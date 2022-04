Hrad čelí podezření, že zničil 32 tajných zpráv. I o aktivitách Ruska na Ukrajině

Hrad čelí podezření, že předčasně skartoval mimo jiné utajované dokumenty třeba o aktivitách ruských ozbrojených sil u hranic s Ukrajinou nebo informace NATO k bezpečnostní situaci v Iráku. Vyplývá to z jednacích protokolů Pražského hradu, které získal Český rozhlas. Dle pravidel měly být dokumenty zničeny nejdříve v roce 2023. Hrad rozpor nevysvětlil. Skartací se zabývá Národní bezpečnostní úřad.

Utajovaná informace z ministerstva zahraničních věcí, která obsahovala důvěrné informace o situaci na Ukrajině a možném riziku konfliktu s Ruskem, dorazila na Pražský hrad podle webu 9. listopadu 2021. Ve stejný den ministerstvo doručilo do prezidentské kanceláře další dvě zprávy, které obsahovaly informace NATO k situaci v Iráku a detaily k debatě, jaký postoj zaujme aliance k Číně.

O měsíc později všechny tři zprávy Hrad během mimořádné skartace zničil. Vyplývá to z takzvaných Jednacích protokolů Pražského hradu, které získali reportéři Radiožurnálu a serveru irozhlas.cz podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Úřad tak postupoval proti pravidlům, která si ke skartaci sám určil, podle nich totiž mohly být zprávy zničeny nejdříve v roce 2023, píše irozhlas.cz. Podle serveru Hrad zničil kromě zmíněných tří zpráv dalších 29 dokumentů. I ty mohly být skartovány podle protokolů prezidentské kanceláře nejdříve v roce 2023, některé až v roce 2025.

Kancelář prezidenta republiky (KPR) tvrdí, že vše bylo podle zákona. "Uvedené utajované dokumenty byly vyřízeny, prošly skartačním řízením, jejich obsah byl posouzen skartační komisí, která stanovila skartační lhůtu, a archivním dozorem. Dokumenty byly skartovány ve stanovené skartační lhůtě. Byla dodržena pravidla ochrany utajovaných informací," sdělil Vít Novák z KPR.

Oslovení odborníci se podle iRozhlas.cz shodli na tom, že Hrad dokumenty zničil narychlo a nezákonně. "Neexistuje žádný racionální důvod takto postupovat. Není to skartace, je to nezákonné zničení dokumentů. Za mě je jediné logické vysvětlení to, že se jedná o nesprávný úřední postup a porušení povinností podle archivního zákona i podle zákona o ochraně utajovaných informací," uvedl lektor Tomáš Bezouška z Institutu pro správu dokumentů, což je profesní organizace sdružující specialisty na tuto problematiku.

Datum, kdy hradní úředníci dokumenty skartovali, nelze zjistit. V kolonce je pouze napsáno "skartováno" a číslo jednací, které odpovídá mimořádné skartaci, kterou nařídil vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář. Ta byla zahájena 29. listopadu 2021 a skartovalo se až do 1. prosince, následně pak ještě 15. prosince 2021. Během skartace Hrad zničil i utajovanou zprávu k Vrběticím, která popisuje možné zapojení ruské služby GRU do výbuchů muničních skladů.

Kontroly na Hradě provedly v minulých dnech Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) i ministerstvo vnitra. Obě kontroly doporučil začátkem února sněmovní bezpečnostní výbor poté, co média upozornila na případ skartování tajného dokumentu o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku. Kadlec serveru Aktuálně.cz v březnu řekl, že zprávu o Vrběticích Hrad skartoval omylem a předčasně v listopadu 2021. NBÚ uvedl, že bude jako přestupek řešit chyby dvou pracovníků Hradu při evidenci a předávání utajovaných dokumentů.

Kontrolorům ministerstva vnitra nemohl Hrad podle serveru iRozhlas.cz předložit asi čtyřicítku vyžádaných dokumentů, protože už byly skartovány. Kontroloři konstatovali, že u dokumentů ještě neuplynuly příslušné, nejméně rok dlouhé skartační lhůty. Problémy vnitro spatřuje i u přidělování evidenčních čísel a u evidence dokumentů v elektronickém systému spisové služby. Hrad má nedostatky odstranit do září a podat o tom písemnou zprávu.