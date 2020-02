Jsem obviněn za příliš manažerský přístup, tvrdí náměstek Maláčové. Korupci odmítá

Obviněný náměstek ministryně práce a sociálních věcí Jan Baláč je přesvědčený, že při veřejných zakázkách úřadu vždy postupoval v souladu se zákonem a státu nezpůsobil žádnou škodu. Baláč řekl, že ho policie fakticky stíhá za příliš manažerský přístup. Ministerstvo jeho i dalšího obviněného postavilo mimo službu, stíháni jsou na svobodě.

Baláč na ministerstvu práce a sociálních věcí vede sekci ekonomickou a informačních technologií. Lidovým novinám řekl, že na úřad přišel s úkolem dotáhnout do konce přechod ze starých IT systémů na nové. "Policií jsem via facti (ve skutečnosti, pozn. red.) obviněn z toho, že jsem k řešení těchto otázek přistoupil příliš manažersky, tak jak jsem byl zvyklý ze soukromé sféry," řekl serveru.

Baláče spolu s dalším manažerem obvinila policie v pondělí z pletich a přípravy zneužití pravomoci při zadání zakázky. Policie neuvedla, kvůli které zakázce dvojici manažerů ministerstva obvinila. Podle informací Lidových novin je ale Baláč spolu se šéfem oddělení bezpečnosti ICT ministerstva Karlem Mackem podezřelý z ovlivňování zakázky na informační systém pro výplatu sociálních dávek.

Podle deníku měla společnost DXC technology dostat nabídku, aby odstoupila z tendru výměnou za přidělení jiné zakázky v budoucnu. Případ údajně provázela nabídka třímilionového úplatku.

Baláč jakékoliv podezření z pletich při zadávání veřejné zakázky odmítá. "Žádný příslib zakázky jsem nikomu nedal," řekl LN. Zdůraznil, že se nedopustil ničeho, co by státu způsobilo škodu.

Maláčová žádá bezpečnostní radu státu

Policie obvinila dva manažery z pletich a přípravy zneužití pravomoci při zadání zakázky při pondělním zásahu na ministerstvu. Ve stejný den zasahovala policie také ve společnosti OKsystem, nikoho z pracovníků ale neobvinila.

Kvůli zajištění informačních systémů v resortu požádala ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) premiéra Andreje Babiše (ANO) o svolání Bezpečnostní rady státu.

Ministerstvo práce plánuje od příštího roku spustit jednotný systém, který se skládá z více částí. Chybí mu zatím dodavatel systému dávek. Nynější aplikace provozuje OKsystem. Smlouvu s ním ministerstvo už dvakrát prodlužovalo o dva roky, kontrakt vyprší začátkem roku 2021.

Ani po dvou tendrech ministerstvo nového dodavatele nemá. První soutěž za 616 milionů korun bez DPH vyhlásilo koncem roku 2014. Vyhrál OKsystem. Od uzavřené smlouvy ale resort později odstoupil. Firma se s ním soudí. Podruhé ministerstvo zakázku vypsalo koncem roku 2017 za 270 milionů korun bez DPH. Případ skončil několikrát u antimonopolního úřadu.

Vedení ministerstva už dřív uvedlo, že má několik scénářů řešení. Konstatovalo, že chystá výběrové řízení na provozovatele nynějšího systému. Dalšími možnostmi byl smír s OKsystemem a dokončení systému z prvního tendru, uzavření druhého tendru či pokračování spolupráce s nynějším dodavatelem.