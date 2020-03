Praktikům chybí respirátory, zavírají ordinace. Není to riziko? Ptejte se jejich šéfa

před 5 minutami

Ptá se: Milan N.

Dobrý den, pane doktore,

když vidíme, jak moc zahlcení jsou doktoři v Itálii, mohou v případě propuknutí epidemie v takové míře jako v Itálii pomoci s léčením covid19 i praktičtí lékaři, nebo je vyžadována taková specializace, že by prakticky pomoc nemohli? Děkuji a přeji všem doktorům mnoho sil

Odpovídá: Petr Šonka

Dobrý den. Praktičtí lékaři jsou důležití v tom, že mohou mít na starost pacienty s COVID-19, kteří budou léčeni v domácím ošetřování. Více než 80% nakažených pacientů bude léčena doma a těm musí být praktický lékař k dispozici radou i pomocí. On by měl také rozhodnut, že stav pacienta už na domácí léčbu není a musí do nemocnice. Tato role bude nabývat na významu se stoupajícím počtem nemocných.

Další rolí praktika je obstarat běžné zdravotní potřeby svých pacientů, např. léky pro chronické pacienty s hypertenzí , cukrovkou atd.