Nejsem proruský ani pročínský. Poctivých komunistů si ale umím vážit, říká Středula

Předseda odborů Josef Středula věří, že sehnat 50 tisíc podpisů pro kandidaturu na prezidenta nebude trvat dlouho. Odmítá, že by v případě zvolení pokračoval v politice prezidenta Miloše Zemana, který ho podpořil. "To, že se s ním znám, neznamená, že sdílím jeho myšlenky. Mé směřování je a bude vždy prozápadní a proevropské. Nejsem ani pročínský, ani proruský," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Vzhledem k tomu, že vaši kandidaturu na prezidenta podpořil současný prezident a váš přítel Miloš Zeman, má část veřejnosti obavu, že byste pokračoval v jeho politice. Není tato obava oprávněná?

Rozhodně nemám důvod někoho kopírovat, jsem originál, mám své názory a postoje. Pokud bych se stal prezidentem, Česká republika by to poznala v tom nejpozitivnějším slova smyslu. Miloše Zemana sleduji od roku 1989 a od té doby vnímám, že je výrazný typ, názorově ukotvený. Každá debata s ním je na výši. Vždy se těším na společné setkání, i když s ním nesdílím stejné názory. Beru ho jako člověka, který ve funkci předsedy ČSSD i předsedy vlády razantně změnil českou politiku.

Názory občanů na to, zda ji změnil k lepšímu, či horšímu, jsou velmi rozdílné. Pokud byste byl zvolen prezidentem, v čem byste na něj navázal?

Bylo by dobré zkombinovat to dobré od všech tří předcházejících prezidentů a přidat k tomu neotřelost a schopnost komunikovat.

Co tím přesně myslíte?

Chtěl bych výkon prezidentské funkce zcivilnit a otevřít ji lidem bez ohledu na jejich názory. Chtěl bych z Pražského hradu vytvořit kulturně-sociálně-politické centrum střední Evropy s velkou provázaností na světové dění. Třeba se to úplně nepodaří, ale člověk má mít velké ambice. Jsem přesvědčený, že umím spojovat lidi, kteří by se za normálních okolností nepotkali.

Takže byste Hrad, který teď není příliš přístupný, otevřel lidem?

Nejen Pražský hrad. Ale chtěl bych, aby se Pražský hrad stal místem setkávání, kde se budou řešit otázky, na které nemá vláda tolik času. Přál bych si, aby se na něm potkávali lidé různého politického přesvědčení a vláda si tam přišla poslechnout, co si lidé myslí.

Zároveň jsem přesvědčený, že prezident patří mezi lidi. Měl by být částečně pohádkovou postavou, která se převlékne do oděvu poddaného, sejde z kopce a sedne do tramvaje popovídat si s lidmi. V tomto je mi blízký rakouský prezident Alexander Van der Bellen. Lidé ho neznají jen z prezidentských kolon, ale i z běžného života, kdy čekal například na vlak nebo metro.

Prezident Zeman má pověst politika, který prosazuje ruské a čínské zájmy v Česku. V tomto na něj nebudete chtít navázat?

Uvědomte si, že jsem člověk, který od roku 1989 dělá jasné kroky. Od první chvíle jsem věděl, že chci z firmy, kde jsem působil, vyhodit komunisty, Lidové milice i Socialistický svaz mládeže. Změnili jsme celé Revoluční odborové hnutí, založili jsme úplně nové odbory. O komunismu, ať už ruském, nebo čínském, mám naprosto jasno. Zároveň si ale umím vážit každého poctivého komunisty. I my v podniku jsme měli spoustu poctivých lidí. Pokud byli komunisti, tak to umím oddělit. S tím fakt nemám problém.

Přesto jste si určitě vědom, že kvůli blízkému vztahu s Milošem Zemanem mají mnozí lidé obavy, že by za vás mohl Hrad nadále naslouchat Rusku nebo Číně.

Nevím, jak si někdo může myslet, že mám pozitivní vztah k Číně nebo Rusku. Kdo si to myslí, je úplně mimo. Obě tyto země jsou velmoci a i v souvislosti s aktuálními událostmi bychom měli být k jejich chování velmi obezřetní. Česko by všechny své kroky mělo koordinovat s EU a NATO. Musíme být skutečně vůči Rusku a Číně obezřetní. Například kyberbezpečnost je velmi citlivá věc a Česko na ni musí klást velký důraz. Nezapomeňte také, že jsem v minulosti napsal dopis, ve kterém jsem podpořil tchajwanské zaměstnance šikanované čínskou vládou.

Z mého vztahu s prezidentem přece nelze dedukovat můj názor na Rusko a Čínu. To, že se s ním znám, neznamená, že sdílím jeho myšlenky. Přivítal jsem například, když se Miloš Zeman při předávání státních vyznamenání vymezil vůči prezidentovi Ruska, a naopak ocenil prezidenta Ukrajiny. Mé směřování je a bude vždy prozápadní a proevropské. Nejsem ani pročínský, ani proruský.

