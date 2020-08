Nezištná pomoc vs. ukázka populismu. Co říkají parlamentní strany o "rouškovném"?

Vládní ČSSD a ANO se v pátek domluvily na tom, že senioři dostanou na konci roku příspěvek 5000 korun. Třaskavé téma posledních dní. Pro jedny pomoc seniorům v těžké době a peníze pro skupinu občanů, jež od státu během pandemie ještě nic nedostala. Pro druhé nesystémové řešení a populismus, který má využít krátkou paměť starších voličů. Jaký postoj zastávají předsedové parlamentních stran?

"Odmítám, že má příspěvek něco společného s volbami, není to žádná korupce, ani úplatek. Tři miliony seniorů se starobním, invalidním a vdovským důchodem si zaslouží příspěvek na lepší a zdravější život," sdělil na páteční tiskové konferenci novinářům předseda vlády Andrej Babiš. Zdůrazňoval, že vláda prostě reaguje na nárůst životních nákladů seniorů.

Zároveň dodal, že odmítá myšlenku, že by se Česko kvůli důchodcům zadlužilo. Státní rozpočet se kvůli valorizaci důchodů přes 840 korun na měsíc, kterou vláda také schválila, navýší o 32,5 miliardy korun, k nim se přidá dalších 15 miliard korun za jednorázové příspěvky.

"Naše republika je čtvrtá nejméně zadlužená země Evropské unie. Pokud se dočasně zadlužíme, bude to hlavně kvůli koronaviru a jsem přesvědčen, že z toho opět vyjdeme," uvedl Babiš. Dále odkázal na to, že státní dluh vláda zvýší, ale pořád dle něj bude nižší než v roce 2014. Jeho slova potvrdil také předseda ČSSD Jan Hamáček.

"Mrzí mě, jaká politická bouře se kvůli tomu strhla, protože to není poprvé, kdy vláda vyplácí mimořádný příspěvek," sdělil místopředseda vlády s tím, že v dnešní době je takové rozhodnutí obzvláště opodstatněné. "Nechci stavět jednu skupinu obyvatel proti jiné, ale vláda pomáhala také zaměstnancům, firmám či podnikatelům a nastal čas i na seniory," doplnil Hamáček.

Vláda spoléhá na to, že důchodci mají krátkou paměť, říká Okamura

Návrh jednorázového příspěvku pak podpoří také hnutí SPD, které podle svého předsedy Tomia Okamury zvyšování důchodů podporuje dlouhodobě. "Nicméně z hlediska vlády se jedná o nesystémové řešení, jelikož dává tento jednorázový drobný ‘předvolební úplatek’ a spoléhá na to, že důchodci mají krátkou paměť," uvedl na dotaz Aktuálně.cz. Dodal, že SPD proto prosazuje zákon o důchodu ve výši minimální mzdy.

S pomocí seniorům souhlasí také předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan. "Ale je nutné se bavit o výši, a hlavně i o pomoci ostatním postiženým skupinám," uvedl pro Aktuálně.cz s tím, že se klub STAN chystá navrhnout pomoc také samoživitelkám a mladým rodinám.

Proti návrhu předloženému hnutím STAN se ale ohradil předseda sociálních demokratů. Podle něj je těžko proveditelný, jelikož by muselo dojít k testování příjmů rodin. "Navýšili jsme ale rodičovský příspěvek, na samoživitelky pak míří návrh zákona o výživném. Pokud je neplatí partner, převezme toto břímě na jistou dobu stát," uvedl dále Hamáček.

Podle Rakušana je třeba kromě jednorázových příspěvků také důchodová reforma. "Na tu ale vlády ANO a ČSSD už léta kašlou. V případě důchodů jsme také pro jejich standardní růst podle inflace," dodal Rakušan.

S tím souhlasí předseda KSČM Vojtěch Filip. Pro následující rok pak komunisté upřednostňují valorizaci navýšenou o předpokládaný růst životních nákladů.

