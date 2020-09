I když zástupci České pošty tvrdí, že se snaží dodržovat při balení roušek a respirátorů pro seniory všechny hygienické zásady, Česká televize natočila při balení pracovnici s odkrytým nosem. "Řešili jsme to napomenutím. Nejsme laboratoř, ale logistická firma," reaguje mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Pošta nasadila o víkendu velké množství pracovníků, aby co nejdříve zabalila a rozvezla celkem tři miliony obálek. Každá obsahuje pět roušek a jeden respirátor. Stát je dva týdny před volbami rozesílá lidem starším 60 let.

"Pracovníci by při balení roušek měli dodržovat hygienické zásady, mimo jiné by měli mít na ústech a nose roušku," říká mluvčí České lékárnické komory Michaela Bažantová. Právě roušku na nose však neměla jedna z pracovnic pošty, která v centrální třídírně v Praze-Malešicích balila obálky. Situaci náhodou zachytila Česká televize v reportáži o přípravě zásilek. Nesprávně nasazené roušky si povšimli někteří diváci, kteří na inkriminovaný záběr ihned upozornili.

Mluvčí České pošty Matyáš Vitík přiznal, že žena skutečně neměla roušku správně. "Viděl jsem to. Takové chyby řešíme domluvou," uvedl pro Aktuálně.cz. Tvrdí, že podobným případům nejde zabránit. "Bohužel, může se to stát, známe to všichni z každodenního nošení roušek. Shodou okolností ji u toho natočila kamera," podotkl.

Podle něj k tomu však dochází jen výjimečně. "Není to ale tak, že by se to stávalo často. Snažíme se dodržovat všechna hygienická opatření, nejsme však nějaká laboratoř, jsme logistická firma. To znamená, že pracujeme v podmínkách, v jakých pracujeme. Děláme maximum, co je v našich silách," hájí Českou poštu Vitík.

Podle něj ještě před samotným vkládáním roušek a respirátorů do obálek byly všechny prostory dezinfikovány. "A usilujeme o to, aby všichni naši pracovníci měli ochranné rukavice i roušky a používali dezinfekci," podotkl.

Z pohledu na samotné balení je zřejmé, že roušky nedostanou lidé domů zcela sterilizované, protože pošta dostala roušky vždy v balících po padesáti kusech. Pracovníci proto balíky otvírají a následně do každé obálky vkládají pět nezabalených roušek plus respirátor, který přichází zabalený už od výrobce.

Není možné dýchat na roušky

"Úplně sterilní prostředí nelze zajistit, protože roušky je nutné z balíků vytáhnout. Celý balík s padesáti kusy si nikdo nekupuje," popsala pro Aktuálně.cz mluvčí lékárnické komory Michaela Bažantová. Zdůraznila ale, že je následně velmi důležité dodržovat hygienické zásady. "Není možné mít odkrytý nos či ústa a dýchat na roušky," uvedla v souvislosti se zmiňovanou pracovnicí pošty.

Podle mluvčí by měl každý, kdo si nasazuje roušku, dodržovat přesný postup. "Rouška by se měla přidržet na nose, její spodní část se popotáhne pod bradu a u nosu je třeba upravit drátek, který je v jednom okraji roušky. Rouška musí být domáčknuta ke kořenu nosu. Když potom člověk dýchá, neměl by jít vzduch nahoru k očím, ale do stran, protože kapénky jsou zachyceny vepředu," popsala zástupkyně lékárnické komory.

Bažantová zároveň doporučila lidem, aby roušky chytali nejlépe jen za gumičky. "Je také nezbytné, aby nestřídali vnější a vnitřní část roušky, které jsou záměrně odlišné. Lidé by se rozhodně neměli dotýkat přední části roušky, protože v těch místech ulpívají případné kapénky jiných lidí. Takže i při sundávání roušky by měli držet jen gumičku, kterou vezmou za uchem, a roušku následně odloží," dodala.

Většinu roušek a respirátorů už Česká pošta zabalila a nyní tiskne adresní štítky. Od úterý je začne rozesílat pošťákům, kteří je budou doručovat. "S roznáškou se začne od úterý a bude průběžně probíhat do pátku, kdy by měli všichni zmínění mít zásilku ve schránce, a to na adrese svého trvalého bydliště. Pokud tomu tak nebude, mohou navštívit pobočku pošty, kde na základě prohlášení obdrží náhradní obálku s ochrannými prostředky dýchacích cest," oznámil Ivo Vysoudil z České pošty.

Cena jednoho zasílaného respirátoru je podle ministra vnitra Jana Hamáčka přibližně 2,35 dolaru (asi 53 korun) a roušky 37 centů (asi 8,30 koruny). Balíček pro jednoho seniora tak stojí asi 94 korun. Rozvoz by měl přijít na 15 milionů korun.