Jak dobře se znáte s lidmi z okolí prezidenta, konkrétně s Martinem Nejedlým a Vratislavem Mynářem?

Martina Nejedlého jsem potkal jednou v životě na pánské toaletě v Hradci Králové. Trvalo to asi 40 vteřin a byla to jediná fyzická schůzka s ním. Bylo to na sjezdu ČSSD. Kancléře Mynáře prostě musíte potkávat, protože ho potkává každý, kdo jde do prezidentské kanceláře. Já ho respektuji jako ředitele kanceláře, vyměnit jej nemůžu, a pokud bych se stal prezidentem, rozhodně si tam přivedu někoho jiného.

Proč jste se nikdy v minulosti neohradil proti krokům Miloše Zemana, které fakticky znamenaly podporu Ruska nebo Číny?

Jako předseda odborů se snažím vyjadřovat ke všemu, co se bezprostředně týká zaměstnanců, rodin, ekonomiky, sociální politiky státu. Na politické kauzy z principu nereagujeme.

Na Rusko a Čínu se ptáme také proto, že kolem sebe máte nebo jste měl lidi, kteří na tyto země měli vazbu. Šéfa prezidentské kampaně vám teď bude dělat bývalý hradní protokolář Miroslav Sklenář, který působil v čínské skupině CEFC. S komunikací odborů zase pomáhá Pavel Vlček, který přes rok pracoval pro ruskou společnost Rosatom.

Pana Sklenáře znám roky, byl to hradní protokolář. Vím, kde dělal, nechal jsem si to od něj velmi podrobně povědět. O žádnou lobbistickou činnost nešlo. Pan Vlček je s námi dlouhodobě a práci pro Rosatom dělal ještě před rokem 2014. Předtím byl šéfem komunikace na ministerstvu průmyslu a obchodu. Od doby, co spolupracujeme, jsme se na téma Rosatomu a dostavby jaderné elektrárny nikdy nebavili. Jeho morální integrita je naprosto v pořádku.

Kdo především bude financovat vaši kampaň? A je možné, že mezi sponzory bude PPF?

Jednám s několika podporovali, ale žádná dohoda není dotažená do konce. Nebylo by tedy korektní o nich mluvit. S PPF jsem nejednal, to vám mohu prozradit.

Chci oslovit všechny lidi

Politologové zmiňují, že pokud se rozhodne kandidovat i Andrej Babiš, budete si vy dva přetahovat voliče. Jak mu chcete voliče "vzít"?

Řekl bych svůj příběh, který je jednoznačný. Dlouhodobě hájím lidi bez ohledu na to, co si myslí politici, kteří často spoléhají na marketing. Já jejich marketing používat nebudu, vždycky říkám to, co si skutečně myslím. Beru ochranu lidí smrtelně vážně. Bez ohledu na to, jestli to je zaměstnanec, poctivý zaměstnavatel nebo třeba důchodce. Chci oslovit všechny lidi bez ohledu na to, koho jsou voliči. A skutečně věřím, že se mi to povede.

Jak ale přesně?

Počkejte. Kdybych vám teď řekl, co budu dělat, tak bych mimo jiné dal protikandidátům recept, jak to mají dělat. Myslím, že jsem docela slušný taktik, takže to teď neřeknu. Jen bych chtěl všechny potenciální kandidáty pozdravit a vzkázat jim, že se těším na debaty.

Nebojíte se Andreje Babiše, když vidíte, jak získává voliče?

Ne, ne, vůbec. Měl bych?

Jen se ptáme. Až se stanete oficiálně prezidentským kandidátem, nezvažujete, že byste odstoupil z postu šéfa odborů?

Myslíte, že by všichni kandidáti na prezidenta měli mít v kolonce povolání napsáno, že jsou nezaměstnaní?

Někdo by v tom mohl vidět střet zájmů. Kde bude hranice mezi tím, kdy budete zastupovat odbory a kdy budete hájit zájmy sebe samého jako prezidentského kandidáta?

Většina lidí přece má nějakou práci. Není každý miliardář, multimilionář. Někdo je poslanec, někdo senátor, někdo rentiér, někdo třeba předseda odborů. Je to má práce, která živí mě a mou rodinu. A na to, abych ji mohl vykonávat, jsem musel být zvolen. Což se stalo. Nepředpokládám, že bych odstupoval z funkce předsedy odborů.

Ale když bude například 5. září manifestační mítink odborů, budete na něm vystupovat jako šéf odborů, nebo spíše jako prezidentský kandidát?

Konfederace odborových svazů má své orgány. Přirovnal bych to k firemní struktuře. Máte valnou hromadu a ta má 31 akcionářů plus tři členy vedení. Tento orgán hlasuje. Takže my jsme dostali úkol uspořádat manifestační mítink a těch 31 akcionářů jednoznačně rozhodlo, že proběhne 5. září. A já jako "předseda představenstva" mám povinnost ho uskutečnit. Kromě toho myslím, že je správné tento mítink uspořádat.

