Česká dezinformační scéna masivně podporuje Rusko. NATO prezentuje jako agresora

Napětí způsobené hromaděním ruských vojenských sil u hranic s Ukrajinou se stupňuje a sleduje ho celý svět. Krize se začala rovněž významně promítat do dezinformací, které se objevují na českém internetu. Soustředí se masivně na podporu Ruska v konfliktu a v posledním měsíci převažují i nad hoaxy o covidu-19. Na velký nárůst proruských dezinformací ukazují ve své zprávě Čeští elfové.

Rusko a Ukrajina jsou hlavními tématy české dezinformační scény. V minulém měsíci bylo Rusko nejčastěji podporovaným subjektem, a to jak na dezinformačních webech, tak i v řetězových e-mailech. Děje se tak výrazně v souvislosti s Ukrajinou, ale také například s nepokoji v Kazachstánu. Hnutí Čeští elfové, které se pravidelně pokrývání české dezinformační scény věnuje, to uvádí ve svém monitoringu za měsíc leden, jejž má Aktuálně.cz k dispozici.

Dezinformace ohledně krize na Ukrajině podle hnutí v lednu narostly nejvíce v meziměsíčním srovnání. Jde navíc o proměnu oproti prosinci, kdy dezinformační weby tématu rusko-ukrajinského napětí přílišnou pozornost nevěnovaly. Obecně je dezinformační obsah na internetu šířen hlavně na online webech, sociálních sítích nebo prostřednictvím řetězových e-mailů.

Čeští elfové v nové zprávě píší, že NATO a USA jsou dezinformátory ve vztahu k ukrajinské krizi označovány buď za agresora a provokatéra, nebo naopak za velmi slabého protivníka. Jsou tak většinou stavěny do kontrastu se "silným Ruskem", u kterého je vyzdvihována údajně vyspělá vojenská technologie a bojeschopnost. S podporou Ruska souvisí i vytváření falešného příběhu na dezinformačních webech, ve kterém jsou Spojené státy, NATO nebo obecně Západ označovány za příliš expanzivní a ohrožující Rusko. Východní mocnost je vykreslována jako cíl západní expanze a jako stát, který má zájem na míru.

Ukrajina je pak často prezentována jako fašistický stát nebo i země, která je v rozkladu, píše se ve zprávě. Čeští elfové sledovali například weby Aeronet, Parlamentní listy, Pravý prostor či Sputnik.

Falešné zprávy se na webech věnují i českým politikům. V souvislosti s Ukrajinou hojně kritizují vládu, především ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti), ministryni obrany Janu Černochovou (ODS) a premiéra Petra Fialu (ODS) za jejich podporu Ukrajiny. Verbální a materiální pomoc, kterou Česko Kyjevu slíbilo, je prezentována jako zatahování Česka do války. "Cílem je přinášet do české debaty kremelskou propagandu, která se může dlouhodobě podílet na podkopávání důležitosti členství Česka v NATO a celkově příslušnosti do západního okruhu," komentují snahy dezinformátorů členové Českých elfů.

Kromě reakce vlády na situaci na Ukrajině je na českých dezinformačních webech v posledních týdnech tématem například i stáž poslance Jana Farského v USA (vzdal se mandátu poslance) nebo netransparentní financování Starostů a nezávislých.

Z antivaxerů proruskými dezinformátory

Bohumil Kartous z Českých elfů poznamenává, že česká dezinformační scéna na sociálních sítích, která se dříve zabývala covidem-19, nyní přesměrovává svou pozornost k podpoře Ruska. "Do skupin na sítích, které se věnovaly výhradně covidu, se začíná promítat proruská propaganda. Je zřejmé, že tyto skupiny nespokojených se současným stavem společnosti, mají snahu své členy zaujmout nějakým jiným tématem," popisuje Kartous. Dodává také, že členové antivaxerské scény si časem s ustupujícím covidem budou hledat nová témata. "Tito dezinformátoři nebudou chtít informační prostor opustit, někteří tím riskují i svůj byznys," říká.

V souvislosti s ukrajinskou krizí mezi dezinformacemi na Facebooku rovněž vyčnívá narativ (rozšířený názor, ale nikoli zaručeně pravdivý) o tom, že si běžní Ukrajinci nepřejí vládu prezidenta Volodymyra Zelenského a masivně proti ní protestují či že si Slováci nepřejí chystanou obrannou dohodu s USA.

"Jak je možné, že Spojené státy beztrestně přesouvají své vojáky a techniku všude po světě a tváří se, že je to naprosto normální, ale Rusko nemůže ani přesunout síly a prostředky po vlastním území, aby to nevyvolalo odsouzení Západu a obvinění z provokace?" uvádí například jeden z autorů dezinformací na sociálních sítích. "Je to osvědčený postup dezinterpretace světového dění, autor filtruje informace takovým způsobem, který mu umožňuje silně zkreslit či úplně převrátit fakta," komentují to Čeští elfové.

Kromě podpory Ruska se české facebookové dezinformační skupiny v lednu věnovaly rovněž kritice a zesměšňování členů současné vlády, šířily myšlenky a názory SPD a Tomia Okamury a tradičně nejrůznější hoaxy ohledně covidu. V poslední době rovněž převládá konspirační teorie o světovém spiknutí elit a jejich plánu nastolit totalitní režim. S touto linkou se ztotožňují i různé ezoterické skupiny.

Podpora Putina a Ruska dominuje v řetězových e-mailech

Zatímco dezinformační weby se podle Českých elfů více soustředí na mezinárodní aspekty krize na Ukrajině a útočí na liberální hodnoty v rámci Evropské unie, NATO a USA, řetězové e-maily cílící předně na starší generaci haní zejména vládu Petra Fialy či předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09). Nejvýše postavená žena české politiky je terčem útoků dezinformátorů dlouhodobě.

V lednové sérii řetězových e-mailů, kterých členové spolku zachytili celkem 704, jsou Rusko a Vladimir Putin nejpodporovanějšími subjekty. Pravidelně se podle nich vyskytují třeba prohlášení, která naznačují, že případná válka s Ruskem bude rychlá a rozhodná, a vyjadřují se ve prospěch Ruska.