle ní zodpovědní a sami si v době nedostatku obstarali roušky. "Hazardujete opakovaně s důvěrou občanů a tím pádem i s naším zdravím," sdělila přes Twitter Babišovi. Pane @AndrejBabis občané se chovají zodpovědně. Sami si obstarali roušky, když toho vláda nebyla schopna a příkladně dodržují nařízení.



Vy ale jednáte tak, že jsou si všichni rovni, ale vy jste si rovnější. Hazardujete opakovaně s důvěrou občanů a tím pádem i s naším zdravím. — Markéta Adamová (@market_a) September 2, 2020 Asi neostřeji premiéra zkritizoval místopředseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík. "Andrej Babiš je papaláš nejhrubšího zrna! Dnes to ukázal v plné nahotě! Jak teď máme my ostatní dodržovat pravidla? Stačí říct, že jsem byl sice dlouho, ale ve větrané místnosti dostatečně daleko? Hnus!" napsal na Twitter. @AndrejBabis je papaláš nejhrubšího zrna! Dnes to ukázal v plné nahotě! Jak teď máme my ostatní dodržovat pravidla? Stačí říct, že jsem byl sice dlouho, ale ve větrané místnosti dostatečně daleko? Hnus! — Petr Gazdík (@petrgazdik) September 2, 2020 Seděl jsem daleko a větralo se, hájí se Babiš O Babišově možném nástupu do karantény se začalo mluvit poté, co se ve středu dopoledne prokázala nákaza covid-19 u hlavní české hygieničky Jarmily Rážové. V úterý se premiér a další členové Úřadu vlády účastnili jednání. Babiš ovšem v poledne oznámil, že se jeho ani dalších členů úřadu vlády podle rozhodnutí ředitelky pražské hygienické stanice Zdeňky Jágrové žádná omezení týkat nebudou, protože při jednání seděli v dostatečné vzdálenosti a dodrželi další preventivní opatření. Související Vojtěch jde do karantény, Babiš to odmítl. Seděl jsem dál a větralo se, tvrdí premiér "Já nosím téměř všude respirátor FFP2, v místnosti bylo větráno, byly tam vysoké stropy," řekl premiér. V místnosti je podle něj navíc zhruba třímetrový rozestup mezi stoly, u kterých seděli zástupci Úřadu vlády a hosté. Dodal, že svůj další program nemění, z hygieny údajně nemá žádné pokyny pro omezení svých aktivit. Rážová je od středy v izolaci, podle Babiše pociťuje příznaky chřipky. Do karantény se na rozdíl od Babiše musel po úterním setkání s hygieničkou odebrat ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).