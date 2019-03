Triumf Hamáčka a Onderky byl předem jasný. Nerad prohrávám, tvrdí místopředseda ČSSD

Od pátečního rána bylo zřejmé, že tandem předseda Jan Hamáček a místopředseda Roman Onderka obhájí téměř jistě své posty ve vedení sociální demokracie. Jasné nebylo pouze to, jak silná jejich pozice bude. Oba nakonec získali více jak čtyři stovky hlasů, minimálně prozatím tedy mohou počítat se silnou podporou sociální demokracie.

"Děkuji za důvěru, strašně si této důvěry vážím," reagoval hned po volbě Hamáček s tím, že udělá všechno pro úspěch strany. "Abychom společně sociální demokracii posunuli kousek dál a možná k číslům, kde bývala před několika lety," tvrdí Hamáček, který prosil delegáty, aby mu navolili do týmu další lidi, kteří budou pro ČSSD pracovat.

I když na sjezdu neřekl přímo jméno Onderky, sám ho v minulých týdnech několikrát podpořil a řekl, že by chtěl k sobě právě jeho. Což mu delegáti nakonec splnili.

Na rozdíl od voleb na minulém sjezdu, kdy se stal prvním místopředsedou Jiří Zimola, bude tentokrát Hamáčkovi krýt záda člověk, který proti němu veřejně nijak nevystupuje. I na sjezdu několikrát opakoval, že bude Hamáčka podporovat a zároveň mu říkat nepříjemné věci přímo do očí.

"Pokud se nebojíte chlapa, který říká věci narovinu z očí do očí, i když to někdy bolí, tak mi dejte hlas. Jsem připravený říkat předsedovi věci, které se mu někteří z vás bojí říct. Honzo, i ty nepříjemné, znáš mě. On to snese, protože jsme si to vyzkoušeli," sliboval Onderka.

Zároveň ale musí Hamáček počítat s tím, že Onderka je ambiciózní politik, který není zvyklý být dvojkou. "Jsem chlap, který umí makat. Jsem člověk, který nerad prohrává. A pro úspěch jsem ochoten udělat maximum. Své kolegy a spolupracovníky si vybírám tak, aby dokázali to samé, nebo byli lepší než já. Jsem člověk, který je schopný potlačit sám sebe ve prospěch značky sociální demokracie," prohlašuje Onderka.

Dvojice v čele sociální demokracie si je ale nepochybně vědoma, že straníci budou čekat rychlé výsledky, ty první už v květnových evropských volbách a následně příští rok ve volbách krajských. Onderka je ale už na sjezdu varoval, aby nečekali rychlé úspěchy. "Věřím, že dokážeme uspět. Možná ten čas nebude tak rychlý, jak si představujeme. Ale pokud se o to nepokusíme, tak tady nemáme co dělat, a přijdou jiní," avizoval druhý muž ČSSD.

Copak asi předseda ČSSD Jan Hamáček říká na závěr dnešního sjezdu ČSSD tomuto hloučku delegátů? :) Je po projevech kandidátů na funkci řadových mistopredsedů... Na řadě jsou volby... pic.twitter.com/o79BLMBsXC — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) March 1, 2019

Kritika nezazněla

Pokud jde o kritiku staronového vedení ČSSD, příliš jí na sjezdu nezaznělo. Dokonce i poslanec ČSSD Milan Chovanec, který nesouhlasí s tím, že strana šla do vlády s premiérem Andrejem Babišem, nakonec vystoupil se smířlivějším projevem.

"Jan Hamáček je zvolený předsedou se silným mandátem. A já mu k tomu gratuluji. Nebudu teď hovořit o tom, že vládnímu projektu s hnutím ANO nevěřím a mám pochmurné představy o budoucnosti. Nechci poškodit volbu Jana Hamáčka," vysvětloval Chovanec, jinak v minulých měsících jeden z největších kritiků toho, že ČSSD šla do vlády s ANO.

Předseda Hamáček zaznamenal na sjezdu ještě jeden velký úspěch, který není na první pohled tak patrný. Hamáčkovi se podařilo prosadit nové stanovy, proti kterým ještě před sjezdem vystupovala řada členů.

Na samotném sjezdu ale Hamáček delegátům vysvětloval, že stanovy, na kterých pracoval především královéhradecký hejtman Martin Netolický, umožní ČSSD efektivnější a rychlejší rozhodování. Se svými pozměňovacími návrhy ke stanovám neuspěl ani exministr Jan Kavan ani bývalý senátor a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

Zrušení ústředního výboru i kvót

Původní rozsáhlý dokument, který určoval chod strany, Netolický zkrátil na osmnáct stránek. Stanovy vnesou do ČSSD nové pořádky. Jednání strany se výrazně zjednoduší a urychlí. Na druhou stranu se však moc ve straně koncentruje na předsednictvo.

Netolický s Hamáčkem totiž prosadili, že sociální demokracie v pátek odpoledne zrušila ústřední výkonný výbor. To byl stranický orgán, na jehož schůzích diskutovalo bezmála dvě stě členů. Výbor měl jedny z největších pravomocí a scházel se zhruba pětkrát ročně. Jedno setkání vyšlo na čtvrt milionu korun. Zrušením ústředního výkonného výboru tedy ČSSD ušetří přes milion korun ročně.

Pravomoci výboru by podle nových stanov mělo převzít předsednictvo. To již strana má. "Ale počet jeho členů se podle stanov rozšíří na šedesát," uvedl Netolický. Podle Onderky budou v předsednictvu zástupci krajů a strana jejich prostřednictvím bude komunikovat s regionálními organizacemi.

Stanovy navíc umožní rychleji svolat sjezd. Podle Netolického by zorganizování schůze nejdůležitějšího orgánu strany nemělo trvat déle než měsíc.

Zároveň stanovy odstranily kvóty pro zastoupení žen na kandidátních listinách ve volbách. Doteď musely tvořit alespoň čtyřicet procent kandidátů. Ani ve stranickém vedení nebude odteď přítomnost alespoň jedné ženy nutností.