Občas se lidé podivují nad tím, že šéf odborů nosí drahá saka a hodinky. Slyšel jste to už?

Mé hodinky stály do pěti tisíc korun, takže jsou relativně laciné. A pokud jde o oblečení, kupuji si většinou české, které bývá o trošku dražší. Ale můj nejdražší oblek stál snad pět a půl tisíce korun. V rámci daných možností neutrácím peníze.

Můžete nám říct, jaký berete plat?

Řeknu vám, jak se určuje. Jednatřicet akcionářů každý rok u celého vedení rozhoduje, jaký bude jejich příjem. Nikdy není procentuální nárůst příjmu vyšší, než je nárůst u zaměstnanců Českomoravské konfederace odborových svazů. A kolik je to peněz? Je to vždycky dost.

Kolik? Nechcete to říct? A máte ještě jiný příjem?

Jsem předseda největšího odborového sdružení v Česku s 270 tisíci členy. Rozhodně to ale není na úrovni náměstků ve státní správě. Jiný příjem nemám.

Dovolte jeden osobní dotaz, který určitě budete muset jako budoucí prezidentský kandidát zodpovídat. Jste ženatý? A kolik máte dětí?

Mám tři děti, kluci sedm a 20 let, dcera 32 let. Jsem ženatý potřetí. 13 let jsem dojížděl každý týden do Prahy, myslel jsem si, že to půjde zkombinovat s rodinou. Ale bohužel to nešlo.

Nechci do Senátu ani do vedení ČSSD

Jelikož jste se zatím jako šéf odborů vyjadřoval především k sociálním či ekonomickým tématům, dovolte několik rychlých dotazů politických. Jste pro manželství párů stejného pohlaví?



Každý člověk má na manželství právo.



Souhlasíte s korespondenční volbou?

Ano.



Věříte veřejnoprávním médiím?

Posuzuji média podle toho, jestli jsou objektivní. Veřejnoprávní média jsou ale podle mě nenahraditelná a musí tady být.



Považujete za velký problém dezinformace?



Je to obrovský problém. Měli bychom se soustředit na aktivní obranu České republiky proti dezinformacím. Také bychom se měli podívat na mediální gramotnost. Obávám se, že Česká republika prohrává souboj s dezinformacemi tím, že se v této oblasti nevěnuje vzdělávání ekonomicky aktivní populace.

Jste pro vypnutí dezinformačních webů?

Pokud je to prokazatelně dezinformační web, je to důvod k vypnutí.

Jste pro přijetí eura?

Česká republika se už k přijetí zavázala, ale myslím si, že na to nejsme ještě připraveni. Připravilo by to české občany o nemalé prostředky.



Jste pro zvýšení daní?

Český daňový systém je špatně postavený. Měla by se k tomuto okamžitě otevřít diskuse. Jestli chceme, aby vzdělávání, obrana, bezpečnost či zdravotnictví fungovaly, tak to nejde za nízké daně. Vláda Andreje Babiše udělala neuvěřitelný negativní zásah do státního rozpočtu.

Vy mnohdy hodnotíte vlády z pohledu sociálních záležitostí či ekonomiky. Ale jsou pro vás důležité i jiné hodnoty? Vnímáte, že tady byl premiér, který byl ve střetu zájmů a trestně stíhaný?

Hodnoty jako nebezpečí střetu zájmů či účast extremistů ve vládě pro mě jsou důležité. Nesmíme dopustit ohrožení dobré pověsti naší země a tyto věci by ji jistě ohrozily. V minulosti se to ostatně už ukázalo a bylo to špatně.

Přesto jste k nové vládě hodně kritický.

Je mi úplně jedno, jestli bude modrá, oranžová nebo červená. Beru to tak, že ODS, která má nyní premiéra, se osm let v opozici připravovala na vládnutí, ale teď mám dojem, že to nevyšlo. Zároveň jsem si ale vědom, že vláda Petra Fialy měla nejtěžší pozici ze všech vlád od roku 1990.

Co nynější vládě vyčítáte především?

Vláda velmi špatně řeší otázku českých občanů a českých firem. Je v tom zbytečný chaos, a místo toho, aby jej po Andreji Babišovi napravovala, tak v něm pokračuje. Příkladem je extrémně špatný příspěvek pět tisíc korun. Říkají, že má být nízká byrokracie a administrace, a oni ji novou dávkou zvyšují. Místo toho měli zvýšit sazby stávajících dávek.

Prozraďte ještě nakonec, co uděláte, pokud se prezidentem nestanete. Pokusíte se dostat do Senátu? Nebo pomůžete ČSSD, aby se vrátila do sněmovny?

Ani jedno. Do Senátu určitě nechci. A pokud jde o ČSSD, nejsem ani členem, navíc předsedou je Michal Šmarda. Chci zůstat v čele odborů a nadále hájit zájmy zaměstnanců.

