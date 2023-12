Kalousek by byl překážka, ohrozí koalici Spolu pro eurovolby, naznačují lidovci i ODS

Přestože předsedové ODS, KDU-ČSL a TOP 09 už oznámili společnou kandidátku pro evropské volby v příštím roce, stále není vyloučeno, že nakonec nevznikne. Její osud závisí také na tom, jestli TOP 09 nominuje svého bývalého předsedu Miroslava Kalouska. Z vyjádření lídrů ostatních dvou stran pro Aktuálně.cz jasně vyplývá, že Kalousek by pro ně znamenal velkou překážku.

Lídři ODS a lidovců pro evropské volby sice prohlašují, že se nechtějí míchat do toho, koho si TOP 09 na kandidátku navrhne. Ale zároveň shodně naznačují, že nápad mít na ní Miroslava Kalouska jim nepřijde vůbec dobrý a pro koalici Spolu prospěšný.

"Snažím se k tomu zatím vyjadřovat velmi zdrženlivě a nerad bych na tom něco měnil. Maximálně k tomu můžu říct, že jsme udělali s TOP 09 a KDU-ČSL nějaké dohody, ze kterých si jednotlivé strany odnesly domů nějaké domácí úkoly. TOP 09 dobře ví, jaké ty úkoly byly, a já doufám, že je dodrží," uvedl současný europoslanec Alexandr Vondra (ODS), který by podle oznámení předsedů všech tří stran z konce října měl vést kandidátku Spolu.

"Domácí úkol" spočívá v dohodě, že jednotlivé strany nebudou na druhou, dosud neobsazenou část kandidátky dávat takové lidi, kteří by mohli počtem získaných hlasů přeskočit lídry nebo způsobit otřes ve vzájemných vztazích. Jako takový politik je v ODS a u lidovců vnímaný právě Kalousek.

Nepřímo to potvrzuje i lídr lidovců a dosavadní europoslanec Tomáš Zdechovský. "Nechci mluvit do rozhodování TOP 09, je to hlavně její interní věc. Ona sama si musí vyřešit, co vlastně chce. Ale osobně jsem přesvědčený, že kandidátka Spolu musí být týmovým dílem lidí, kteří chtějí za tuto značku bojovat," řekl Zdechovský, který má být na kandidátce Spolu na čtvrtém místě. Za Alexandrem Vondrou a Veronikou Vrecionovou z ODS a Luďkem Niedermayerem z TOP 09.

Naznačuje tím to, co je slyšet mezi politiky vládních stran na adresu Kalouska často. Stěžují si, že spoluzakladatel a bývalý šéf TOP 09 až příliš kritizuje vládu Petra Fialy. Naposledy se do premiéra pustil za jeho dohodu se zástupci nespokojených lékařů, předtím zase kritizoval, že vláda podle něj jen velmi málo snižuje zadlužení Česka.

Není to politický důchod, říká Pekarová

Kritika vlády Kalouskovi na druhé straně získává mnoho pozitivních reakcí na sociálních sítích i v samotné straně, kterou před 14 lety spolu s Karlem Schwarzenbergem založil. Není tak vůbec bez šance v eurovolbách uspět. Což je další důvod, proč ho politici z čelních míst na kandidátce nechtějí.

Definitivní rozhodnutí je nyní na předsedkyni TOP 09 Markétě Pekarové Adamové a dalších členech vedení, kteří by se měli k tomuto sejít 14. prosince. "Teď je to na Markétě, aby dodržela to, co slíbila partnerům z ODS a KDU-ČSL. Pokud bude Kalousek na kandidátce, je dost dobře možné, že TOP 09 bude muset jít do voleb sama," sdělil Aktuálně.cz zdroj blízký jednání.

Sama Pekarová dala nedávno najevo, že je proti Kalouskově kandidatuře. "Nemohu mluvit za celý výkonný výbor, ale mnohým nedává smysl kandidatura někoho, kdo sám rezignoval na funkci poslance, aby mohlo dojít ke spojení stran do koalice Spolu, z funkce předsedy strany odstoupil po velmi neúspěšných volbách v roce 2017 a evropským tématům se nikdy moc nevěnoval," uvedla.

Šéfka TOP 09 dodala, že Evropský parlament nevnímá jako politický důchod. O Kalouskovi má ale rozhodovat výkonný výbor. A volání po tom, aby její nejvýraznější politik do voleb šel, je ve straně velmi silné.

Nejde přitom jen o hlasy z regionů, Kalouska tlačí také vlivná pražská organizace, kterou vede europoslanec Jiří Pospíšil. Ten patřil v minulosti mezi největší spojence Pekarové, která ale nepodpořila jeho další kandidaturu do evropských voleb. Pospíšil tak v poslední době navázal užší kontakt s Kalouskem a prosazuje, aby do voleb šel. "Je to naše silná osobnost, má velkou podporu členů i voličů, byl by jednoznačnou posilou pro koalici Spolu," říká Pospíšil, který by sám chtěl na kandidátku také.

Samotný Miroslav Kalousek se snaží vyvolávat dojem, že se ve věci nijak neangažuje, ale jen zareagoval na volání straníků a podřídí se rozhodnutí vedení, ať už bude jakékoliv. "Není to něco, kvůli čemu bych nespal," řekl v Českém rozhlase. Zároveň se ale podivoval tomu, proč jej jako silnou osobnost někteří z koalice Spolu nechtějí na kandidátce, když přitom chtějí vyhrát volby.

Video: Vládo, brzdi, špatně to skončí, varuje Kalousek. Jsou daně, které musíme zvýšit, říká Špidla (27. 4. 2023)