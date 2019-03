Hamáček není rázná osobnost a Babišovi protiváha, říká muž, který nemůže kandidovat

Na sjezdu ČSSD zaujal už vozem, kterým do Hradce Králové přijel. Kromě Tesly Model S však upoutal pozornost tím, když se rozkřiklo, že se chystá kandidovat na předsedu ČSSD proti Janu Hamáčkovi. Rozruch kolem pardubického sociálního demokrata Jaromíra Landsmana však vydržel jen krátce. Ukázalo se totiž, že do strany vstoupil teprve před třemi roky a není v ní tudíž dostatečně dlouho na to, aby se o nejvyšší funkci ucházel. Rozhovor deníku Aktuálně.cz poskytl krátce před tím, než bylo o nepřípustnosti jeho kandidatury rozhodnuto.

Proč chcete kandidovat na post předsedy ČSSD proti Janu Hamáčkovi?

Protože nesouhlasím s tím, kam stranu vede. V podstatě komunikace s členskými organizacemi absolutně neodpovídá straně, je to těžkopádné. Vedení nekomunikuje se stranou jako celkem a to je chyba.

To je jediný důvod?

Další důvod je, že Jan Hamáček není rázná osobnost a proti Babišovi není protiváha. A my jsme ve vládě "vidět nevidět" a to se mi nelíbí.

A vy byste byl protiváhou Babišovi?

Určitě bych byl tvrdší protikandidát. Určitě jo.

Jaká témata byste komunikoval jinak než pan Hamáček?

Veškerá. Třeba zvýšení minimální mzdy nám bylo téměř zamítnuto a zvýšení důchodů v podstatě není naše téma, i když jsme ho podávali původně my. A to se mi nelíbí. Prezentace strany navenek musí být ráznější.

Kdo vás podpořil?

Jména neřeknu, protože jsem chtěl podporu od lidí, kteří se mnou nejsou svázaní, protože v naší straně se handluje s hlasy. Našlo se deset lidí, tuším z pěti okresů, byla to Plzeň, Praha, Ostrava a Jihočeský kraj.

Ale vy nejste ve straně tak dlouho, abyste mohl kandidovat.

Ano. Ale v nových stanovách ta lhůta už není a ostatní strany ji taky nemají. To je jen přežitek naší doby. Pokud je strana opravdu silná a demokratická, udělá jeden mimořádný bod, aby mohl kandidovat i člověk, který je ve straně méně než tři roky.

Budete takový bod navrhovat?

Ne. Je to čistě demokratická strana, jestli to někdo navrhne, budu to tak brát. Pokud nenavrhne, stáhnu se, řeknu ok, ukažte svoji sílu.

Kolik hlasů byste mohl dostat?

Jsem outsider, beru to tak. Kandidoval jsem ze dvou důvodů - zaprvé sociální demokracii každý další kandidát na předsedu pomůže. Mít jednoho kandidáta na předsedu není ideální věc. Jakou mám šanci? Pokud by to bylo ve formě referenda o mně, teoreticky bych mohl dostat 52 procent pro a 48 proti. Ale vazby tu přece jen jsou, takže nedokážu odhadnout svou podporu.

Je to jen vazbami, nebo i tím, že máte za sebou jen krátké angažmá v ČSSD, nemáte za sebou žádný výsledek. Možná to tedy není jen vazbami.

Je to tak, jak říkáte, souhlasím s vámi, je to tak, jak to je.

Jak byste působil razantněji než Andrej Babiš?

Neříkám razantněji, to už asi nejde, ale určitě víc než Jan Hamáček. Pan Hamáček je v té pozici, že říká: když nám ty věci nebudete brát, tak my z té vlády půjdeme. Pan Andrej Babiš samozřejmě ví, že to je jen taková metafora, že to pan Hamáček kvůli vazbám nebere vážně. Pokud to řeknu já, tak to vždy myslím vážně a nemám žádné vazby ve straně.

Vy byste z té vlády odešel?

Pokud by to překročilo určitou mez, tak bych nad tím uvažoval.

Jakou mez?

Špatná komunikace, nebo kdyby nám stále přebírali návrhy. Pak bych dal první varování a podruhé už by následovalo odstoupení ministrů a odchod z vlády.

Vy jste na sjezd přinesl placky a přivedl hostesky?

Ano to jsem přivezl já a pokud ta kandidatura klapne, máte se ještě hodně na co těšit.

Čím se živíte?

Podnikám v několika odvětvích od informačních technologií po hoteliérství. Všechno máte v letáku. Jsem podnikatel a chci tu stranu někam pohnout. Vím, že to je klišé, které se ve straně opakuje, ale logicky - sociální demokracii pomůže jen člověk zvenku. Tady jsou tak propojené vazby, že když kdokoli kandiduje na jakoukoli pozici, tak má vazby tam a zpátky. A to je špatně. Strana potřebuje razantní změnu, jinak se nezmění nic.

Součástí té razantní změny bude i to, jak se prezentujete na sociálních sítích?

Určitě ne. To je soukromý život a veřejná funkce je něco jiného.

Ale ve funkci předsedy nelze veřejný a soukromý život oddělit.

To určitě ne. Na Facebooku je možné všelicos a je na každém, ať si to přebere.

Kde mohla ČSSD být s takovým šéfem... pic.twitter.com/nQ2JYUD1qf — Bára Němcová (@barus_nem) March 1, 2019

Přijet na sjezd ČSSD autem Tesla Model S, to už je skoro sebevražda, není?

Ale je to ekologické auto, takže to tak beru.

Kdy jste se rozhodl kandidovat?

Asi před dvěma měsíci. Když jsem viděl, že sociální demokracie nejde žádným směrem a to mi vadilo.

Kdo je vám v ČSSD blízký?

Jsou tam lidé, kteří jsou dobří, ale mají za sebou vazby, nechtějí nic změnit. Všechno má dvě strany mince a nerad bych někomu křivdil a někomu pomohl.

Kdo správně a rázně reprezentuje stranu?

To vám nemůžu říct. Já s tím celým vedením nesouhlasím, jsou tam lepší lidi a horší lidi, ale není nikdo, kdo by v podstatě byl na mojí úrovni.