TOP 09 navrhla Kalouskovi kandidaturu do Senátu. Ten tam nechce a mluví o dadaismu

Exministr financí a spoluzakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek kandidovat do Senátu nechce. Na síti X po čtvrtečním jednání TOP 09 o nominacích na kandidátku koalice Spolu do europarlamentu napsal, že to členům širšího vedení strany řekl před tím, než doporučující usnesení odhlasovali. Nominaci Kalouska do Evropského parlamentu, kterou podpořila část regionů, naopak výkonný výbor TOP 09 neschválil.

"Nikdy jsem nedělal politiku proto, abych měl ´trafiku´. Vždycky proto, abych dělal práci, která mi dávala smysl. Jakkoliv si Senátu vážím, práce senátora by z řady důvodů pro mne smysl neměla. Pečlivě a srozumitelně jsem to kolegům na výkonném výboru vysvětlil a zdůraznil, že do Senátu kandidovat nebudu. Půl hodiny poté, co jsem odešel, přijali toto usnesení," uvedl. Dodal, že to považuje za dadaismus. Širší vedení podle předsedkyně strany Markéty Pekarové Adamové vyzvalo Kalouska, aby se věnoval domácí politice a za stranu kandidoval do Senátu. Související Kalousek by byl překážka, ohrozí koalici Spolu pro eurovolby, naznačují lidovci a ODS Jedničkou TOP 09 na kandidátce Spolu bude nynější europoslanec Luděk Niedermayer a dvojkou poslanec Ondřej Kolář. Na kandidátku se stejně jako Kalousek nedostal druhý nynější europoslanec strany Jiří Pospíšil. Ten už dříve řekl, že s podobným závěrem hlasování počítá a bude se věnovat pražské komunální politice a kultuře. Listinu Spolu povede europoslanec Alexandr Vondra (ODS), jedničkou lidovců bude nynější europoslanec Tomáš Zdechovský. Podle vyjádření politiků Spolu by Kalouskova nominace znamenala zařazení kontroverzní postavy, ale také porušení interní dohody nezařazovat níže na listinu adepty s potenciálem získat hodně preferenčních hlasů. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v červnu příštího roku. Voliči budou rozhodovat o obsazení celkem 720 křesel. Česko má obsadit 21 mandátů.

