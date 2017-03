Nehoda dvou aut u Lovosic zastavila provoz na dálnici D8 směrem na Německo

před 1 hodinou

Těžká dopravní nehoda dvou osobních aut ve středu uzavřela na 60. kilometru dálnici D8 ve směru na Německo před tunely u Lovosic. Na místě zasahoval vrtulník. Nehoda se stala po 8:00 u tunelu Radejčín. Jeden z řidičů je ve vážném stavu. "Příčinou nehody byl pravděpodobně zdravotní stav jednoho z řidičů, který upadl do bezvědomí, v tomto stavu ho převezl vrtulník do Ústí nad Labem," řekl mluvčí záchranky Prokop Voleník. Druhého řidiče převezla sanitka s lehkým zraněním na pozorování do ústecké nemocnice. Policie odhaduje, že dálnice ve směru na Německo bude uzavřená zhruba do 14:30.

autor: ČTK