"Heslo vlády podle opozice? Po nás potopa"

Někteří předsedové parlamentních stran však jednorázový příspěvek pokládají za populistické rozhodnutí. Podle šéfky klubu TOP 09 Markéty Pekarové Adamové jde takové rozhodnutí na dluh a vláda si ho nemůže dovolit. "Je to typická ukázka populismu této vlády, která se řídí heslem ‘po nás potopa’," uvedla pro Aktuálně.cz.

Poukázala na to, že se dle ní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chlubí tím, že debata o tom, kde vláda na důchody vezme, jí připadá hloupá.

"Budou to ale i současní důchodci, kteří na to doplatí, protože nebudou peníze na jiné důležité věci, jako je zdravotní a sociální péče," dodala Adamová.

Podle ní by se pak důchody měly zvyšovat podle inflace a dalších parametrů, které udává zákon bez ohledu na vládu. "Ta se ale rozhodla koupit si voliče za pár tisícovek," popsala šéfka TOP 09.

Za předvolební populismus označil dávku pro seniory také předseda ODS Petr Fiala. Vládní strany dle něj nezvládly koronavirovou krizi, a tak se teď "trumfují", kdo dá na důchody více. "Nikdo už ale neříká, z čeho se peníze vezmou, proč a na úkor koho. Nezpochybňuji právo seniorů na zvýšení důchodů. Ale proč teď ještě mimo zákonnou valorizaci tento jednorázový plošný příspěvek?" odvětil Fiala s tím, že podobný příspěvek by měly dostat i další skupiny, třeba rodiny s dětmi.

Dále upozornil, že vláda není schopná připravit důchodovou reformu pro dlouhodobé zajištění důstojných penzí. "A když jsme chtěli nedávno pomoci důchodcům, kteří dlouhodobě pobírají penzi, a mají ji proto nízkou, vláda byla proti," doplnil šéf ODS.

Zaměřit by se vláda měla i na pečovatele či samoživitelky

Jako předvolební počin vidí mimořádný příspěvek důchodcům také předseda lidovců Marian Jurečka. "Vzhledem k tomu, že máme rekordní schodek rozpočtu, je jeho další navýšení a paušální rozdávání bonusu všem naprostý nesmysl," sdělil Aktuálně.cz.

Proti takovému argumentu se ohrazuje předseda ČSSD. "Představu, že budeme udělení příspěvku dál mezi seniory diferencovat, si neumím představit. Jejich zvýšené životní náklady nepřímo vzrostly i kvůli tomu, že tu probíhala epidemie," sdělil Hamáček s tím, že ta ovlivnila všechny.

Jurečka pak dodal, že peníze je potřeba dát těm, kteří je opravdu potřebují. "To jsou vdovy, vdovci či lidé, kteří se na úkor zaměstnání starali o své staré rodiče, a mají velmi nízké důchody," uvedl Jurečka s tím, že bude proto jeho strana předkládat návrh novely, která by těmto skupinám měla důchody navýšit.

S tím, že nevyřešené zůstávají také důchody pečujících lidí, souhlasí místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. "Pojďme tohle dotáhnout a také vyřešit systémový problém naší země. Tedy půl milionu lidí v dluhové pasti, k tomu přes 70 tisíc důchodců s exekucemi," uvedla pro Aktuálně.cz. Příspěvky těm v exekuci by pak ale podle ní bylo potřeba ošetřit tak, aby byly nepostižitelné.

Piráti podle Richterové podporují zákon, díky němuž důchody příští rok v průměru vzrostou o více než osm set korun, tedy přes deset tisíc korun za rok. "Jednorázový příspěvek by ale mohl znamenat zhoršení pro seniory, kteří pobírají příspěvek na bydlení. Mohli by přijít o nárok na další čtvrtletí, a ve výsledku tak na tom být hůř," popsala místopředsedkyně Pirátů. Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček však upozornil, že by k takové situaci nemělo dojít.