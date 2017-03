Za ministerstvo průmyslu bude mluvit žena, která odešla od Babiše a stála v čele ŘSD

před 1 hodinou

Novou ředitelkou tiskového odboru ministerstva průmyslu a obchodu je bývalá vysoká manažerka Agrofertu a ředitelka Ředitelství silnic a dálnic Soňa Křítková. Po aféře bývalého náměstka Lubomíra Bokštefla, který poslal Čechy za levnými daty do Polska, ve funkci nahradila Romana Proroka. Ten podle vysvětlení resortu Bokštefla na online rozhovor pro Aktuálně.cz nedostatečně připravil. Křítková více než rok pracovala i pro Agrofert Andreje Babiše, kde byla ředitelkou odboru komunikace, a pracovala i pro Nadaci Agrofert.

Praha - Takovým profesním životopisem se může pochlubit málokdo: Tiskový odbor na ministerstvu průmyslu a obchodu od pátku řídí Soňa Křítková, která ve funkci vystřídala Romana Proroka. Toho odvolal ministr Jan Mládek za to, že dostatečně nepřipravil náměstka Lubomíra Bokštefla na rozhovor se čtenáři serveru Aktuálně.cz.

Bokštefl tehdy prohlásil: "Drzá odpověď z mé strany, za kterou se omlouvám: Chcete služby jako v Polsku - odjeďte do Polska," napsal Mládkův muž, který měl zajistit levnější tarify pro tuzemské zákazníky.

Výrok ho nakonec stál důtku a premiér Bohuslav Sobotka se o něm zmínil jako o jednom z důvodů, proč odvolává ministra Mládka. "Některé věci, které ze strany ministerstva zaznívaly, přímo urážely veřejnost," zdůraznil při odvolávání Mládka předseda vlády. Sobotka od středy řídí resort sám a oznámil, že s Bokšteflem už nepočítá.

Nástup v době nejistoty

Křítková nastoupila před měsícem, aby řídila oddělení marketingu, když vyhrála konkurz na tuto pozici. Minulý týden po odchodu Proroka povýšila a stala se ředitelkou odboru komunikace a marketingu. "Jsem pověřená řízením odboru komunikace a marketingu poté, co skončil pan Roman Prorok," potvrdila.

Na ministerstvu nyní přitom panuje velká nejistota. Po odvolání Mládka resort dočasně vede sám premiér Bohuslav Sobotka, a zda a kdy nastoupí plnohodnotný ministr, není jasné. Navíc je necelých osm měsíců do voleb.

Sama Křítková personální dění v resortu nechce komentovat. "Změny ve vedení resortu jsou otázka pro politiky. Já nejsem politik," uvedla. A bez odpovědi nechala i dotaz na to, jak dlouho má odbor komunikace vést.

Z VŠE k Babišovi

Křítková během posledních let vystřídala řadu zajímavých pozic. Do roku 2012 byla proděkankou Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické, odkud přešla do Agrofertu Andreje Babiše (ANO) jako ředitelka strategické komunikace.

Poté se ale s šéfem ANO nepohodli a odešla. Na jaře 2014 pak vyhrála konkurz na post vedoucí správního úseku Ředitelství silnic a dálnic. A pět měsíců řídila i celou instituci poté, co byl odvolán ředitel Jiří Kubiš a nedařilo se najít nástupce. Na VŠE přednáší i nadále, a to předměty ekonomická a zahraniční žurnalistika.

Její jméno se také skloňovalo v souvislostí s dvoumilionovou studií na výskyt křečka v trase plánované dálnice D49 na Zlínsku. Podle expertů byla až dvacetinásobně předražená, pod fakturou byl podpis Křítkové, která ŘSD tehdy vedla. Poté, co na studii počátkem loňského roku upozornila média, správci silnic oznámili, že budou práci reklamovat a chtít část vyplacených peněz zpět.

Křítková se pokoušela i o politickou kariéru: Ve sněmovních volbách v roce 2009, které nakonec zrušil Ústavní soud, kandidovala na druhém místě severočeské kandidátky KDU-ČSL.

autoři: Marek Pokorný, Jakub Zelenka